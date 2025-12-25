Worldcoin (WLD)

Kurumsal Alımlar Bu Altcoin’i Öne Çıkardı: Piyasada Yeni Bir Hikâye Yazılıyor!

Özet

  • Kurumsal bağlantılı büyük alım, WLD fiyatında kısa vadeli yükselişi destekledi.
  • İşlem hacmi yılın zirvesine çıkarak yatırımcı ilgisinin arttığını gösterdi.
  • Teknik göstergeler temkinli iyimserliğe işaret ederken riskler devam ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken hareketlerden biri, Worldcoin ekosisteminin yerel token’ı WLD etrafında yaşanıyor. Özellikle kurumsal yatırımcı bağlantılı cüzdanlardan gelen büyük ölçekli alımlar, bu altcoin’i piyasanın en çok konuşulan varlıklarından biri haline getirdi. Son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4 değer kazanan WLD, 0,50 dolar seviyesine yaklaşarak yatırımcıların radarına yeniden girdi. Bu yükseliş, yalnızca fiyat artışıyla değil, aynı zamanda hacim ve zincir üstü verilerle de destekleniyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Cüzdan Hamlesi ve Artan Hacim Dikkat Çekiyor
2 Teknik Görünüm ve Piyasa Gündemi

Kurumsal Cüzdan Hamlesi ve Artan Hacim Dikkat Çekiyor

Zincir üstü veri platformu Lookonchain tarafından paylaşılan bilgilere göre, Multicoin Capital ile bağlantılı olduğu belirtilen bir cüzdan, tezgâh üstü (OTC) işlem yoluyla 30 milyon USDC harcayarak toplam 60 milyon WLD satın aldı. Ortalama 0,50 dolar seviyesinden gerçekleşen bu alım, piyasalarda güçlü bir kurumsal talep sinyali olarak yorumlandı. OTC işlemler genellikle piyasayı doğrudan etkilemeden büyük miktarda alım yapmayı amaçladığı için, bu hamle uzun vadeli bir yatırım stratejisine işaret ediyor olabilir.

Öte yandan Santiment verileri, WLD için işlem hacminin çarpıcı biçimde arttığını gösteriyor. Çarşamba günü 1,46 milyar dolara ulaşan hacim, yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti ve Temmuz 2024’ten bu yana görülmeyen bir aktiviteye işaret etti. Hacimdeki bu artış, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, aynı zamanda büyük oyuncuların da piyasaya ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca 1 milyon ile 100 milyon WLD arasında varlık tutan balinaların, son fiyat geri çekilmelerinde toplamda 150 milyondan fazla token biriktirdiği görülüyor.

Teknik Görünüm ve Piyasa Gündemi

Teknik analiz tarafında ise tablo temkinli bir iyimserliği yansıtıyor. WLD/USDT paritesinin dört saatlik grafiğinde genel yapı hâlâ zayıf görünse de, son yükseliş kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini güçlendirdi. Fiyatın 0,56 dolar civarındaki günlük direnci aşması durumunda, 50 günlük üstel hareketli ortalama olan 0,63 dolar seviyesinin hedeflenebileceği belirtiliyor. RSI göstergesinin 49 seviyesinde yukarı yönlü hareket etmesi de alıcıların yeniden güç kazanmaya başladığına işaret ediyor. Ancak bu ivmenin kalıcı olması için RSI’ın 50 seviyesinin üzerine yerleşmesi kritik görülüyor.

Bu gelişmeler, kripto piyasasında kurumsal ilginin arttığına dair daha geniş bir tabloyla da örtüşüyor. Nitekim yakın zamanda başka bir popüler altcoin’de de benzer şekilde büyük fonların alım yaptığına dair haberler gündeme gelmişti. Özellikle yapay zekâ ve kimlik doğrulama temalı projelerin, 2025 beklentileri doğrultusunda yeniden ön plana çıktığı görülüyor. Bu durum, WLD gibi projelerin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle değil, uzun vadeli anlatılarıyla da değerlendirildiğini gösteriyor.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, WLD’deki son yükselişin arkasında yalnızca spekülatif alımlar değil, aynı zamanda güçlü hacim ve kurumsal ilgi bulunuyor. Ancak teknik göstergelerin henüz net bir yükseliş trendini teyit etmemesi, yatırımcıların temkinli kalmasını gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın kritik direnç seviyeleri karşısında vereceği tepki, bu hareketin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Piyasanın Konuştuğu Altcoin’de Kritik Eşik: Fiyat Neden Sıkıştı?

WLD Yatırımcıları Tetikte: Worldcoin ‘in Grafikleri Ne Anlatıyor?

Bir Zamanlar Herkes Takip Ediyordu! Fiyatı Büyük Düşüş Yaşadı!

Worldcoin 12 Ülkede Daha Olacak, 21 Ekim WLD Coin Duyurusu

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin İçin “Yüzde 54 Ortalama Düşüş” Uyarısı: Martinez’den Korkutan Senaryo
Bir Sonraki Yazı Chrome Eklentisi Kabusu: Trust Wallet Kullanıcıları Milyonlar Kaybetti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avrupa’nın En Büyük Nükleer Santrali Kripto Para Madenciliğine Açılıyor: Ateşkes Trafiğinde Çarpıcı Gelişme
Madencilik
Tarih Tekerrür Ediyor: O Meme Token Her Aralık Ayında Aynı Tabloyu Çiziyor!
SHIBA INU (SHIB)

Lost your password?