Do Kwon Kararı Sonrasında Tartışmalı Altcoin Yine Tepetaklak Oldu

Özet

  • Do Kwon’a verilen hapis cezası LUNC üzerinde güçlü satış baskısı yarattı.
  • Teknik göstergeler kısa vadede aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor.
  • LUNC’da, son 24 saatte dalgalı seyirle piyasa duyarlılığını da yansıtıyor.
Kripto para piyasalarında dalgalanma hız kesmeden sürerken, Terra Luna Classic (LUNC) cephesinde yaşanan son gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Do Kwon hakkında verilen hapis cezasının ardından LUNC fiyatında sert bir geri çekilme yaşanırken, proje ekosistemine dair tartışmalar da yeniden alevlendi. Buna rağmen token, ayın en düşük seviyesine kıyasla hâlâ güçlü bir performans sergileyerek piyasadaki dikkat çekici varlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Do Kwon Kararı LUNC Üzerinde Neden Baskı Yarattı?
2 Teknik Görünüm ve Topluluk Dinamikleri

Do Kwon Kararı LUNC Üzerinde Neden Baskı Yarattı?

Terra Luna Classic, son düşüşle birlikte 0,00004587 dolar seviyesine kadar gerileyerek 5 Aralık’tan bu yana en düşük değerini gördü. Bu geri çekilmeye rağmen LUNC, ayın dip seviyesinin yaklaşık yüzde 85 üzerinde işlem görerek haftanın görece en iyi performans gösteren token’ları arasında yer aldı. Ancak düşüş yalnızca LUNC ile sınırlı kalmadı; Terra ve USTC gibi benzer token’larda da milyonlarca dolarlık değer kaybı yaşandı.

Bu sert fiyat hareketinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, Terra’nın kurucusu Do Kwon’un 15 yıl hapis cezasına çarptırılması oldu. Bu karar, savunmanın talep ettiği beş yılın ve savcıların önerdiği 12 yılın da üzerine çıktı. Mahkeme, Terra ekosisteminin çöküşüyle yatırımcıların 40 milyar doları aşan kayıplar yaşamasını kararın temel gerekçelerinden biri olarak gösterdi. 2022 yılında Terra ekosisteminin çökmesi, yalnızca LUNC ve UST’yi değil, tüm kripto piyasasını etkileyen büyük bir zincirleme reaksiyon yaratmıştı. Hatta bu sürecin, aynı yıl yaşanan FTX krizini hızlandıran unsurlardan biri olduğu sıkça dile getiriliyor.

Teknik Görünüm ve Topluluk Dinamikleri

Teknik analiz tarafında günlük grafikler, LUNC’un 1 Aralık’ta gördüğü 0,00002488 dolarlık dip seviyeden 6 Aralık’ta 0,00008055 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşadığını ortaya koyuyor. Bu yükselişin, Do Kwon’un cezası açıklanmadan önce beklenti alımlarıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Kararın ardından ise yatırımcıların “haberi sat” refleksiyle pozisyon azalttığı ve fiyatın önemli bir destek seviyesi olan 0,000047 doların altına sarktığı görülüyor. Bu seviye, aynı zamanda çift tepe formasyonunun boyun çizgisi olarak dikkat çekiyor.

Analistler, mevcut görünümün kısa vadede baskının sürebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bir sonraki güçlü destek noktası olarak ayın en düşük seviyesi olan 0,00002488 dolar öne çıkıyor. Bununla birlikte LUNC’un hâlâ aktif bir topluluğa sahip olması, düzenli olarak yönetişim oylamalarının yapılması ve Binance’in aylık token yakımlarıyla projeye destek vermesi, uzun vadeli umutların tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Öte yandan, sektörde farklı bir gelişme olarak Ethereum $3,125.43 ağında artan staking talebi ve Layer-2 projelerine yönelim, yatırımcı ilgisinin kademeli olarak alternatif ekosistemlere kaydığını da ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
