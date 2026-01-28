Kripto Para

İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü

Özet

  • BTC istatistiklere göre genelde Çarşamba ve Pazar günleri kazanç elde ediyor.
  • Perşembe ve Cuma günleri tüm bu kazançlar ve daha fazlası geri veriliyor.
  • Coinbase Premium halen negatif bölgede ve bu durum yükselişin inandırıcılığına zarar veriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar yeni Fed toplantısına hazırlanıyor ancak bu toplantı diğerlerine kadar kritik değil. Fed’in faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor. Veriler bu faiz indirimlerine ara verilmesi kararını desteklediğinden piyasalar çoktan karara hazırlandı. Peki geçtiğimiz yılın verilerine göre kripto paralar için en kazançlı günler hangileri?

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Kazançlı Günler
2 Coinbase Premium

Kripto Paralarda Kazançlı Günler

DaanCrypto Trades takma isimli analist kripto paralarda hangi günlerin daha kazançlı olduğunu anlamak için 2025 verilerine göz attı. Bitcoin günlük kazanç ortalaması haftanın 2 gününde artıyor. Bunlar Çarşamba ve Pazar günleri.

Çarşamba günleri genelde Fed kararları ve önemli ABD verilerinin açıklandığı günler. Pazar günü ise yeni haftaya hazırlık için BTC’nin kimi zaman toparlandığı kimi zaman düştüğü fiyatın genelde CME kapanışına hareket ettiği gündür.

Bitcoin’in geçen yılki getirileriyle ilgili bu istatistikler hala şaşırtıcı.

Tüm kazançlar Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşiyor, Çarşamba günü ise açık ara en iyi gün. Ardından Perşembe ve Cuma günleri tüm bu kazançlar ve daha fazlası geri veriliyor. Elbette bunlar ortalamalar, ancak hareketlilik bekleyebileceğiniz belirli gün ve saatlerin farkında olmakta fayda var.

Bunun çoğunun, FOMC ve önemli veri açıklamalarının genellikle bu günlerde yapılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

Eğer tarihsel verilerden bahsediyorsak Fed toplantısı sonrasında genelde piyasaların düştüğünü de bilmemiz gerekiyor. Geçen yıl 1 faiz kararı haricinde diğer tüm toplantıların ardından BTC fiyatının düştüğünü hatırlatan Martinez yatırımcıları uyarmıştı.

Coinbase Premium

ABD yatırımcılarının iştahı geri gelmeden BTC’nin sürdürülebilir yükseliş yaşama ihtimali yok. On-chain analisti Anıl bugün de CB Premium’un negatif bölgede kalmaya devam ettiğini ve yükseliş trendi için bunun zorlayıcı olacağını söylüyor. ABD piyasa açılışından sonra buradaki değişimi yakından izleyeceğiz.

“Bitcoin Coinbase Premium Endeksi, derin bir indirim fırsatı bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Bu durum, fiyatın sürdürülebilir bir yükseliş trendi oluşturmasını zorlaştırıyor.”

Bitcoin’deki her yükseliş açığa satış fırsatına döndüğü için yatırımcılar psikolojik olarak zor durumda. Açığa satış pozisyonlarının uzun süredir genellikle kazanç fırsatları sunması yatırımcıları yıprattı ve bu algının değişmesi için 98 bin doların hızlı biçimde aşılması ve ardında 101 bin doların aniden geçilmesi şart.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
