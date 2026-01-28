Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Parite Temizliği, 4 Altcoin Delist Oluyor

Binance borsası düzenli olarak pariteleri izleyerek şartları sağlayamayan altcoinleri delist ediyor. Hem spot hem vadeli piyasalarda yapılan delistler yeni altcoinlere alan açmak için düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Birkaç dakika önce Binance borsası yeni delist duyurusunu paylaştı.

4 Altcoin Delist Ediliyor

Spot parite delist işlemlerinden farklı olarak vadeli işlemlerdeki delistler genelde hacimsizlikten kaynaklanıyor. Borsanın kaynaklarını verimli kullanma motivasyonuyla yaptığı bu düzenlemeler ilgili altcoinlere güvensizliğin ötesinde yatırımcı ilgisizliğini yansıtıyor. Binance 4 altcoin için 30 Ocak tarihinde delist işlemi gerçekleştirecek.

42USDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)

COMMONUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)

CUDISUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)

EPTUSDT (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmesi)

30 Ocak 2026 saat 12:00’de (TSİ) tüm açık pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak ve nakdi uzlaşma yapılacak. Kullanıcılar, 30 Ocak 2026 saat 11:30’dan (TSİ) itibaren bu kontratlarda yeni emir açamayacaklar. Otomatik uzlaşmadan kaçınmak için kullanıcıların bu saatten önce pozisyonlarını manuel olarak kapatmaları tavsiye edilir otomatik uzlaşı yatırımcı zararına olabilir.

Delist öncesindeki son bir saatte (11:00 – 12:00 TSİ) sigorta fonunun kullanılmayacağı, likiditenin azalabileceği ve sert fiyat hareketleri olabileceği uyarısı da Binance tarafından yapıldı. Bu süreçte sistem, pozisyonları kapatmak için “Anında ya da İptal Et” (IOCO) emirlerini ve ADL (Otomatik Otomatik Kaldıraç Azaltma) sürecini kullanacak.