Bitcoin Borsalardan Kaçıyor mu? Binance Verileri Piyasada Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor

Kripto para piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. CryptoQuant verilerine göre Binance üzerindeki Bitcoin (BTC) $90,306.27 rezervleri son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. BTC fiyatı 93 bin dolar civarında seyrederken, bu düşüş ilk bakışta olumsuz bir tablo gibi algılansa da analistler bunun tam tersine, piyasanın yapısal olarak güçlendiğine işaret ettiğini vurguluyor. Tarihsel olarak bakıldığında, borsalardaki Bitcoin miktarının azalması çoğu zaman satış baskısının değil, uzun vadeli güvenin arttığı dönemlere denk geliyor.

Saklama Trendi ve ETF Etkisi

Rezervlerdeki azalmanın en önemli nedenlerinden biri, yatırımcıların hızlanan “self-custody” yani kendi kendine saklama eğilimi. Bitcoin fiyatı yükseldikçe, uzun vadeli yatırımcılar ve yüksek net servete sahip kişiler varlıklarını soğuk cüzdanlara taşımayı tercih ediyor. Bu hareket, borsalarda satılabilecek BTC miktarını azaltarak potansiyel satış baskısını da aşağı çekiyor. Özellikle boğa piyasalarında sıkça görülen bu davranış, panikten ziyade uzun vadeli inancın güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu tabloya bir de spot Bitcoin ETF’leri ekleniyor. ABD’de BlackRock, Fidelity ve son dönemde Vanguard gibi dev finans kuruluşlarının sunduğu ETF’ler ciddi miktarda sermaye çekiyor. Ancak bu ürünlerde tutulan Bitcoin’ler merkezi borsalar yerine kurumsal saklama hizmetlerinde muhafaza ediliyor. Sonuç olarak, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişi hızlanırken, Binance gibi büyük borsalardaki rezervler doğal olarak azalıyor. Analistler bu durumu bir risk sinyali değil, kurumsal benimsemenin yapısal bir göstergesi olarak yorumluyor.

Türev Piyasası Sıfırlanması ve Teknik Görünüm

Kasım ayının sonlarında yaşanan sert satış dalgası, özellikle Asya seansında büyük likidasyonlara yol açtı. Bu süreçte kaldıraçlı pozisyonlar kapatıldı, marjin teminatları azaldı ve Binance’te tutulan BTC miktarı geçici olarak düştü. Uzmanlara göre bu durum kısa vadeli ve mekanik bir etki; piyasa algısında kalıcı bir bozulmaya işaret etmiyor.

Aynı dönemde Binance’in uyum ve regülasyon tarafında yaptığı güncellemeler de bazı kullanıcıların varlıklarını yeniden dengelemesine neden oldu. Ancak bu adımlar, düzenleyici normalleşmenin bir parçası olarak görülüyor. Genel çerçevede, borsalardaki Bitcoin arzının daralması dolaşımdaki arzı sıkılaştırıyor. Bu tür ortamlar geçmişte orta ve uzun vadede fiyat artışlarını desteklemişti. Mevcut tablo, Bitcoin’in yeniden birikim sürecine girdiğini düşündürüyor.

Piyasadaki teknik göstergeler de bu görünümü destekliyor. CoinMarketCap verilerine göre BTC, Kasım ayında gördüğü 82 bin dolarlık dipten yüzde 11 toparlandı. Yaklaşık 19 milyar dolarlık likidasyon sonrası “satıcı yorgunluğu” oluştuğu ifade ediliyor. MACD’deki yükseliş sinyali ve nötr RSI, yukarı yönlü hareket için alan olduğunu gösterirken, 101 bin dolar direnç, 86 bin dolar ise önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Son olarak benzer bir gelişme de Ethereum $3,125.43 cephesinde yaşandı. Son haftalarda büyük borsalardaki ETH rezervlerinin azalması, staking ve kurumsal saklama çözümlerine yönelimin arttığını gösterdi. Analistler, bu eğilimin yalnızca Bitcoin’e özgü olmadığını, büyük kripto varlıklarda ortak bir yapısal dönüşümün işareti olabileceğini belirtiyor.