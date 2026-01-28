Worldcoin (WLD)

Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir

Özet

  • Forbes'a göre, OpenAI, sosyal platformlarda uzun süredir devam eden bot sorununu “insanlık kanıtı” yoluyla çözmeye çalışıyor.
  • Kaynaklar, projenin 10 kişiden az bir ekip tarafından geliştirildiğini ve Apple'ın Face ID veya World'ün iris tarama teknolojisi gibi biyometrik doğrulama yöntemlerinin kullanımını değerlendirdiğini belirtti.
  • WLD Coin yükselişe geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından başlatılan World Coin (WLD)’nin geleceğinden ve potansiyelinden uzun uzun bahsetmiştik. Sam Altman’ın AI ile dönüşen internet çağında “gerçeğin tespiti” için World’ün rolünden ne denli uzun uzadıya bahsettiğini de defalarca yazdık. Şimdi bir sonraki aşamanın sinyalini Forbes paylaştı.

WLD Coin Yükselişi

Forbes’e göre OpenAI kullanıcı doğrulaması için World’ün Orb’unu veya Apple’ın Face ID’sini kullanacak. Her ikisini birden de kullanabilir. Ancak World Coin’in Orb’u OpenAI girişi için alternatif olarak bile sunulsa bu benimseme açısından bir sonraki aşamanın kilidini aşacak. Bu yüzden WLD Coin fiyatı çift haneli yükseliş yaşayıp 0,55 doları aştı.

Bazı başka önemli sıcak gelişmeler de var ancak BTC bunların hiçbirini umursamıyor. Beklendiği gibi düşüşe geçti.

  • ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed’in bağımsızlığı hesap verebilirlik olmadığı anlamına gelmez.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent, Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik soruşturmasını savundu. – CBS
  • Tesla, xAI’nin E serisi imtiyazlı hisselerini satın almak için 2 milyar dolar yatırım yapacak.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

