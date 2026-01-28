ALTCOIN

Son Dakika: Listeleme Yol Haritasına Yeni Altcoin Eklendi

Özet

  • Coinbase listeleme yol haritasına Infinex (INX) eklendi.
  • Yol haritasına eklenen altcoinlerin kesin biçimde listelenmesi gerekmiyor ancak Coinbase genelde bunları listeliyor.
  • Coinbase bugün yol haritasına daha önce eklediği Moonbirds (BIRB)'i listeleyeceğini açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Coinbase borsası bugün Solana ağındaki NFT tokenini listeledi ve şimdi de yol haritasına yeni altcoin ekledi. ABD merkezli dev borsa listeleme sürecindeki spekülatif hareketleri en aza indirmek için yol haritası, sadece emir modu, normal mod şeklinde aşamalı listeleme modeli uyguluyor.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Yol haritasına eklenen altcoinlerin listelenme zorunluluğu yok ancak Coinbase borsası uzun süredir listeye eklediklerini genelde bekletmeden listeliyor. Bugün de Infinex (INX)’i yol haritasına ekleyen borsa muhtemelen 24 saat içinde, eğer gecikirse 7 gün dolmadan listelemeyi yapacaktır. Düşük bir ihtimal de olsa listeleme duyurusunun 1 haftayı geçmesi veya iptali de mümkün.

Coinbase borsasının listeleme yol haritasındaki diğer altcoinler şunlar;

  • MegaETH (MEGA)
  • Energy Dollar (ENERGY)
  • Doodles (DOOD)
  • Moonbirds (BIRB)
  • Tria (TRIA)
  • Zama (ZAMA)

BIRB için listeleme bugün gerçekleşiyor diğerlerinin de listelenmesi bekleniyor.

