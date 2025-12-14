15-21 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler



Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunca bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Bitcoin $90,306.27 sıkıcı hareketlerini sürdürürken Fed faiz kararı da sığ volatilitenin sonunu getiremedi. Önümüzdeki günlerde birçok büyük gelişme kriptoda yönü belirlemeye yardımcı olacak.

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

ABD verileri, altcoinler özelinde büyük gelişmeler ve daha birçok şey grafikleri etkiliyor. Kilit açılışlarından ağ yükseltmelerine kadar tüm önemli gelişmeleri önümüzdeki hafta için derledik. Gün ve saat detaylarıyla aşağıda göreceğiniz olayları hafta boyunca anlık takip edip son dakika duyurularını da paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları bekleyen gelişmeler neler?

15 Aralık Pazartesi

16:30 NY Fed İmalat (Beklenti: 9,5 Önceki: 18,7)

17:30 Fed Üyesi Miran Konuşacak

18:30 Fed/Williams

19:00 Fed/Miran

22:00 Nvidia Zirvesi (Muhtemel)

Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %5,07’si)

SEI Kilit Açılışı (%1,08)

Axie Treasury, AXS ve RON staking oylaması 15-22 Aralık

16 Aralık Salı

16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,4)

16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti ve Önceki: %0,2)

16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 50K Önceki: 119K)

16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)

17:45 ABD S&P Hizmet PMI Öncü Endeksi (Beklenti: 54 Önceki: 54,1)

Arbitrum (ARB) Kilit Açılışı (%1,9)

(ARB) Kilit Açılışı (%1,9) Cronos V1.6 EVM Mainnet Yükseltmesi

Aerodrome Finance (AERO)’in Nasdaq Capital Markets Başkanı ile tokenizasyonun geleceği hakkında canlı yayın.

17 Aralık Çarşamba

13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Beklenti ve Önceki: %2,2)

16:15 Fed/Waller

17:05 Fed/Williams

20:30 Fed/Bostic

18 Aralık Perşembe

01:00 Coinbase Duyurusu

16:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)

16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3)

Vision (VSN) Token Yakımı

19 Aralık Cuma

00:15 Nike Kazanç Raporu

16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Önceki: %2,8)

18:00 Michigan Üniversitesi Duygu Endeksi (Beklenti ve Önceki: 53,3)

20 Aralık Cumartesi

LayerZero (ZRO) Kilit Açılışı (Arzın %6,79’u)

KAITO Kilit Açılışı (%2,88)