Kripto Para

23 Ocak Olarak Açıklandı: Kripto Para Piyasasının Yakından İlgilendiren Tarih

Özet

  • Hong Kong, kripto para alım-satım aracılığı ve saklama hizmetleri için AMLO altında lisans rejimini 2026’da Yasama Konseyi’ne taşımayı planlıyor.
  • SFC, danışman ve yönetici gözetimini genişletmek için 23 Ocak son tarihli istişare yürütüyor.
  • Yol haritası OTC rejimi, türev-marjin incelemesi ve staking onayı gibi önceki adımlarla destekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Hong Kong’ta Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu (FSTB) ile Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto para alım-satım aracılığı ve saklama hizmetlerine yönelik kapsamlı lisans kurallarını 2026’da Yasama Konseyi’ne taşımayı hedefliyor. Çarşamba günü yapılan ortak açıklamaya göre hazırlanan yasa teklifleri iki aylık kamu istişaresinde 190’ı aşkın geri bildirim toplanmasının ardından olgunlaştırıldı. Planlanan çerçeve Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Tüzüğü (AMLO) altında şekillenecek. Düzenleyici mimari menkul kıymetlerdeki aracılık standartlarına benzer gereklilikler üzerinden kurgulanıyor.

İçindekiler
1 Hong Kong’un 2026 Hedefi
2 Hong Kong’un Kripto Para Merkezi Olma Vizyonu

Hong Kong’un 2026 Hedefi

FSTB ve SFC’nin 2026 takvimi kripto para ekosisteminde kritik iki halka olan alım-satım aracılığı ve saklama hizmetlerini aynı çatı altında tanımlamaya odaklanıyor. Tasarlanan rejim lisanslı aracılar için menkul kıymet piyasalarında görülen aracı kurum benzeri beklentileri referans alacak. Böylece piyasa katılımcılarının uyum, yönetişim ve operasyonel standartları netleşecek.

Saklama tarafında öncelik özel anahtar güvenliği ile müşteri varlıklarının korunması olarak konumlanıyor. Alım-satım aracılığı kuralları ise aracılık faaliyetinin kimler tarafından, hangi şartlarda ve hangi uyum yükümlülükleriyle yürütüleceğini çerçevelemeyi amaçlıyor. Her iki başlık da SFC’nin düzenlenmiş kripto para piyasasına erişimi iyileştirmeyi hedefleyen ASPIRe yol haritasının parçaları arasında sayılıyor.

SFC ayrıca kripto para danışmanları ve yöneticilerine uzanacak ek bir gözetim alanı için istişare başlattı. Düzenleyiciler “aynı iş, aynı risk, aynı kural” ilkesini temel alarak menkul kıymet danışmanlığı ve portföy yönetimiyle karşılaştırılabilir standartlar planlıyor. Görüş iletimi için son tarih 23 Ocak olarak açıklandı.

Hong Kong’un Kripto Para Merkezi Olma Vizyonu

Hong Kong yönetimi kripto para endüstrisinin gelişimini destekleyen bir düzenleyici iklim oluşturarak kenti Asya’da tercih edilen kripto para merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Rekabet ekseninde Singapur’la yarış öne çıkarken, Çin’in kripto paralara dönük sertleşen yaklaşımıyla belirgin bir tezat oluşuyor.

Yakın dönemde atılan politika hamleleri de 2026 gündeminin zeminini güçlendirdi. SFC, Şubat ayında tezgah üstü (OTC) işlem rejimine yönelik yeni lisans düzeneklerini duyururken, kripto paralarda türev ürünler ile marjin işlemleri başlıklarında inceleme yürütüldüğünü açıklamıştı. Nisan ayında ise lisanslı borsalar ve fonlar için staking hizmetlerine sıkı varlık kontrolü ve risk açıklaması koşulları altında onay verildi. Ülkede spot kripto para tabanlı borsa yatırım fonları (ETF’ler) ise 2024’ten beri işlem görüyor.

Anılan bütünlük piyasa altyapısını kurumsal yatırımcıların talep ettiği çerçeveye yaklaştırmayı ve faaliyetleri lisanslı, denetlenebilir bir hatta toplamayı amaçlıyor. 2026’ya uzanan yasama planı hem faaliyet izni hem de saklama güvenliği tarafında standardizasyon arayışını tek bir kulvarda birleştiriyor.

