NEAR ve WLD Coin Analist Tahminleri! Bu Rakamlar Yükselişi Teşvik Ediyor

  • STH olarak sınıflandırılan BTC arzının payı, Ocak 2023'te %12 iken, bugün %22'ye ulaştı, yani neredeyse iki katına çıktı. Eğilim devam ederse BTC daha da artabilir.
  • Darkfost net PnL değişimindeki kaos zayıfladığı için piyasanın toparlanma aşamasında olduğunu düşünüyor.
  • Martinez 0,435 $ üzerinde 4 saatlik mum kapanışıyla WLD Coin alımı yapacağını ve 0,47 ve 0,52 dolarda satacağını açıkladı. Stop seviyesi 0,417 dolar.
Bitcoin 66 bin dolardan tekrar 70 bin seviyesine döndü ve direnç testi için boğalar istekli. İran ile barış ihtimaline karşın dalgalanma devam ediyor. BTC’nin daha derin diplerden şimdilik kaçınması olumlu. Peki NEAR ve WLD Coin için güncel tahminler ne yönde? Bitcoin on-chain verileri bize neden umut aşılıyor?

1 Kriptoda Çöküş Evresi Bitiyor
2 NEAR ve WLD Coin

Kriptoda Çöküş Evresi Bitiyor

Daha derin dipten kaçınması ve BTC’nin hızla 70 bin dolara dönmesi umut verici. Ancak Darkfost net PnL değişimine dikkat çekerek buradaki dönüşümün Bitcoin için artık kabus döneminin sonuna işaret ettiğini yazdı. Bugün, 346 milyon dolarlık kâra karşılık 611 milyon dolarlık gerçekleşen kayıp var, bu da haftalık bazda -264 milyon dolarlık net PnL ile sonuçlanıyor. 7 Şubat’ta haftalık ortalama PnL ~2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Bitcoin’in 60.000 doların altına düşmesiyle birlikte belirgin bir teslimiyet evresi görüldü.

Piyasa olumsuz seyrini sürdürse de belirgin iyileşme on-chain analistin “geri dönüş umutlarını” besliyor.

“Kısa vadeli yatırımcılar (STH) en aktif katılımcılar olmaya devam ediyor. Ayrıca, şu anda ayı piyasasındakinden daha büyük bir arz payına sahipler.

STH olarak sınıflandırılan BTC arzının payı, Ocak 2023’te %12 iken, bugün %22’ye ulaştı, yani neredeyse iki katına çıktı. Şu anda önemli olan, BTC’nin ivmesinin devam etmesi ve korunmasıdır.

Bu hafif direnç, daha fazla yatırımcıyı tutmaya veya biriktirmeye teşvik ediyor ve bu da mevcut konsolidasyona katkıda bulunuyor. Net PnL’nin tekrar pozitif bölgeye dönmesi, dört aydan fazla süren kayıplar ve teslimiyet döneminden sonra açık bir ilerleme anlamına gelecektir.”

NEAR ve WLD Coin

Yazı hazırlandığı sırada BTC 70.400 doların üzerinde ve ABD piyasa açılışına az bir süre kalmıştı. Michael Poppe bugün yıllardır favori altcoinlerinden olan NEAR Coin için yeni değerlendirmesini paylaştı. Analist 1,12 dolardan yeni pozisyon oluşturduğunu ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanması gerektiğini söylüyor.

“1,40 $’ı kırdığı anda, 2 $’a doğru hızlanma kaçınılmaz görünüyor. Bence şu anda büyümeye devam eden altcoinlerin çoğu, bu noktada mantıksız bir şekilde değerinin altında işlem görüyor.”

WLD, 0,435 $ direnç ve 0,366 $ destek seviyeleri arasında işlem görüyor. Martinez’in kısa vadeli yükseliş senaryosu 0,435 $ üzerinde 4 saatlik mum kapanışıyla tetiklenecek. Analist 0,417 doları stop olarak korurken kar alma bölgelerinin 0,47 ve 0,52 dolar olarak açıkladı.

