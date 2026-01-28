Ekonomi

Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı

Özet

  • Powell: İşsizlik oranı istikrar belirtileri gösteriyor.
  • Powell: Mevcut politika duruşu uygun.
  • Powell: Mevcut politika iki hedefe doğru ilerlemeyi destekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Faiz kararı açıklandı ancak asıl önemli olan Powell’ın kararın detaylarına dair yapacağı açıklamalar. Powell’ın açıklaması Bitcoin grafiğinin yıllardır dalgalanmasına neden oluyor. Faiz kararının alt metni Powell’ın açıklamalarıyla ortaya çıktığından önemli detayların tümünü ele alacağız.

Powell Konuşuyor – Canlı

Powell’ın her faiz kararının ardından yaptığı açıklamalar yeniden başladı. 22:30 itibariyle başlayan konuşmanın önemli başlıklarını aşağıya ekledik. Konuşma devam ettiği sürece bu sayfayı yenileyerek konuşmanın devamındaki önemli detayları canlı olarak takip edebilirsiniz.

  • Powell konuşuyor.
  • Powell: ABD ekonomisi sağlam temellere oturuyor.
  • Powell: ABD ekonomisi geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüdü.
  • Powell: İşsizlik oranı istikrar belirtileri gösteriyor.
  • Powell: Mevcut politika duruşu uygun.
  • Powell: Mevcut politika iki hedefe doğru ilerlemeyi destekliyor.
  • Powell: Konut sektöründeki faaliyetler zayıf.
  • Powell: İşletme yatırımları büyümeye devam etti.
  • Powell: Tüketici harcamaları dirençli seyretti.
  • Powell: Hükümetin kapanmasının etkileri bu çeyrekte tersine dönmelidir.
  • Powell: Kapanma muhtemelen 4. çeyrek büyümesini olumsuz etkiledi, ancak bu durum tersine dönecektir.
  • Powell: İşgücü piyasası kademeli bir zayıflama sonrasında istikrar kazanıyor olabilir.
  • Powell: Enflasyon, hedefe göre bir miktar yüksek seviyelerde seyrediyor.
  • Powell: İstihdam, iş ilanları ve ücret artışlarında önemli bir değişiklik görülmüyor.
  • Powell: İşsizlik oranı istikrar kazanmaya başladığına dair bazı işaretler gösteriyor.
  • Powell: Tüketici harcamaları dirençli seyrediyor.
  • Powell: Uzun vadeli enflasyon beklentileri hedefle uyumlu.
  • Powell: Mevcut duruş uygun.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı – 28 Ocak Karar Metni

Gündem Yoğun 28 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

28 Ocak Fed Faiz Kararına Saatler Kaldı, İşte Bilmeniz Gerekenler

Trump’tan Fed’e Sert Mesaj: Piyasalar Şimdiden Fiyatlıyor

Arthur Hayes’ten Çarpıcı İddia: Fed Hamlesi Bitcoin’i Uçurabilir

Son Dakika: Trump Dolar ve Piyasalar İçin “Yo-Yo Gibi Oynarım” Diyor, BTC Yükseliyor

Önemli Gelişme: Citi Gümüş Fiyat Hedefini Revize Etti, İşte Tüm Hedefler

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı – 28 Ocak Karar Metni
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı – 28 Ocak Karar Metni
Ekonomi
Kripto Yükselmeden Dakikalar Önce Gelen Sinyaller: Fed, DXY ve ABD Verileri Tek Ekranda
BITCOIN Haberleri
Son Dakika: Listeleme Yol Haritasına Yeni Altcoin Eklendi
ALTCOIN
Binance Girişleri Bitcoin’in Yönüne İşaret Ederken Kripto Kahini Hedef Verdi
BINANCE
İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü
Kripto Para
Lost your password?