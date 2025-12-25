BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin “Yüzde 54 Ortalama Düşüş” Uyarısı: Martinez’den Korkutan Senaryo

Özet

  • Bitcoin, 50 haftalık SMA’nın altına gerileyince 40.000 dolar senaryosu yeniden tartışılmaya başladı.
  • CryptoQuant verileri, zayıf talep ve “Aşırı Korku” görünümüyle toparlanma girişimlerinin sınırlı kaldığını gösteriyor.
  • Öte yandan Binance’te USD1 paritesindeki sert fitil piyasa yapısı kaynaklı bir likidite olayı olarak kayıtlara geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

En büyük kripto para Bitcoin, haftayı 90.000 dolar eşiğini aşamadan geçirirken fiyat yeniden teknik baskı altına girdi. Piyasada öne çıkan uyarı uzun vadeli bir trend göstergesi olan 50 haftalık basit hareketli ortalamanın (SMA) altına sarkma ile güç kazandı. Tecrübeli analist Ali Martinez geçmiş döngülerde aynı ortalamanın kaybedilmesini izleyen dönemde ortalama yüzde 54’lük geri çekilme yaşandığını hatırlatarak olası hedef bölgeyi 40.000 dolar bandı olarak işaret etti. Aynı zaman aralığında CryptoQuant verileri zayıf talep ve “Aşırı Korku” görünümü nedeniyle toparlanma denemelerinin sınırlı kaldığını söylüyor.

İçindekiler
1 50 Haftalık SMA Kırılımı 40.000 Dolar Senaryosunu Masaya Getirdi
2 Blockchain İçi Sinyaller ve Diğer Veriler Ne Söylüyor?

50 Haftalık SMA Kırılımı 40.000 Dolar Senaryosunu Masaya Getirdi

Martinez’e göre Bitcoin, 50 haftalık SMA’yı kaybettiği önceki döngülerde ortalama yüzde 54 civarı düştü. Mevcut fiyat seviyeleri üzerinden yapılan tarihsel kıyas 40.000 dolar çevresinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. 50 haftalık SMA piyasanın yükseliş ile düşüş fazlarını ayıran kritik bir çizgi olarak izleniyor. Çizginin altında kalıcılık kısa süreli düzeltmelerden çok daha uzun soluklu zayıflama dönemleriyle birlikte anılıyor.

Analist anlık bir çöküş öngörmekten ziyade riskin büyüdüğüne dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda ortalamanın geçilememesi aşağı yönlü ihtimalleri artıran bir çerçeve oluşturuyor. Haftalık kapanışların söz konusu göstergenin altında kalması teknik tarafta temkinli duruşu kuvvetlendiriyor.

CryptoQuant ise Bitcoin’in tepe sonrası düzeltmesinde “geç evreye” yaklaşmış olabileceğini belirtti. Talep tarafındaki zayıflık yükseliş hamlelerini kısıtlıyor ve duyarlılığın “Aşırı Korku” seviyesinde kalması risk iştahının toparlanmadığına işaret ediyor. Spot Bitcoin ETF’lerine girişler sürse de fiyat tepkisinin sınırlı kalması spot talep dinamiklerinin aynı ölçüde destek vermediği algısını besliyor.

Blockchain İçi Sinyaller ve Diğer Veriler Ne Söylüyor?

Blockchain içi veri tarafında Coinbase Premium Index’in negatif seyri ABD merkezli spot talebin düşük kaldığını düşündürüyor. Büyük borsalara yönelik “balina” girişlerinin yavaşlaması da geniş ölçekli birikimin zayıf olduğuna dair ek bir not olarak öne çıkıyor. CryptoQuant 7–10 yıllık BTC‘lerde artan hareketliliği de takip ediyor. Aynı davranış örüntüsü geçmişte dağıtım evreleri ya da trend geçişleri öncesinde görülmüştü.

Analiz şirketinin genel değerlenmesi talep göstergelerinde iyileşme gelene kadar hafif düşüş eğilimli bir yatay seyrin daha olası olduğu yönünde. İzlenecek temel başlıklar 50 haftalık SMA’nın yeniden kazanılıp kazanılmadığı, duyarlılığın “Aşırı Korku” bölgesinden çıkışı ve spot talep sinyallerinin güçlenip güçlenmediği olacak.

Öte yandan yıl sonu “Santa rallisi” beklentisi oluşmadan önce Binance borsasında dikkat çekici bir fiyat anomalisi yaşandı. BTC/USD1 paritesinde Bitcoin saniyeler içinde 24.111 dolara indi, ardından yine saniyeler içinde 87.500 doların üzerine döndü. Hareket yalnızca USD1 paritesiyle sınırlı kaldı. Diğer büyük BTC piyasalarında benzer bir düşüş görülmedi. Bilmeyenler için USD1 coin, Trump ailesi destekli World Liberty Financial (WLFI) ile ilişkilendirilen yeni bir stablecoin tanımlanıyor ve parite kısa süre sonra dengelendi. Uzmanlara göre olay temel dinamiklerde değişim yaratmayan bir likidite kaynaklı sarsıntı niteliğinde. Alphractal’dan Joao Wedson benzer atipik sıçramaların ayı piyasalarında daha sık görülebildiğini söyledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Avrupa’nın En Büyük Nükleer Santrali Kripto Para Madenciliğine Açılıyor: Ateşkes Trafiğinde Çarpıcı Gelişme

Bitcoin’de Daha Kötüsü mi Geliyor? Ünlü Analist Dip İçin Tarih Verdi

Bitcoin’in En Zayıf Halkası Ortaya Çıktı: O Fiyat Aralığı Artık Ciddi Ciddi Masada

Chrome Eklentisi Kabusu: Trust Wallet Kullanıcıları Milyonlar Kaybetti

23 Ocak Olarak Açıklandı: Kripto Para Piyasasının Yakından İlgilendiren Tarih

Coinbase CEO’su İtiraf Etti: “1 Milyon Doları Bile Bulamadım!”

Kritik Kripto Para Düzenlemesinde Son 6 Hafta: Kulisler Olasılık Verdi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı 23 Ocak Olarak Açıklandı: Kripto Para Piyasasının Yakından İlgilendiren Tarih
Bir Sonraki Yazı Kurumsal Alımlar Bu Altcoin’i Öne Çıkardı: Piyasada Yeni Bir Hikâye Yazılıyor!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avrupa’nın En Büyük Nükleer Santrali Kripto Para Madenciliğine Açılıyor: Ateşkes Trafiğinde Çarpıcı Gelişme
Madencilik
Tarih Tekerrür Ediyor: O Meme Token Her Aralık Ayında Aynı Tabloyu Çiziyor!
SHIBA INU (SHIB)

Lost your password?