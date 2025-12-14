14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Cuma günü yaşanan düşüşün ardından Bitcoin $90,306.27 hafta sonu boyunca büyük ölçüde yana hareket etti ve 90 bin doları korumaya çalışıyor. Alışıldık hareketlerin devamı altcoinlerin dip seviyede oyalanmasına neden oluyor. Peki kripto paralar son durum ne? Hangi altcoinler hafta sonunda öne çıktı?

Bitcoin (BTC)

7 Kasım tarihinde 98 bin doları destek olarak kalıcı bir şekilde kaybeden Bitcoin 1 ayı aşkın süredir kilit bölgenin altında. Aralık ayında 88 bin doları destek olarak korumaya başlasa da Bitcoin risk iştahı eksikliğinden dolayı dar aralıkta sıkıştı ve artık bir kırılma görmemiz gerekiyor. Hafta sonu boyunda süren sığ hareket haftalık grafikte daha düşük seviyelerde kapanışa kapı aralığından negatif.

10 Ekim itibariyle Bitcoin Haziran ayından o güne ilk 100 bin dolar testini yapmıştı. Ardından devam eden süreçte 115 bin dolara 2 test görsek de devamında sürekli daha düşük tepelerin oluşması 80 bin dolara uzanan yolun taşlarını döşedi. Bu aşamada yerel dip oluşmuş gibi görünse de BTC 94 bin dolar üzerinde kapanış göremediğinden elimizde gerçek bir dipten dönüş kırılması yok.

Haftalık kapanışa ve yıl sonuna ilerlerken eğer vadelideki baskı BTC’yi aşağıda tutmaya devam etmezse dar aralıktan kurtulmayı bekleyeceğiz. Görünüm gayet net ve 94 bin veya 88 bin dolar seviyelerinden biri kırılmadan sığ volatilite bitmeyecek.

Cuma günkü BTC ETF girişleri yaklaşık 50 milyon dolardı ve Ether ETF’leri 19,4 milyon dolarlık çıkış gördü. İştah zayıf, volatilite sığ ve BTC sıkıcı hareketlerine devam ediyor. Akşam saatlerinde vadeli açılışına ve haftalık mum kapanışına yaklaşırken hareketlilik artabilir.

Kripto Paralar Son Durum

Altcoinlerde de hafta sonu güzel geçmiyor. Sadece 2 kripto para (MemeCore ve MERL) son 24 saatte %10 artış yaşadı ve geri kalanlar büyük ölçüde zararda. Düşüşte en büyük kayıpları ZEC yaşadı ancak altcoinlerin çoğunun (en büyük 100) %3 kazanç ile %3 zarar arasında gidip geldiğini söyleyebiliriz. M Coin ve MERL haftalıkta iyi kazanç elde etse de hacimsizlik zirve noktaya ulaştığından onlar bile büyük ölçüde sessiz.

Kripto paralar bir sonrası fiyat katalizörünü beklerken bu tarz sıkıcı günler biraz daha devam edecek.