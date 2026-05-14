Kraken zincirler arası köprüde 292 milyon dolarlık siber saldırı sonrası Chainlink CCIP’ye geçti

  • 🚨 Kraken, büyük saldırı sonrası zincirler arası köprüsünü Chainlink CCIP’ye geçirdi.
  • 🪙 292 milyon dolarlık kayıp sonrası benzer geçişler $kBTC gibi varlıklarda hızlandı.
  • 🔗 Kelp, Solv ve Re gibi diğer projeler de Chainlink altyapısına yöneliyor.
  • ⚡ Ama asıl kritik durum, borsaların güvenlik standartlarını tamamen yenileme yoluna gitmesi.
Kraken, geçtiğimiz ay yaşanan 292 milyon dolarlık zincirler arası köprü saldırısı sonrasında LayerZero protokolünü Chainlink’in çapraz zincir çözümüyle değiştireceğini duyurdu. Son dönemde sıkça tartışılan bu güvenlik zafiyetinin ardından alınan karar, borsanın farklı blockchain ağlarındaki kripto varlıkların taşınmasında yeni bir standart belirlemek istediğine işaret ediyor.

Bridge saldırısının etkileri

Nisan ayında likit yeniden stake protokolü Kelp, LayerZero tabanlı köprüdeki bir açığın hedefi oldu ve o dönemde yılın en büyük hacklenmesi olarak kayda geçti. Bu olayda 116.500 rsETH çalındı ve zincirler arası altyapıların güvenliği bir kez daha gündeme taşındı. Saldırı sonrası LayerZero, sistemlerinde yüksek değerli varlıkların doğrulanmasında tercih ettikleri yapı nedeniyle hata yaptıklarını kabul etti.

Kraken’in değiştirdiği LayerZero, farklı blokzincirleri arasında varlık transferini kolaylaştıran bir protokol olarak kullanılıyordu. Ancak yaşanan son güvenlik zafiyetleri sektörde benzer yapıları kullanan birçok platformda yeni arayışlara yol açtı. Kelp’in yanı sıra Solv ve Re gibi projeler de kısa süre önce Chainlink’in çözümüne geçtiklerini açıkladı. Bu toplu geçişlerin ardından toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık değer zincirler arası farklı altyapılara taşındı.

Chainlink CCIP ile yeni dönem

Kraken’in açıklamasına göre, Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) artık borsanın zincirler arası varlıklarında tek yetkili protokol olacak. Bu kapsamda, Kraken’in 1’e 1 bitcoin teminatlı kBTC’si de dahil olmak üzere daha fazla varlık, CCIP standardı içinde taşınacak ve korunacak. Platform, wrapped varlıkların ihraç ve saklama işlemlerini sürdürecek; zincirler arası aktarımı ise tamamen CCIP’ye bırakacak.

Kraken’in zincirler arası geçişleri, Ink, Ethereum, Unichain ve Optimism gibi farklı blokzincirlerini kapsıyor. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla ağda da CCIP’yi devreye almayı planlıyor. 2024 yılında piyasaya sürülen kBTC, Ethereum ve OP Mainnet üzerinde işlem görmeye başlamıştı. CoinGecko verilerine göre, şu anda kBTC’nin piyasa değeri 260 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

“Kraken’in wrapped kripto varlıkları bundan sonra tamamen Chainlink CCIP üzerinden taşınacak ve korunacak. Şirket varlıkların ihraç ve saklanması sürecini doğrudan yönetmeye devam edecek.”

Rakip borsalardaki gelişmeler ve regülasyon hamlesi

Zincirler arası köprü çözümlerinde benzer bir tercih geçtiğimiz yıl, ABD merkezli Coinbase tarafından da yapılmıştı. Coinbase’in yaklaşık 7 milyar dolarlık wrapped token’leri için yine Chainlink’in CCIP altyapısını kullanma kararı aldığı biliniyor. Bu gelişmeler, büyük kripto borsalarının yeni güvenlik standartlarına geçme eğilimini destekliyor.

Öte yandan Kraken’in ana şirketi Payward, ABD’de federal kripto bankası statüsü almak için bu ay federal trust charter başvurusu yaptı. Bu hamlenin, şirketin regülasyonlarla daha uyumlu bir operasyon yürütmeyi amaçladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
