Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı – 28 Ocak Karar Metni

Özet

  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

En sürpriz olmayan Fed toplantılarından biri bu akşamdı. Aralık ayı istihdam verileri beklenenden çok daha iyi geldiği için faiz indirim ihtimali kesin biçimde suya düştü. Bugün de malumun ilamı olan kararın açıklandığı gün. Metindeki detaylar ve yarım saat sonra Powell’ın yapacağı açıklamalar çok önemli.

28 Ocak Fed Faiz Kararı

Fed faiz kararı biraz önce açıklandı. Beklendiği gibi faizler sabit tutuldu. İstihdamdaki daralma nedeniyle 2025 sonunda faizleri indirmek zorunda kalan Fed şimdi rakamlar toplandığı artık indirimden rahatlıkla kaçınabilir. Enflasyon 4 yıldır %2 hedefinin üzerinde ve Fed üyeleri yapışkan enflasyon sebebiyle indirimlere gerek olmadığına inanıyor.

Faiz kararı metnindeki önemli başlıklar şöyle;

  • Fed faiz kararı: Sabit.
  • Fed: Politika lehine oylar 10-2 oldu, Miran ve Waller valileri 25 baz puanlık bir indirim lehine muhalefet etti.
  • Fed: İşsizlik oranı bazı istikrar belirtileri gösterirken, istihdam artışı düşük seviyelerde seyretmiştir.
    Fed: Ekonomik görünümle ilgili belirsizlikler yüksek seviyelerde seyretmektedir.
  • Fed: İkili görevin her iki tarafındaki risklere dikkat ediyor.
    Fed, ekonomik faaliyetlere ilişkin değerlendirmesini yükseltti ve ekonominin “sağlam bir hızla” büyüdüğünü belirtti.
  • Fed, uzun vadeli hedefler ve para politikası stratejisi hakkındaki açıklamasını yineledi.

Fed politika faiz oranını sabit tutmasının ardından ABD kısa vadeli faiz oranı vadeli işlemleri düşüşe geçti. Kararın ardından BTC büyük ölçüde sabit kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yorum Yazın

