Bitcoin İçin “Yüzde 54 Ortalama Düşüş” Uyarısı: Martinez’den Korkutan Senaryo

En büyük kripto para Bitcoin, haftayı 90.000 dolar eşiğini aşamadan geçirirken fiyat yeniden teknik baskı altına girdi. Piyasada öne çıkan uyarı uzun vadeli bir trend göstergesi olan 50 haftalık basit hareketli ortalamanın (SMA) altına sarkma ile güç kazandı. Tecrübeli analist Ali Martinez geçmiş döngülerde aynı ortalamanın kaybedilmesini izleyen dönemde ortalama yüzde 54’lük geri çekilme yaşandığını hatırlatarak olası hedef bölgeyi 40.000 dolar bandı olarak işaret etti. Aynı zaman aralığında CryptoQuant verileri zayıf talep ve “Aşırı Korku” görünümü nedeniyle toparlanma denemelerinin sınırlı kaldığını söylüyor.

50 Haftalık SMA Kırılımı 40.000 Dolar Senaryosunu Masaya Getirdi

Martinez’e göre Bitcoin, 50 haftalık SMA’yı kaybettiği önceki döngülerde ortalama yüzde 54 civarı düştü. Mevcut fiyat seviyeleri üzerinden yapılan tarihsel kıyas 40.000 dolar çevresinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. 50 haftalık SMA piyasanın yükseliş ile düşüş fazlarını ayıran kritik bir çizgi olarak izleniyor. Çizginin altında kalıcılık kısa süreli düzeltmelerden çok daha uzun soluklu zayıflama dönemleriyle birlikte anılıyor.

Analist anlık bir çöküş öngörmekten ziyade riskin büyüdüğüne dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda ortalamanın geçilememesi aşağı yönlü ihtimalleri artıran bir çerçeve oluşturuyor. Haftalık kapanışların söz konusu göstergenin altında kalması teknik tarafta temkinli duruşu kuvvetlendiriyor.

CryptoQuant ise Bitcoin’in tepe sonrası düzeltmesinde “geç evreye” yaklaşmış olabileceğini belirtti. Talep tarafındaki zayıflık yükseliş hamlelerini kısıtlıyor ve duyarlılığın “Aşırı Korku” seviyesinde kalması risk iştahının toparlanmadığına işaret ediyor. Spot Bitcoin ETF’lerine girişler sürse de fiyat tepkisinin sınırlı kalması spot talep dinamiklerinin aynı ölçüde destek vermediği algısını besliyor.

Blockchain İçi Sinyaller ve Diğer Veriler Ne Söylüyor?

Blockchain içi veri tarafında Coinbase Premium Index’in negatif seyri ABD merkezli spot talebin düşük kaldığını düşündürüyor. Büyük borsalara yönelik “balina” girişlerinin yavaşlaması da geniş ölçekli birikimin zayıf olduğuna dair ek bir not olarak öne çıkıyor. CryptoQuant 7–10 yıllık BTC‘lerde artan hareketliliği de takip ediyor. Aynı davranış örüntüsü geçmişte dağıtım evreleri ya da trend geçişleri öncesinde görülmüştü.

Analiz şirketinin genel değerlenmesi talep göstergelerinde iyileşme gelene kadar hafif düşüş eğilimli bir yatay seyrin daha olası olduğu yönünde. İzlenecek temel başlıklar 50 haftalık SMA’nın yeniden kazanılıp kazanılmadığı, duyarlılığın “Aşırı Korku” bölgesinden çıkışı ve spot talep sinyallerinin güçlenip güçlenmediği olacak.

Öte yandan yıl sonu “Santa rallisi” beklentisi oluşmadan önce Binance borsasında dikkat çekici bir fiyat anomalisi yaşandı. BTC/USD1 paritesinde Bitcoin saniyeler içinde 24.111 dolara indi, ardından yine saniyeler içinde 87.500 doların üzerine döndü. Hareket yalnızca USD1 paritesiyle sınırlı kaldı. Diğer büyük BTC piyasalarında benzer bir düşüş görülmedi. Bilmeyenler için USD1 coin, Trump ailesi destekli World Liberty Financial (WLFI) ile ilişkilendirilen yeni bir stablecoin tanımlanıyor ve parite kısa süre sonra dengelendi. Uzmanlara göre olay temel dinamiklerde değişim yaratmayan bir likidite kaynaklı sarsıntı niteliğinde. Alphractal’dan Joao Wedson benzer atipik sıçramaların ayı piyasalarında daha sık görülebildiğini söyledi.