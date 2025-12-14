Kripto Para

15-21 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • Bu hafta ARB, STRK ve ZRO büyük ölçüde kilit açılışı yapacak.
  • Fed üyeleri hafta boyunca açıklamalar yapacak ve Miran'ın 3 konuşma yapması bekleniyor.
  • İstihdam ve enflasyon verileri eğer yine ertelenmezse Ocak ayı faiz görünümü netleşmeye başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunca bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Bitcoin $90,306.27 sıkıcı hareketlerini sürdürürken Fed faiz kararı da sığ volatilitenin sonunu getiremedi. Önümüzdeki günlerde birçok büyük gelişme kriptoda yönü belirlemeye yardımcı olacak.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 15 Aralık Pazartesi
1.2 16 Aralık Salı
1.3 17 Aralık Çarşamba
1.4 18 Aralık Perşembe
1.5 19 Aralık Cuma
1.6 20 Aralık Cumartesi

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

ABD verileri, altcoinler özelinde büyük gelişmeler ve daha birçok şey grafikleri etkiliyor. Kilit açılışlarından ağ yükseltmelerine kadar tüm önemli gelişmeleri önümüzdeki hafta için derledik. Gün ve saat detaylarıyla aşağıda göreceğiniz olayları hafta boyunca anlık takip edip son dakika duyurularını da paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları bekleyen gelişmeler neler?

15 Aralık Pazartesi

  • 16:30 NY Fed İmalat (Beklenti: 9,5 Önceki: 18,7)
  • 17:30 Fed Üyesi Miran Konuşacak
  • 18:30 Fed/Williams
  • 19:00 Fed/Miran
  • 22:00 Nvidia Zirvesi (Muhtemel)
  • Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %5,07’si)
  • SEI Kilit Açılışı (%1,08)
  • Axie Treasury, AXS ve RON staking oylaması 15-22 Aralık

16 Aralık Salı

  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,4)
  • 16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti ve Önceki: %0,2)
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 50K Önceki: 119K)
  • 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)
  • 17:45 ABD S&P Hizmet PMI Öncü Endeksi (Beklenti: 54 Önceki: 54,1)
  • Arbitrum (ARB) Kilit Açılışı (%1,9)
  • Cronos V1.6 EVM Mainnet Yükseltmesi
  • Aerodrome Finance (AERO)’in Nasdaq Capital Markets Başkanı ile tokenizasyonun geleceği hakkında canlı yayın.

17 Aralık Çarşamba

  • 13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Beklenti ve Önceki: %2,2)
  • 16:15 Fed/Waller
  • 17:05 Fed/Williams
  • 20:30 Fed/Bostic

18 Aralık Perşembe

  • 01:00 Coinbase Duyurusu
  • 16:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)
  • 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3)
  • Vision (VSN) Token Yakımı

19 Aralık Cuma

  • 00:15 Nike Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Önceki: %2,8)
  • 18:00 Michigan Üniversitesi Duygu Endeksi (Beklenti ve Önceki: 53,3)

20 Aralık Cumartesi

  • LayerZero (ZRO) Kilit Açılışı (Arzın %6,79’u)
  • KAITO Kilit Açılışı (%2,88)
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar (15-21 Aralık)

14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu

Dünyanın En Büyük Broker Şirketlerinden Biri Kripto Paralara Entegre Oluyor

2026 Kripto Boğası İçin 6 Büyük Sebebimiz Var, 2025 Sadece Kandırmacaydı

Kripto Paralarda 12 Aralık Takvimi ve Son Durum

İçerik Üreticilerini Ne Bekliyor? YouTube’dan Kripto Hamlesi!

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum
Bir Sonraki Yazı Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar (15-21 Aralık)
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar (15-21 Aralık)
Kripto Para
14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum
Kripto Para
İddia: Uzmanlara Göre Asıl Boğa 2026’nın İlk Çeyreğinde Başlayacak
ALTCOIN
Bitcoin Borsalardan Kaçıyor mu? Binance Verileri Piyasada Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor
BITCOIN (BTC)

Lost your password?