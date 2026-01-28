Binance Girişleri Bitcoin’in Yönüne İşaret Ederken Kripto Kahini Hedef Verdi

Kripto paralar için kritik saatler. Sonuç belli olsa da birkaç saat sonra Fed faiz kararı açıklanacak ve genelde faiz kararları volatilite getirir. Bitcoin 90 bin doları geri alsa da ABD piyasa açılışının ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Peki Binance girişleri bize ne söylüyor? Roman Trading’in son tahminleri ne yönde?

Binance Bitcoin Girişleri

Borsalara BTC girişi arttığında satış baskısı büyürken kripto para fiyatlarının küçülmesi beklenir. Binance borsası hacim bakımından en büyük borsa olduğu için yakından izlenir ve Darkfost da buradaki değişime dikkat çekiyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist %30’luk BTC düşüşünün ardından Binance borsasına BTC akışında önemli bir daralma gördüğümüzü söylüyor.

Tarihsel olarak Binance aylık ortalama 12 bin BTC giriş görüyordu ancak bugün bu rakam yarı yarıya azaldı. Hatta 2020 yılından bu yana görülmemiş seviyelere geldi.

“Bugün, bu ortalama yarı yarıya azaldı ve borsaya aylık sadece yaklaşık 5.800 BTC akıyor, bu da 2020’den beri görülmemiş bir seviye. Daha da ilginci, birkaç aydır girişler sürekli olarak 12.000 BTC’lik bu tarihsel ortalamanın altında kalıyor, bu da mevcut dinamiklerin geçici olmaktan ziyade yapısal hale geldiğini gösteriyor. Dahası, burada tek seferlik bir sinyalden ziyade, açıkça yapısal bir eğilimle karşı karşıyayız. Aylık ortalamayı kullanmak, olağanüstü hareketler veya münferit büyük transferlerin neden olduğu gürültüyü azaltmaya yardımcı olur ve temel piyasa eğilimi hakkında çok daha sağlam bir görünüm sunar. Sonuç olarak, tarihsel olarak düşük seviyedeki BTC girişleri oldukça olumlu bir sinyal teşkil etmektedir. Bitcoin’in konsolidasyon dönemine ve artan makroekonomik belirsizliğe rağmen, yatırımcılar BTC’lerini satış amacıyla borsalara aktarmak yerine elinde tutmaya daha meyilli görünüyor.”

Özetle hakim yatırımcı hissiyatı satış değil varlıkları elde tutma yönünde. Peki zararına satışların ayı piyasalarının startının verildiği döneme benzer biçimde artması ne oluyor? Bu işte iki sinyalin birbiriyle tezat sonuç vermesidir. Tarihsel verilerin bir kısmı düşüşe işaret ederken bir kısmı bugünlerde yükselişe işaret ediyor ve bu belirsizlik BTC’nin dar aralıkta sıkışıp kalmasına neden oldu.

Kripto Para Kahini Ne Diyor?

Roman Trading bir noktada BTC’nin aşağı kırılmayla 76 ve 56 bin dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor. Güncel durumu alaya alan kripto kahini sonsuza kadar 89-93k aralığında BTC’nin hareket edebileceğini yazdı. Alaycı bir tavırla da olsa kripto kahininin beklentisi dar aralıkta dalgalanmanın devamının ardından BTC’nin hedeflediği dibe gerilemedi.

“86k – 93k – 86k – 93k – 86k -93k… Sonsuz aralık.”