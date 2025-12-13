WLD Yatırımcıları Tetikte: Worldcoin ‘in Grafikleri Ne Anlatıyor?



Worldcoin (WLD), son 24 saatte dalgalı bir seyir izliyor ve yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Fiyat verilerine göre WLD, 24 saatlik dilimde küçük bir değer kaybı gösterdi; güncel fiyat yaklaşık 0.58 dolar civarında ve 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 90 milyon dolar bandında seyretti. CoinMarketCap ve CoinGecko verileri, WLD’nin piyasa değerinin yaklaşık 1.4 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca WLD’nin piyasa değeri sıralamasında 49. sırada yer aldığını da ifade edebiliriz. Bu durum tokenin hâlâ büyük likiditeye sahip ancak tarihsel zirvelerinin uzağında olduğunu gösteriyor.

WLD’de Beklentiler Ne Yönde?

Son 24 saatte görülen iniş-çıkışlar, kısmen genel kripto piyasası hissiyatı ve WLD’ye ilişkin kısa vadeli haber akışından etkilenmiş görünüyor. Trading view ve borsa verileri farklı zamanlarda küçük yön değişimleri gösteriyor.

Öte yandan kısa vadede teknik görünüm volatiliteye işaret ederken, orta vadeli beklentiler token arzındaki kademeli artış ve regülasyon haberlerine bağlı olarak yön kazanabilir. Son 1 hafta içerisinde WLD etrafında hacim artışları, bazı borsalarda listelenme ve büyük token kilit açma beklentileri öne çıktı. Bu dinamiklerden bazıları WLD fiyatı için olumlu sinyal verirken bazıları fiyatta aşağı yönlü hamlelerin oluşmasını tetikleyebilir.

Worldcoin İlgisinde Artış

Geçen yıl boyunca Worldcoin, World ID ve Orb biyometrik kimlik sistemiyle hem ilgi hem de tartışma yarattı. Tools for Humanity (Worldcoin’in arkasındaki ekip) organizasyonel güçlendirme ve yeni üst düzey işe alımlarla güvenlik ve gizlilik süreçlerini geliştirmeye çalıştı; buna karşın Avrupa’da ve bazı ülkelerde veri koruma soruşturmaları ve kısıtlamalar yaşandı.

Ayrıca proje, Orb cihazlarının dağıtımını genişletme, ABD pazarına giriş planları (Orb mini gibi taşınabilir cihazlar) ve ek finansal ürün entegrasyonları hakkında adımlar attı; bu hamleler hem kullanıcı sayısını artırdı hem de regülasyon risklerini öne çıkardı. Son aylarda yatırımcı ilgisini çeken kurumsal ataklar ve satın alma teklifleriyle ilgili spekülasyonlar da gündeme geldi.