Noel Öncesi Kripto Piyasasında Tedirgin Bekleyiş: Lider Coin’lerde Yön Arayışı

Noel tatiline yaklaşılırken kripto para piyasaları dalgalı ve temkinli bir görünüm sergiliyor. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Cardano gibi piyasanın önde gelen kripto varlıkları, küresel ekonomik gelişmeler, ETF akışları ve düşük tatil likiditesi nedeniyle farklı yönlerde hareket ediyor. Yatırımcıların büyük bölümü, işlem hacminin azalmasıyla birlikte daha sert fiyat oynaklıklarının yaşanabileceği bir döneme girildiği görüşünde birleşiyor.

Lider Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, son günlerde 86.000–88.000 dolar bandında işlem görüyor. Önceki zirvelerin altında kalsa da, düşük hacimli tatil dönemine rağmen kritik destek seviyelerini koruması dikkat çekiyor. Analistler, bu bölgenin kaybedilmesi halinde satış baskısının artabileceği, ancak mevcut seviyelerin korunmasının kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini canlı tuttuğunu belirtiyor.

Ethereum cephesinde ise tablo daha zayıf. ETH, 3.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve son yükseliş denemelerinde yeterli alıcı bulmakta zorlanıyor. Bitcoin’de net bir istikrar sağlanmadan Ethereum’da güçlü bir toparlanma beklenmiyor. XRP ise 2 doların altında baskı altında işlem görüyor. 1,85–1,90 dolar aralığında sıkışan fiyat, yukarı yönlü bir kırılım için genel piyasa havasının iyileşmesine ihtiyaç duyuyor.

Cardano da benzer şekilde yatay ve zayıf bir görünüm sunuyor. Son bir haftada 0,3450–0,3750 dolar aralığında hareket eden ADA, Bitcoin’in yönüne ve yatırımcıların risk iştahına paralel seyrediyor. Genel olarak büyük kripto paralar, güçlü bir katalizör ortaya çıkmadıkça teknik bantlar içinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Diğer Gelişmeler

CoinMarketCap verilerine göre toplam kripto piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık %0,62 gerileyerek 2,94 trilyon dolara düştü. Bu gerileme, Noel öncesi artan temkinli duruşu net biçimde ortaya koyuyor. Crypto Fear & Greed Index’in 27 seviyesine düşerek “aşırı korku” bölgesine yaklaşması da yatırımcı psikolojisinin zayıfladığını gösteriyor.

Öte yandan piyasayı etkileyen farklı bir gelişme olarak, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para girişlerinin yavaşlaması dikkat çekiyor. Son günlerde bazı ETF’lerde sınırlı çıkışlar görülmesi, özellikle kurumsal yatırımcıların kısa vadede bekle-gör stratejisine geçtiğine işaret ediyor. Buna karşın bazı analistler, yeni yılın ilk haftalarında ETF akışlarının yeniden hızlanabileceğini ve bunun “Santa rallisi” beklentisini gecikmeli de olsa destekleyebileceğini savunuyor.

Mevcut tablo, kripto piyasasında kısa vadede temkinli ve dalgalı bir seyrin öne çıktığını gösteriyor. Düşük likidite koşulları nedeniyle küçük işlemler bile fiyatlarda beklenenden büyük hareketlere yol açabiliyor. Ancak Bitcoin’in kritik destekleri koruması ve yeni yılda makro cepheden gelebilecek olumlu haberler, piyasa için potansiyel bir toparlanma zemini oluşturabilir. Yatırımcıların bu dönemde risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor.