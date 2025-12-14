15-21 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

İçeriği yapay zeka ile özetle
Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunca bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Bitcoin $90,306.27 sıkıcı hareketlerini sürdürürken Fed faiz kararı da sığ volatilitenin sonunu getiremedi. Önümüzdeki günlerde birçok büyük gelişme kriptoda yönü belirlemeye yardımcı olacak.
Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
ABD verileri, altcoinler özelinde büyük gelişmeler ve daha birçok şey grafikleri etkiliyor. Kilit açılışlarından ağ yükseltmelerine kadar tüm önemli gelişmeleri önümüzdeki hafta için derledik. Gün ve saat detaylarıyla aşağıda göreceğiniz olayları hafta boyunca anlık takip edip son dakika duyurularını da paylaşmaya devam edeceğiz.
Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları bekleyen gelişmeler neler?
15 Aralık Pazartesi
- 16:30 NY Fed İmalat (Beklenti: 9,5 Önceki: 18,7)
- 17:30 Fed Üyesi Miran Konuşacak
- 18:30 Fed/Williams
- 19:00 Fed/Miran
- 22:00 Nvidia Zirvesi (Muhtemel)
- Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %5,07’si)
- SEI Kilit Açılışı (%1,08)
- Axie Treasury, AXS ve RON staking oylaması 15-22 Aralık
16 Aralık Salı
- 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,4)
- 16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti ve Önceki: %0,2)
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 50K Önceki: 119K)
- 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)
- 17:45 ABD S&P Hizmet PMI Öncü Endeksi (Beklenti: 54 Önceki: 54,1)
- Arbitrum (ARB) Kilit Açılışı (%1,9)
- Cronos V1.6 EVM Mainnet Yükseltmesi
- Aerodrome Finance (AERO)’in Nasdaq Capital Markets Başkanı ile tokenizasyonun geleceği hakkında canlı yayın.
17 Aralık Çarşamba
- 13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Beklenti ve Önceki: %2,2)
- 16:15 Fed/Waller
- 17:05 Fed/Williams
- 20:30 Fed/Bostic
18 Aralık Perşembe
- 01:00 Coinbase Duyurusu
- 16:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
- 16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)
- 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3)
- Vision (VSN) Token Yakımı
19 Aralık Cuma
- 00:15 Nike Kazanç Raporu
- 16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Önceki: %2,8)
- 18:00 Michigan Üniversitesi Duygu Endeksi (Beklenti ve Önceki: 53,3)
20 Aralık Cumartesi
- LayerZero (ZRO) Kilit Açılışı (Arzın %6,79’u)
- KAITO Kilit Açılışı (%2,88)
