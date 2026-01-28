Trump’tan Fed’e Sert Mesaj: Piyasalar Şimdiden Fiyatlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, para politikasına yönelik sert söylemlerini yeniden gündeme taşıyarak, Jerome Powell’ın görev süresi sona erdiğinde faizlerin hızlı biçimde düşeceğini açıkladı. Trump, 27 Ocak’ta Iowa’da yaptığı konuşmada yeni Fed Başkanı’nı atar atamaz agresif bir faiz indirim sürecinin başlayacağını söyledi. Açıklamalar, Mayıs 2026’da sona erecek Fed başkanlığı süreci öncesinde piyasalarda beklentileri hareketlendirdi. Ancak aynı gün yapılacak FOMC toplantısı öncesinde kısa vadeli görünüm temkinli kalmaya devam ediyor.

Trump’ın Fed Başkanı Mesajı ve Para Politikası Beklentileri

Donald Trump, Iowa’daki konuşmasında ABD Merkez Bankası’nın uzun süredir faizleri gereğinden yüksek tuttuğunu savunarak yeni bir Fed Başkanı ile borçlanma maliyetlerinin sert biçimde düşeceğini dile getirdi. Powell’ın görev süresinin bitmesine yaklaşık 16 ay kala gelen açıklamalar, Trump’ın adayını beklenenden daha erken açıklayabileceği yorumlarını güçlendirdi. Piyasalarda, başkanlık makamının para politikası üzerindeki etkisinin artabileceği yönünde değerlendirmeler öne çıktı.

Trump’ın söylemleri özellikle büyüme, konut ve yatırım tarafında daha gevşek bir finansal ortam hedeflediğini gösteriyor. ABD dolarının zayıflamasından rahatsız olmadığını belirtmesi, ihracatı destekleyen bir yaklaşım benimsediğine işaret etti. Bu duruş, dolar endeksinin 96 seviyelerine gerilemesiyle somut karşılık buldu.

Faiz indirim beklentileri kısa vadede sınırlı kalsa da, Trump’ın açıklamaları orta vadeli fiyatlamaları etkiledi. Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Powell cephesi merkez bankasının siyasi baskılardan uzak kalması gerektiğini savunmayı sürdürüyor.

Piyasaların Gündemi: Fed Kararı, Adaylar ve Varlık Fiyatları

Trump’ın çıkışına rağmen piyasalar, aynı gün gerçekleşecek FOMC toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. CME FedWatch verilerine göre, politika faizinin yüzde 3,5–3,75 aralığında kalma olasılığı yüzde 97 seviyesinde. Enflasyondaki soğuma işaretleri haziran ayı için indirim ihtimalini artırsa da Fed, ticaret gerilimleri ve jeopolitik riskleri gerekçe göstererek temkinli duruşunu koruyor.

Jerome Powell’ın yerine geçebilecek isimler arasında BlackRock CIO’su Rick Rieder, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, Beyaz Saray danışmanı Kevin Hassett ve mevcut Fed Guvernörü Chris Waller öne çıkıyor. Tahmin piyasalarında Rieder yaklaşık yüzde 48 ile önde görülürken, Warsh yüzde 25 civarında destek buluyor. Rieder’in 100 baz puana varan faiz indirimi görüşü, Trump’ın yaklaşımıyla örtüşüyor.

Açıklamaların ardından altın fiyatları zayıflayan doların desteğiyle 5.200 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Bitcoin ise 88 bin dolar civarına gerileyerek kısa vadeli belirsizliği yansıttı. Kripto analisti Anthony Pompliano, Rieder’in yaklaşımını piyasalar açısından olumlu bularak hızlı atama çağrısında bulundu.