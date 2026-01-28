Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından başlatılan World Coin (WLD)’nin geleceğinden ve potansiyelinden uzun uzun bahsetmiştik. Sam Altman’ın AI ile dönüşen internet çağında “gerçeğin tespiti” için World’ün rolünden ne denli uzun uzadıya bahsettiğini de defalarca yazdık. Şimdi bir sonraki aşamanın sinyalini Forbes paylaştı.

WLD Coin Yükselişi

Forbes’e göre OpenAI kullanıcı doğrulaması için World’ün Orb’unu veya Apple’ın Face ID’sini kullanacak. Her ikisini birden de kullanabilir. Ancak World Coin’in Orb’u OpenAI girişi için alternatif olarak bile sunulsa bu benimseme açısından bir sonraki aşamanın kilidini aşacak. Bu yüzden WLD Coin fiyatı çift haneli yükseliş yaşayıp 0,55 doları aştı.

Bazı başka önemli sıcak gelişmeler de var ancak BTC bunların hiçbirini umursamıyor. Beklendiği gibi düşüşe geçti.

ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed’in bağımsızlığı hesap verebilirlik olmadığı anlamına gelmez.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik soruşturmasını savundu. – CBS

Tesla, xAI’nin E serisi imtiyazlı hisselerini satın almak için 2 milyar dolar yatırım yapacak.