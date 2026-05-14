CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir

Beklendiği gibi Çin’den güzel haberler gelmeye başladı ve bu durum enflasyon fiyatlamasını kısa süreliğine de olsa tersine çevirdi. BTC yeniden 81 bin dolar sınırına dayanırken altcoinler yeşile döndü. Hürmüz Boğazının açılması için Çin’in elinden ne gelecek bunu zaman gösterecek. Fakat Jelle CRV Coin için iddialı.

Bitcoin yükselişi ve son durum

BTC 81 bin dolar eşiğinde ve ETH 2.300 doları geri almaya çalışıyor. Faiz indirimlerine 2025 sonunda sert biçimde karşı çıkan Fed üyesi Schmid ise bugün önemli açıklamalar yaptı. Hem üretici hem tüketici enflasyon rakamlarının beklenti üstü gelmesi yapay zeka coşkusuna rağmen kripto paraların önümüzdeki haftalarda işini zorlaştırmaya devam edecek. Schmid özetle şunları söyledi;

“ABD ekonomisi olağanüstü bir direnç gösterdi ve ekonomik temeller sağlam kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisi, geçmişte olduğu kadar küresel petrol kesintilerine karşı savunmasız değil ancak yüksek petrol fiyatları hane halkının harcama gücünü azaltıyor ve işletme maliyetlerini artırıyor. Tüketici harcamaları faaliyetlerin en büyük itici gücü olmaya devam ediyor; servet artışları birçok hane halkının harcamalarını artırmasına neden oluyor. İşletme yatırımları, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanlarında güçlü seyrini sürdürüyor. Bankacılık sektöründeki koşullar temelde sağlam.”

Darkfost ise on-chain tarafında güncel durumu açıklama çalışırken zarardaki BTC varlıklarına dikkat çekti.

“5 Şubat’ta, zararda tutulan BTC miktarı önemli ölçüde artmış ve kârda tutulan miktarı neredeyse geçmek üzereydi. 9,3 milyon BTC’lik zarar rakamı, zaten oldukça yüksek bir seviyedeydi. Kârda tutulan BTC miktarının uzun vadede yapısal olarak artma eğiliminde olduğunu anlamak önemlidir. 1.000 doların veya 10.000 doların altında birikmiş coinlerin tekrar zarara geçmesi olası değildir.”

Bugün bu durum biraz düzeldi ve zarar eden BTC miktarı 7,2 milyona düşerken, 12,8 milyon BTC şu anda kâr ediyor. Kârlılık seviyeleri genel eğilime kıyasla hala nispeten düşük olsa da piyasadaki iyileşmeye işaret ettiğinden boğalar için güncel eğilim pozitif.

CRV Coin Tahmini

Aylarca oyalandıktan sonra CRV de diğer birçok altcoin gibi kırılma yaşadı. BTC için 78 gün takip ettiğimiz kanal hareketi burada biraz daha uzun sürdü ve BTC öncülüğünde kırılma gerçekleşti. BTC kanalın direncine yakın yeni bir test yaptıktan sonra şimdi 81 bin dolarda. Jelle aşağıdaki grafiği paylaşarak CRV fiyatının benzer bir hareket yapabileceğini düşünüyor.

Eğer bu olursa BTC’nin 83 bin doların üzerine sıçramasına benzer şekilde CRV fiyatı da 0,335 doların üzerine tırmanabilir.