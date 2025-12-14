ADA Coin Bir Şartla 0,54 Dolara Dönebilir



Kripto paralar için sıkıcı hafta sonu tam gaz devam ediyor ve Cuma günkü düşüşün ardından toparlanma olmadı. 10 Ekim düşüşünün ardından Bitcoin $90,306.27 sürekli olarak dar bir aralıkta işlem gördü ve bir süre daha bu süreç devam edecek. Peki ADA Coin 0,54 dolara hangi koşullarda dönebilir? Bitcoin için önemli seviyeler hangileri?

Bitcoin Grafiği Yorum

2025 yılına girerken herkes son derece umutluydu çünkü Trump’ın göreve gelmesinden yeni ETF onaylarına kadar birçok destekleyici gelişme bizi bekliyordu. Fakat Fed’in Trump aleyhine politikası ve Trump’ın gümrük tarifeleri tüm yılın adeta 1 gün gibi geçip gitmesine neden oldu. Her tarife tartışması düşüş her uzlaşı yükseliş getirdi ancak sadece Çin ile süren sürtüşme bile aynı düşüş yükseliş oyununun 3’ten fazla kez tekrarlanmasına neden oldu.

Bugün yılın son günlerini yaşarken DaanCrypto sıkıcı hareketlerin yeni yıl başlayana kadar süreceğini söylüyor.

“Herkesin işine döndüğü ve hacimlerin ve likiditenin arttığı yeni yıla kadar bu durumun devam edeceğini düşünüyorum. O zamana kadar anlamlı bir hareket görmemiz şüpheli. Özellikle de Noel günlerine yaklaşırken. 3-4 hafta boyunca oturumu kapatıp geri döndüğünüzde çok fazla şey kaçırmamış olsanız da şaşırmam.”

Quinten ise BTC için 4 önemli fiyat seviyesine dikkat çekiyor. Bunlar kilit destekler ve hem yükseliş hem de düşüşün sona ermesi için kazanılmaları/korunmaları çok şey ifade ediyor.

STH Maliyet Tabanı: 102.200 $

Aktif Yatırımcı Ortalaması: 88.000 $

Gerçek Piyasa Ortalaması: 81.400 $

Gerçekleşen Fiyat: 56.400 $

Eğer bu bir dipse çok geçmeden 102.200 doların kazanılıp 130 bin dolar üzerinde yeni ATH görmemiz gerek.

Columbus yukarıdaki ısı grafiğini paylaşarak nereye gittiğimizi açıklamaya çalıştı.

“Tipik hafta sonu aktivitesi — dar aralıklar, yavaş ilerleme, sessizce biriken likidite. 94K’nın altında emilim görüyoruz ve 88K–90K aralığında yeni bir sweep bölgesi oluşuyor. Bunlardan biri gerçekleşene kadar, her zamanki hafta sonu dalgalanması beklenebilir, ancak piyasa aralığı çözmeden önce küçük bir sıfırlama istiyor gibi görünüyor.”

Yani çok geçmeden 88.000 veya 94 bin dolardan biri kalıcı olarak kırılmalı.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Bitcoin’in kararsızlığı ve bir süre daha devam etmesi muhtemel negatifliği hakkında yeterli detaydan bahsettik. Cardano (ADA) $0.4105 fiyat performansı Bitcoin’in durumuna bağlı olarak değişecek. Yani genel piyasa hissiyatı değişmeden ADA Coin’in bir şeyler yapmasını bekleyemeyiz, böyle bir haber akışı da yok.

Martinez ise ADA Coin için alım sinyali gördüğünü ve 0,34 dolar korunduğu sürece hedefin 0,54 dolar olduğunu söylüyor. ADA Coin yazı hazırlandığı sırada 0,4 dolarda ve BTC hareketlendiğinde son yükselişte de hızlı davranan ADA Coin sahneye çıkabilir.