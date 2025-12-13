İddia: Uzmanlara Göre Asıl Boğa 2026’nın İlk Çeyreğinde Başlayacak



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto para piyasalarında kısa vadeli fiyat dalgalanmaları yatırımcı psikolojisini zorlarken, uzun vadeli beklentiler yeniden masaya yatırılıyor. CoinMarketCap (CMC) Araştırma Direktörü Alice Liu’nun değerlendirmesine göre bir sonraki büyük kripto boğa döngüsü 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Bu öngörü, Bitcoin $90,306.27 ve altcoinlerde yaşanan mevcut fiyat baskısının aksine, piyasanın henüz uzun vadeli zirvesini görmediğine işaret ediyor. Özellikle kurumsal yatırımcı davranışları ve düzenleyici gelişmeler, bu beklentinin temel dayanakları arasında gösteriliyor.

Kısa Vadede Dalgalanma, Kurumsal Tarafta Seçici İştah

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 90 bin dolar seviyesini kısa süreliğine geri alsa da hâlâ ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 30 altında işlem görüyor. CNBC sunucusu Dan Murphy’nin aktardığına göre son düşüş sırasında yaklaşık 20 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Aynı dönemde sürekli vadeli işlemlerde fonlama oranlarının negatife dönmesi, yatırımcıların riskten kaçınarak stablecoinlere yöneldiğini gösterdi.

CMC verileri, toplam kripto piyasa değerinin son 72 saatte yüzde 1,1 arttığını ortaya koyuyor. Bu artışta özellikle Ethereum $3,125.43’a yönelik kurumsal girişler dikkat çekiyor. BlackRock’ın ETHA ETF’ine 53 milyon dolarlık giriş yaşanırken, Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar görüldü. Aynı süreçte BNB Chain ekosistemindeki genişleme sayesinde ağın piyasa değeri 8,3 milyar dolar toparlandı.

Buna rağmen piyasada kaldıraç iştahı hâlâ sınırlı. Açık pozisyonlar yalnızca yüzde 1,14 artarken, makroekonomik göstergelerle kripto arasındaki korelasyon sinyalleri net bir yön vermiyor. Altcoinler ise Bitcoin karşısında zayıf kalmaya devam ediyor. CMC Altcoin Sezon Endeksi 22/100 seviyesinde bulunarak piyasada hâlâ “Bitcoin sezonu” yaşandığını gösteriyor. Bitcoin dominansı yüzde 58,55 seviyesinde seyrederken, Ethereum haftalık bazda yüzde 6,49’luk performansıyla büyük ölçekli projeler arasında öne çıkıyor.

Uzun Vadeli Perspektif: Düzenleme ve ETF Etkisi

CNBC panelinde konuşan kurumsal isimler ise kısa vadeli oynaklığa rağmen uzun vadede oldukça iyimser. Binance CEO’su Richard Teng, küresel düzenleyici netliğin hızla arttığını ve kurumsal katılımın genişlediğini belirterek uzun vadeli görünümü “son derece boğa” olarak tanımladı. Ripple $2.03 CEO’su Brad Garlinghouse da ABD’deki düzenleyici değişimlerin ve ETF benimsenmesinin piyasalar tarafından hâlâ yeterince fiyatlanmadığını savundu.

Solana Vakfı Başkanı Lily Liu ise döngüsel düzeltmelerin kriptonun üstel büyüme doğasının doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Ona göre volatilite, temel benimsenmeyi zayıflatmıyor. Nitekim Solana ETF’inin lansmanından bu yana her gün net giriş görmesi, seçici kurumsal güvenin sürdüğüne işaret ediyor.