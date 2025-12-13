BNB Chain’de Rekor Kullanıcı Hareketliliği: CZ Açıkladı!



BNB Chain, uzun süredir güçlü zincir üstü aktivitesiyle biliniyor. Ancak Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) yaptığı son açıklama, ağın günlük kullanım boyutunu çok daha net ortaya koydu. CZ’nin 13 Aralık’ta X platformunda paylaştığı verilere göre BNB Chain, günlük yaklaşık 2,4 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu rakam, BNB Chain’i kripto ekosistemindeki en yoğun kullanılan Layer-1 ağlardan biri haline getiriyor.

Artan kullanıcı sayısına rağmen ağın hız ve verimlilikten ödün vermemesi, topluluk tarafından da dikkatle takip ediliyor. Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, BNB Chain’in yüksek işlem hacmine rağmen düşük ücretler ve hızlı onay süreleri sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Zincir Üstü Veriler Büyümeyi Doğruluyor

CZ’nin açıklamasını destekleyen yorumlardan biri, BscScan üzerinden paylaşılan zincir üstü veriler oldu. Buna göre BNB Chain üzerindeki toplam adres sayısı 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor ve Aralık 2025 itibarıyla 700 milyona yaklaşmış durumda. Bu büyüme, yalnızca boğa piyasalarına özgü bir ivme değil; aksine zayıf piyasa koşullarında bile kullanıcı benimsenmesinin sürdüğünü gösteriyor.

Topluluk içinde bazı kullanıcılar, günlük 2,4 milyon katılımcının ne kadarının aktif geliştirici, ne kadarının son kullanıcı olduğu sorusunu gündeme getirdi. Bir yorumcu ise bu hacmi, her gün milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde geliştiriciler ve kullanıcıların aynı anda etkileşimde bulunmasına benzetti. Genel kanı, BNB Chain’in yüksek işlem kapasitesi sayesinde merkeziyetsiz uygulama geliştirme ve kullanım süreçlerini oldukça akıcı hale getirdiği yönünde.

DeFi ve NFT Ekosistemi Ön Plana Çıkıyor

BNB Chain’e her gün yaklaşık 700 bin yeni kullanıcının katıldığı belirtilirken, ağ üzerindeki aktivitenin giderek DeFi protokolleri ve NFT platformlarına yayıldığı görülüyor. Bu durum, ağın yalnızca transfer odaklı değil, aynı zamanda çok katmanlı bir kullanım alanına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Düşük ücretler ve hızlı işlem süreleri, özellikle DeFi uygulamalarında yoğun bir tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Öte yandan bazı yorumcular, günlük 2,4 milyon kullanıcı sayısının spekülatif altcoin ve meme coin işlemlerinde bir soğuma dönemine işaret edebileceğini savunuyor. Buna rağmen, ağın çekirdek kullanım alanlarında büyümesini sürdürmesi, BNB Chain’in uzun vadeli dayanıklılığı açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Benzer bir gelişme yakın zamanda Solana ağında da görülmüş, ağın artan kullanıcı sayısına rağmen işlem hızını koruduğu ve DeFi hacminde yeni zirvelere ulaştığı raporlanmıştı.