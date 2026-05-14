Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • CRV'de aylar süren aralığın kırılması gerçekleşti - şu anda yeniden test ediliyor. Buradan toparlanırsa, bence sıradaki hedef 200 günlük EMA (0,335 dolar).
  • Zarardaki BTC arzı toparlanıyor. 5 Şubat'ta, zararda tutulan BTC miktarı 9,3 milyon BTC iken bugün zarar eden BTC miktarı 7,2 milyona düştü.
  • Zarardaki arzın daralması satış baskısının kırılması için pozitif.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Beklendiği gibi Çin’den güzel haberler gelmeye başladı ve bu durum enflasyon fiyatlamasını kısa süreliğine de olsa tersine çevirdi. BTC yeniden 81 bin dolar sınırına dayanırken altcoinler yeşile döndü. Hürmüz Boğazının açılması için Çin’in elinden ne gelecek bunu zaman gösterecek. Fakat Jelle CRV Coin için iddialı.

İçindekiler
1 Bitcoin yükselişi ve son durum
2 CRV Coin Tahmini

Bitcoin yükselişi ve son durum

BTC 81 bin dolar eşiğinde ve ETH 2.300 doları geri almaya çalışıyor. Faiz indirimlerine 2025 sonunda sert biçimde karşı çıkan Fed üyesi Schmid ise bugün önemli açıklamalar yaptı. Hem üretici hem tüketici enflasyon rakamlarının beklenti üstü gelmesi yapay zeka coşkusuna rağmen kripto paraların önümüzdeki haftalarda işini zorlaştırmaya devam edecek. Schmid özetle şunları söyledi;

“ABD ekonomisi olağanüstü bir direnç gösterdi ve ekonomik temeller sağlam kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisi, geçmişte olduğu kadar küresel petrol kesintilerine karşı savunmasız değil ancak yüksek petrol fiyatları hane halkının harcama gücünü azaltıyor ve işletme maliyetlerini artırıyor.

Tüketici harcamaları faaliyetlerin en büyük itici gücü olmaya devam ediyor; servet artışları birçok hane halkının harcamalarını artırmasına neden oluyor. İşletme yatırımları, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanlarında güçlü seyrini sürdürüyor. Bankacılık sektöründeki koşullar temelde sağlam.”

Darkfost ise on-chain tarafında güncel durumu açıklama çalışırken zarardaki BTC varlıklarına dikkat çekti.

“5 Şubat’ta, zararda tutulan BTC miktarı önemli ölçüde artmış ve kârda tutulan miktarı neredeyse geçmek üzereydi. 9,3 milyon BTC’lik zarar rakamı, zaten oldukça yüksek bir seviyedeydi. Kârda tutulan BTC miktarının uzun vadede yapısal olarak artma eğiliminde olduğunu anlamak önemlidir. 1.000 doların veya 10.000 doların altında birikmiş coinlerin tekrar zarara geçmesi olası değildir.”

Bugün bu durum biraz düzeldi ve zarar eden BTC miktarı 7,2 milyona düşerken, 12,8 milyon BTC şu anda kâr ediyor. Kârlılık seviyeleri genel eğilime kıyasla hala nispeten düşük olsa da piyasadaki iyileşmeye işaret ettiğinden boğalar için güncel eğilim pozitif.

CRV Coin Tahmini

Aylarca oyalandıktan sonra CRV de diğer birçok altcoin gibi kırılma yaşadı. BTC için 78 gün takip ettiğimiz kanal hareketi burada biraz daha uzun sürdü ve BTC öncülüğünde kırılma gerçekleşti. BTC kanalın direncine yakın yeni bir test yaptıktan sonra şimdi 81 bin dolarda. Jelle aşağıdaki grafiği paylaşarak CRV fiyatının benzer bir hareket yapabileceğini düşünüyor.

Eğer bu olursa BTC’nin 83 bin doların üzerine sıçramasına benzer şekilde CRV fiyatı da 0,335 doların üzerine tırmanabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir

Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı

Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı

Bitcoin spot ETF’lerinde 635 milyon dolar çıkış, yılın en büyük kaybı kaydedildi

BTC günlük 479 milyon dolarlık kayıpla 85 bin dolar bandında dengede

Bitcoin hâlâ piyasanın yönünü belirlerken Hyperliquid ve Tron öne çıktı

JPMorgan Bitcoin ETF yatırımını %174 yükseltti XRP’den çıktı

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kraken zincirler arası köprüde 292 milyon dolarlık siber saldırı sonrası Chainlink CCIP’ye geçti
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP, Nasdaq CME Crypto Endeksine eklendi işlem hacmi yükseldi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir
BITCOIN (BTC)
Kraken zincirler arası köprüde 292 milyon dolarlık siber saldırı sonrası Chainlink CCIP’ye geçti
Ekonomi
Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?