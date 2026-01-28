Opsiyon Piyasası Alarm Veriyor: Bitcoin’deki Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

Bitcoin, haftanın ilk bölümünde yaşanan sert satış dalgasının ardından yeniden 88 bin dolar seviyesine toparlandı. Ancak söz konusu seviye, piyasada son dönemde hem teknik hem de psikolojik bir eşik olarak çalışıyor. ABD’de bugün açıklanacak Fed kararı, 30 Ocak’taki bütçe finansmanı son tarihi ve kripto piyasalarına yönelik Senato takvimi, kripto varlıkları yoğun bir makro gündemin ortasına taşıdı. Döviz piyasalarında USD/JPY cephesinde yaşanan stres ise risk iştahını kırılgan tutuyor.

Bitcoin Fiyatlamasında Asimetri ve Opsiyon Piyasasının Mesajı

Bitcoin’in 88 bin doların altına sarktığı her denemede likidasyon kaynaklı hızlı boşluklar oluşması, yukarı yönlü denemelerde ise fiyatın yeniden dar banda çekilmesi dikkat çekiyor. Bu yapı, kısa vadeli işlemlerde oynaklığı artırırken, yön konusunda net bir eğilimin oluşmasını da engelliyor. ABD Merkez Bankası’nın 28 Ocak’taki faiz kararı öncesinde fiyatlamaların bu seviyede kilitlenmesi tesadüf olarak görülmüyor.

Opsiyon piyasası, söz konusu belirsizliği açık biçimde yansıtıyor. Volatilite görece düşük kalırken vade yapısının hala contango görünümünde olması, ana senaryonun sert bir çöküşten ziyade dalgalı bir seyir olduğunu gösteriyor. Buna karşın negatif skew’un korunması ve kısa vadeli aşağı yönlü opsiyonların pahalı kalması, yatırımcıların ani düşüş riskine karşı koruma arayışında olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasa profesyonelleri açısından düşük volatilite tek başına risk satışı için yeterli bir gerekçe oluşturmuyor. Mevcut fiyatlama, trendden çok boşluk riskine karşı yapılan pozisyonlanmanın öne çıktığı bir dengeye işaret ediyor.

Fed Kararı, Washington Gündemi ve Likidite Riski

Kripto piyasaları için bir diğer belirleyici başlık, ABD’de 30 Ocak’ta dolacak olan federal finansman süreci. Kongre’nin kısa vadeli bir uzlaşmaya varması, risk primlerini azaltarak kripto varlıkların daha çok makro beta üzerinden işlem görmesini sağlayabilir. Kısa süreli bir aksama ise geçici bir riskten kaçış yaratabilir ve anlaşma sonrası geri alınabilecek bir fiyatlama üretebilir.

Uzayan bir bütçe krizi senaryosu ise daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Böyle bir tablo, likiditeyi sıkılaştırarak yalnızca kripto para piyasasını değil, daha geniş riskli varlık evrenini de baskı altına alabilir. Senato’da kripto para piyasasının yapısına ilişkin yeniden gündeme gelen takvim de politik belirsizliği canlı tutuyor.

Fed cephesinde ise ana beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve istihdam piyasasındaki yumuşama, Komite’yi temkinli ve veriye bağlı bir duruşta tutuyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tartışmaların sürdüğü bir ortamda, ani bir güvercin mesaj ihtimali zayıf görülüyor. Bu tablo, kısa vadede doların güçlenmesine ve riskli varlıklarda dalgalanmaya kapı aralayabilir.