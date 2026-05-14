Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı

Son dönemde zincir üstü göstergeler, Bitcoin’deki (BTC) güçlü yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların zarar durumunun tamamen ortadan kalkması ve piyasadaki kâr realizasyonlarının fiyatta baskı oluşturamadan gerçekleşmesi, üç yıldan sonra ilk kez kripto para için olumlu bir tablo ortaya koydu.

Kısa vadeli yatırımcı baskısında tarihi düşüş

Zincir üstü analizlere göre, Bitcoin’de kısa süreli yatırımcıların zarar baskısı, 8 Mayıs’ta sıfıra indi ve bu durum üst üste beş gün boyunca devam etti. Bu veri, elindeki Bitcoin’i 155 günden daha az süredir tutan yatırımcıların yaşadığı gerçekleşmemiş zararları gösteriyor. Söz konusu oranın şubat sonlarında %27,9 ile zirve yaptığı, mart sonundan nisana kadar ise %18-22 bandında seyrettiği belirtiliyor.

Bitcoin’in 80 bin doların üzerine çıkması, kısa vadeli yatırımcıların tamamının zararını kapatmasına imkan tanıdı. Aynı dönemde bu yatırımcı grubunun elindeki toplam Bitcoin oranı da son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Mart başında %28 seviyesinde olan bu oran, mayıs ortası itibarıyla %22,2 seviyesine kadar düştü.

Kısa vadeli yatırımcı sayısındaki azalma ve mevcut zarar baskısının ortadan kalkması, piyasada panik satış ihtimalinin azaldığını düşündürüyor.

Piyasa kar realizasyonlarını absorbs ediyor

Bir diğer önemli gösterge olan düzeltilmiş Harcanan Çıktı Kâr Oranı (aSOPR), 1 Mayıs’tan itibaren dokuz gün boyunca 1,0 değerinin üzerinde kaldı. Bu, yatırımcıların coin’lerini alış fiyatlarının üzerinde sattığını ve piyasanın bu satışları fiyat üzerinde belirgin bir baskı oluşmadan absorbs ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, tek bir günde kâr realizasyonunun büyük anlam taşımadığını, dokuz gün üst üste devam etmesinin ise piyasadaki alım ilgisinin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtti.

“Piyasanın dokuz gün boyunca sürekli kârla satışlara imkan tanıması, alıcıların satış dalgasını göğüsleyebildiğini ve fiyatın düşmeden güçlü kaldığını gösteriyor.”

Buna karşın, CryptoQuant’ın son raporunda, Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğu ve 2022 yılının mart ayında bu bölgeden satış baskısı başladığı hatırlatıldı. Ayrıca, Coinbase borsasında Bitcoin fiyatında primin negatife dönmesi, ABD’li kurumsal yatırımcıların henüz yükseliş dalgasına katılmadığına işaret ediyor.

Bitcoin’in boğa ayı döngüsünü gösteren temel işaretçi ise, 2023 yılının başından bu yana ilk kez yükselişe dair sinyal verdi ve piyasada yeni bir dönemin başlangıcına yönelik iyimserliği artırdı.

Altcoin’lerde hareketlilik kırılgan

Altcoin tarafında ise tablonun Bitcoin’e göre daha belirsiz olduğu aktarılıyor. Zincir üstü analistler, birçok altcoin’de 30 günlük ortalama işlem hacminin yıllık ortalamayı geçtiğine dikkat çekti. Ancak aynı dönemde Bitcoin’in Nisan ortasından bu yana işlem hacimlerinde baskın rol üstlenmesi, tarihte daha önce de görüldüğü gibi altcoinlerde yakın zamanda bir hareketlenmenin başlayabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, 10x Research adlı araştırma firması, 30 günlük hareketli ortalama yükselse de son günlerde altcoin işlem hacimlerinde bir düşüş gözlemlediklerini aktardı. Firmanın değerlendirmesine göre, altcoin ivmesi bu seviyenin altına kayarsa, uzun pozisyonlar için uyarı sinyali alınmış olacak. Binance’in yerel tokenı BNB, Grayscale’in ETF başvurusu ve Coinbase’in yol haritasına girişi ile öne çıkıyor; ancak genel altcoin piyasasında net bir kırılmanın henüz gerçekleşmediği vurgulanıyor.

“Altcoinlerin bir kısmında işlem hacimleri yeniden düşüş trendine girdiğinde, bu durum uzun vadeli pozisyonlar için dikkat edilmesi gereken bir uyarıya dönüşebilir.”