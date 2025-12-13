XRP Tartışması Yeniden Alevlendi: Peter Brandt’in Sözleri Kripto Dünyasını Karıştırdı



Kripto para piyasalarında görüş ayrılıkları yeni değil ancak deneyimli trader Peter Brandt’in XRP yatırımcılarına yönelik sert eleştirileri, sektörde tansiyonu bir kez daha yükseltti. Brandt, yaklaşık 50 yıllık trading kariyerine dayanarak yaptığı açıklamada, XRP ve gümüş yatırımcılarını finans dünyasında karşılaştığı en “bilgisiz ve önyargılı boğalar” olarak tanımladı. Bu çıkış, hem XRP topluluğundan hem de farklı piyasa aktörlerinden güçlü tepkilerle karşılandı.

Peter Brandt’ten Tartışma Yaratan XRP Yorumu

Peter Brandt, bugüne kadar emtialardan hisse senedi endekslerine, kripto paralardan vadeli kontratlara kadar binlerce işlem yaptığını vurgularken, XRP destekçilerinin fiyat hareketlerinden, makroekonomik koşullardan ve tekrarlayan piyasa geri çekilmelerinden bağımsız şekilde sürekli iyimser kaldığını savundu. Brandt’e göre bu yaklaşım, rasyonel analizden ziyade inanç temelli bir yatırım anlayışını yansıtıyor.

Deneyimli trader, geçmişte de XRP için birçok kez olumsuz senaryolar çizmiş, özellikle Bitcoin $90,306.27 karşısında XRP’nin sıfıra yaklaşabileceğini öne sürmüştü. Ancak XRP topluluğu, bu tahminlerin büyük kısmının gerçekleşmediğini hatırlatarak Brandt’in eleştirilerini taraflı buluyor. İlginç olan ise Brandt’in zaman zaman XRP grafiğinde yükseliş formasyonları tespit ettiğini ve bazı hedeflerin gerçekten gerçekleşmiş olması. Bu durum, Brandt’in yaklaşımının tamamen negatif olmadığını gösteriyor.

XRP Topluluğundan Tepkiler ve Farklı Bakış Açıları

Brandt’in sözleri sonrası XRP cephesinden hızlı yanıtlar geldi. Tanınmış XRP yorumcularından Zach Rector, dikkat çekici bir örnekle karşılık verdi. Daha önce katı bir Bitcoin maksimalisti olan ve kendisini “dünyanın en yüksek IQ’suna sahip” olarak tanıtan YoungHoon Kim’in, 12 Aralık’ta XRP almaya başlayacağını açıklaması, piyasalarda şaşkınlık yarattı. Bu gelişme, XRP’ye yönelik algının değişebileceğine dair önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

Öte yandan bazı analistler daha dengeli bir tutum sergiledi. X Finance Bull, Brandt’in tecrübesine saygı duyduğunu belirtirken, klasik teknik analiz yöntemlerinin XRP’nin arkasındaki yapısal ve ekonomik dönüşümü tam olarak yansıtamayabileceğini savundu. Altcoin Buzz ise XRP yatırımcılarının kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, finansal sistemde uzun vadeli bir dönüşüme odaklandığını vurguladı.

Benzer bir yaklaşım gümüş yatırımcılarından da geldi. Kendini gümüş boğası olarak tanımlayan Dr. Don Woods, üç haneli kazançlar gördükten sonra “bilgisiz” etiketini umursamadığını esprili bir dille ifade etti. Jay Grissom ise XRP’nin 0,005 dolardan 2 doların üzerine, gümüşün ise 3 dolardan 61 dolara yükseldiğini hatırlatarak uzun vadeli getirilerin önemine dikkat çekti.

Benzer bir tartışmanın kısa süre önce Ethereum $3,125.43 cephesinde de yaşandığını belirtmek gerekiyor. Deneyimli bir Wall Street analisti, Ethereum yatırımcılarını aşırı iyimser olmakla eleştirmiş, ancak ETF onayları ve kurumsal benimseme haberleri bu eleştirilerin etkisini kısa sürede gölgede bırakmıştı.