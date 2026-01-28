Arthur Hayes’ten Çarpıcı İddia: Fed Hamlesi Bitcoin’i Uçurabilir

Arthur Hayes, küresel para politikalarında yaşanabilecek bir kırılmanın Bitcoin ve kripto paralar için güçlü bir yükseliş zemini hazırlayacağını savundu. Eski BitMEX CEO’su, ABD Merkez Bankası’nın Japon yeni ve Japon devlet tahvilleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla bilançosunu genişletebileceğini ileri sürdü. 28 Ocak’ta yayımladığı “Woomph” başlıklı değerlendirmesinde Hayes, söz konusu sürecin dolaylı ancak etkili bir likidite artışı yaratacağını belirtti. Analiz, Fed’in olası adımlarının küresel piyasalarda nasıl bir zincirleme etki yaratabileceğine odaklanıyor.

Fed–Japonya Hattında Kur ve Tahvil Gerilimi

Hayes’e göre Japon ekonomisinde derinleşen kur baskısı ve yükselen Japon Devlet Tahvili getirileri, ABD tahvil piyasası açısından stratejik bir risk barındırıyor. Japon yatırımcıların artan getiriler nedeniyle ABD Hazine tahvillerini satarak fonlarını ülkeye geri taşıması, Washington’un borçlanma maliyetlerini yukarı çekebilecek bir senaryo olarak öne çıkıyor. Hayes, ABD Merkez Bankası’nın böyle bir dalgayı önlemek için hukuki yetkiler çerçevesinde döviz ve tahvil piyasalarına müdahil olabileceğini dile getirdi.

Öne sürülen mekanizma, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Exchange Stabilization Fund ile New York Fed koordinasyonuna dayanıyor. Senaryoya göre Fed, yeni dolar rezervleri oluşturarak Japon yeni alımı yapabilir; ardından yenler Japon Devlet Tahvilleri’ne yönlendirilerek para birimi güçlendirilir ve tahvil faizleri baskılanır. Hayes, 23 Ocak’ta New York Fed’in USD/JPY paritesi üzerinde gerçekleştirdiği “rate check” hamlesini, piyasalara verilen bilinçli bir sinyal olarak yorumladı.

Artan Likiditenin Kripto Para Piyasasına Yansıması

Arthur Hayes, böyle bir müdahalenin doğrudan sonucunun küresel dolar likiditesinde artış olacağını savunuyor. Kendi ifadeleriyle, kağıt para miktarındaki genişleme Bitcoin ve nitelikli altcoinlerin itibari para cinsinden değerini mekanik biçimde yukarı taşıyabilir. Ona göre dolar endeksinde yaşanabilecek zayıflama, riskli varlıklar için uygun bir fiyatlama ortamı yaratır.

Piyasa cephesinde ise temkinli duruş sürüyor. Bitcoin, analizlerin kaleme alındığı dönemde 90 bin dolar eşiğinin altında, 89 bin dolar civarında işlem görüyordu. QCP Capital ve Michaël van de Poppe gibi piyasa takipçileri de Japonya kaynaklı tahvil müdahalelerinin risk iştahı açısından belirleyici olabileceğini vurguluyor. Hayes, yaklaşımını kesin bir öngörü olarak sunmaktan kaçınarak, Fed bilançosunda “Foreign Currency Denominated Assets” kaleminde görülecek artışın teyit sinyali olacağını ifade ediyor. Kripto yatırımcıları için gözler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak bilanço verilerine çevrilmiş durumda.