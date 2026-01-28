Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı

Faiz kararı açıklandı ancak asıl önemli olan Powell’ın kararın detaylarına dair yapacağı açıklamalar. Powell’ın açıklaması Bitcoin grafiğinin yıllardır dalgalanmasına neden oluyor. Faiz kararının alt metni Powell’ın açıklamalarıyla ortaya çıktığından önemli detayların tümünü ele alacağız.
Powell Konuşuyor – Canlı
Powell’ın her faiz kararının ardından yaptığı açıklamalar yeniden başladı. 22:30 itibariyle başlayan konuşmanın önemli başlıklarını aşağıya ekledik. Konuşma devam ettiği sürece bu sayfayı yenileyerek konuşmanın devamındaki önemli detayları canlı olarak takip edebilirsiniz.
- Powell konuşuyor.
- Powell: ABD ekonomisi sağlam temellere oturuyor.
- Powell: ABD ekonomisi geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüdü.
- Powell: İşsizlik oranı istikrar belirtileri gösteriyor.
- Powell: Mevcut politika duruşu uygun.
- Powell: Mevcut politika iki hedefe doğru ilerlemeyi destekliyor.
- Powell: Konut sektöründeki faaliyetler zayıf.
- Powell: İşletme yatırımları büyümeye devam etti.
- Powell: Tüketici harcamaları dirençli seyretti.
- Powell: Hükümetin kapanmasının etkileri bu çeyrekte tersine dönmelidir.
- Powell: Kapanma muhtemelen 4. çeyrek büyümesini olumsuz etkiledi, ancak bu durum tersine dönecektir.
- Powell: İşgücü piyasası kademeli bir zayıflama sonrasında istikrar kazanıyor olabilir.
- Powell: Enflasyon, hedefe göre bir miktar yüksek seviyelerde seyrediyor.
- Powell: İstihdam, iş ilanları ve ücret artışlarında önemli bir değişiklik görülmüyor.
- Powell: İşsizlik oranı istikrar kazanmaya başladığına dair bazı işaretler gösteriyor.
- Powell: Tüketici harcamaları dirençli seyrediyor.
- Powell: Uzun vadeli enflasyon beklentileri hedefle uyumlu.
- Powell: Mevcut duruş uygun.
