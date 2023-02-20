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Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Büyük Kavuşmaya Doğru! İşlem Hacmi Fırladı!

Altcoin yatırımcılarının token'ını merakla beklediği Arbitrum'un işlem hacminde kaydedilen üstel büyümenin doğrudan bir sonucu olarak son günlerde kullanıcı tabanında muazzam bir artış görüldü.
08:05
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Arbitrum, işlem hacminde kaydedilen üstel büyümenin doğrudan bir sonucu olarak son günlerde kullanıcı tabanında muazzam bir artış gördü. TVL ve DeFi aktivitelerinin arttığına dair son haberler, Ethereum’un Layer 2 (L2) çözümüne olan ilginin yeniden artmasına neden oldu ve bu ağ için bir token lansmanı olasılığını gündeme getirdi.

Arbitrum’un Büyüyen Ekosistemi

Blockchain’den alınan verilere göre 19 Şubat’ta Ethereum’un L2 ağı Arbitrum’daki günlük işlem sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 690 bine ulaştı. Buna rağmen Arbitrum’un rekoru, rakibi Optimism L2 ağınınkinden daha düşük. Optimism, Ocak ayının başında müşterilerini bir NFT Quest programı ile ödüllendirmeye başladığında, platformun günlük işlem hacmi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 800 binin üzerine fırlamıştı.

Bununla birlikte, L2Beat tarafından sağlanan verilere göre, Arbitrum zincirleri Nova ve One üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin sayısı geçtiğimiz hafta yüzde 170,22 ve yüzde 68,89 oranında arttı. Ayrıca, ağ için benzersiz adres sayısı da son birkaç ayda önemli bir artış gösterdi.

Nansen tarafından yayımlanan bir gönderiye göre, L2 ağı eşi benzeri görülmemiş düzeyde yatırım ve değeri 10 bin dolar veya daha fazla olan işlemlerin en yüksek oranını görmüş durumda. Ayrıca, AirDrop yapılacağı hakkında öne sürülen kullanıcı söylentileri nedeniyle büyük bir akış oldu.

Arbitrum projesinin başlangıcından bu yana, yerel token’ının yakında satın alınabilir hale getirileceğine dair ısrarlı haberler var. Token’ın piyasaya sürülmesinin ardından, ağa halihazırda bağlı olan kullanıcılara “AirDrop” yoluyla dağıtılma ihtimali de var. Bilindiği gibi AirDrop’lar kripto para projeleri tarafından sıklıkla başvurulan bir reklam biçimidir ve geniş bir kitleye ücretsiz token veya coin dağıtılması anlamına gelmektedir.

DeFi Aktivitesindeki Artış

Dune Analytics tarafından sağlanan veriler, artan işlem sayısının Arbitrum ağı tarafından elde edilen gelir üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Yayın tarihi itibariyle L2Beat’ten alınan verilere göre Arbitrum’da kilitli varlıkların toplam değeri (TVL) 3.27 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte mevcut TVL yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu süre zarfında Arbitrum, Şubat ayı boyunca tutarlı bir stablecoin akışı gördü. Çinli Blockchain gazetecisi Wu blockchain tarafından sağlanan bilgiler, ağa olan USDC girişinin yüzde 31, USDT ve DAI girişinin ise sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 68 oranında arttığını gösteriyor.

Arbitrum token’ın lansman tarihi ve hangi yöntemle dağıtılacağı şu an için bilinmiyor ancak yatırımcılar, token piyasaya sürüldüğünde daha güçlü bir konumda olacağı beklentisiyle platform üzerinde işlem yapmaya devam ediyor.

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