Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar (15-21 Aralık)

Bitcoin $90,306.27 fiyatı 90 bin dolarda oyalanmaya devam ediyor ve önümüzdeki haftanın önemli gelişmelerini önceki haberde paylaştık. Şimdi önümüzdeki günde yaşanacak gelişmeleri kripto paraları nasıl etkileyebileceğine tek tek göz atacağız. Yatırımcıları yeni haftada ne gibi sürprizler karşılayabilir?

Kripto Paralarda Haftanın Uyarıları

Öncelikle Trump önümüzdeki hafta Powell’ın yerine gelecek ismi açıklayabilir çünkü tatile kadar bunu açıklayacağına dair Beyaz Saray duyuruları gördük. Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme yok ve süreç tıkandığı için ciddi bir hareketlilik beklemiyoruz. Salı günü gelecek ABD istihdam raporu ise haftanın ilk büyük şeyi olacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayınlanacak rapor işsizlik oranı, ortalama kazançlar ve tarım dışı istihdama dair rakamlar içerecek. Önceki yayınlanan rapor Ekim ayına aitti ve ancak hala pozitif olan istihdam ivmesini görmüştük. İşsizlik yükselirken ücret baskıları azaldı. Beklenenden daha güçlü bir istihdam raporu Fed’in Ocak ayı faiz indirim ihtimalini aşağı çekecektir. Nitekim hali hazırda FedWatch baskın görüşün faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu gösteriyor.

S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketleri de aynı gün gelecek. Güçlü PMI verileri Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket etmesine neden olacağından burada da zayıflama görmeliyiz. Kripto paraların lehine olan şey bu.

TÜFE

Hükümet kapanması nedeniyle Kasım ayı ilk tam enflasyon raporumuz olacak. Enflasyonda göreceğimiz artış Fed’in içindeki şahinleri daha da cesaretlendirecektir. Hedeften aşırı uzak olmasa da enflasyon hedefin üzerinde ve 4 yılı aşkın süredir böyle. İstihdam bu hafta beklenti üstü gelirken enflasyon da tahmin edilenden fazla artarsa faiz indirimlerine dair karamsarlığın artmasıyla kripto paralarda daha fazla düşüş görülebilir.

Perakende Satışlar

Perakende Satışlar raporu, perakende mağazalar, gıda hizmetleri ve online satıcıların toplam gelirini izler. ABD GSYİH’sının %70’ini tüketici harcamaları oluşturur ve ekonomiye dair yakından izlenen bir rapordur. En son Eylül raporu gelmişti ve tüketici talebinde yavaşlama görmüştük. Eğer rapor beklenti üstü gelirse bu kripto paralar için iyi olmaz çünkü Fed’in üzerindeki gevşeme baskısını azaltır.

Michigan Raporu

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketi ekonomik koşullara dair tüketici psikolojisini izler. Genelde anormal rakamların piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu görürüz. Kripto paralar için de önemli bir veri. 1 ve 5 yıllık enflasyon beklentilerinin nasıl değiştiğini görmek önemli olacak. Nihai anket enflasyon beklentilerinin azaldığını doğrularsa Fed üzerindeki faiz indirim baskısı artabilir. Beklentiler yükselir ve piyasa duyarlılığı zayıflarsa bu da kripto paraları negatif etkileyecektir.