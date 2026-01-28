BINANCE

Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Parite Temizliği, 4 Altcoin Delist Oluyor

Özet

  • Binance vadeli işlemlerde 42USDT, COMMONUSDT, CUDISUSDT ve EPTUSDT paritelerini delist edecek.
  • 30 Ocak 2026 saat 12:00'de (TSİ) tüm açık pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak ve nakdi uzlaşma yapılacak.
  • Kullanıcılar, 30 Ocak 2026 saat 11:30'dan (TSİ) itibaren bu kontratlarda yeni emir açamayacaklar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Binance borsası düzenli olarak pariteleri izleyerek şartları sağlayamayan altcoinleri delist ediyor. Hem spot hem vadeli piyasalarda yapılan delistler yeni altcoinlere alan açmak için düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Birkaç dakika önce Binance borsası yeni delist duyurusunu paylaştı.

4 Altcoin Delist Ediliyor

Spot parite delist işlemlerinden farklı olarak vadeli işlemlerdeki delistler genelde hacimsizlikten kaynaklanıyor. Borsanın kaynaklarını verimli kullanma motivasyonuyla yaptığı bu düzenlemeler ilgili altcoinlere güvensizliğin ötesinde yatırımcı ilgisizliğini yansıtıyor. Binance 4 altcoin için 30 Ocak tarihinde delist işlemi gerçekleştirecek.

  • 42USDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)
  • COMMONUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)
  • CUDISUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)
  • EPTUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)

30 Ocak 2026 saat 12:00’de (TSİ) tüm açık pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak ve nakdi uzlaşma yapılacak. Kullanıcılar, 30 Ocak 2026 saat 11:30’dan (TSİ) itibaren bu kontratlarda yeni emir açamayacaklar. Otomatik uzlaşmadan kaçınmak için kullanıcıların bu saatten önce pozisyonlarını manuel olarak kapatmaları tavsiye edilir otomatik uzlaşı yatırımcı zararına olabilir.

Delist öncesindeki son bir saatte (11:00 – 12:00 TSİ) sigorta fonunun kullanılmayacağı, likiditenin azalabileceği ve sert fiyat hareketleri olabileceği uyarısı da Binance tarafından yapıldı. Bu süreçte sistem, pozisyonları kapatmak için “Anında ya da İptal Et” (IOCO) emirlerini ve ADL (Otomatik Otomatik Kaldıraç Azaltma) sürecini kullanacak.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
