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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de zarardaki arz 10,46 milyon BTC’ye çıktı, alım duvarları $68.500 seviyesini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de zarardaki arz 10,46 milyon BTC’ye çıkarak geçmiş dip dönemlerinde görülen eşiği aştı.
  • 📊 59.400 dolar ile 61.100 dolar aralığında oluşan alım duvarları, $BTC’de desteğin güçlendiğini gösterdi.
  • 📈 Mevcut fiyat bölgesi ile 68.500 dolar arasında sınırlı satış direnci bulunması, yukarı yönlü alanı öne çıkardı.
  • 🧭 Analistler, bu verilerin hemen toparlanma garantisi vermediğini, ancak dip oluşumu ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin’de zararda tutulan arz 10,46 milyon BTC’ye yükseldi. Piyasa verilerine göre bu seviye, önceki dönemlerde önemli dip oluşumlarına yakın zamanlarda da görülmüştü. Aynı dönemde 59.400 dolar ile 61.100 dolar aralığında yeni alım duvarlarının oluşması, yatırımcıların bu bölgeyi destek alanı olarak savunduğuna işaret etti.

İçindekiler
1 Zarardaki arz göstergesi yeniden öne çıktı
2 Alım duvarları destek bölgesini işaret etti

Zarardaki arz göstergesi yeniden öne çıktı

Analist Ali Charts’ın Glassnode verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre, 10 milyon BTC’nin üzerinde arzın zararda olması Bitcoin için geçmişte dip oluşturma evreleriyle çakıştı. Bu gösterge, dolaşımdaki coin’lerin ne kadarının alış fiyatının altında tutulduğunu ölçüyor. Sayının hızlı yükselmesi, piyasanın geniş bir bölümünün zarar yazdığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Glassnode, blokzincir verilerini izleyerek yatırımcı davranışlarını ölçen bir analiz platformudur. Zarardaki arz göstergesi ise mevcut fiyata göre alış maliyetinin altında kalan BTC miktarını hesaplar.

Verilere göre bu tür dönemlerde satış baskısı zayıflayabiliyor. Bunun temel nedeni, birçok yatırımcının zararını netleştirmek istememesi olabilir. Böyle bir tablo, zorunlu satışların azalmasına ve piyasanın dip arayışına girmesine zemin hazırlayabilir.

Ali Charts’ın paylaştığı Glassnode verileri, 10 milyon BTC eşiğinin üzerindeki zarardaki arzın geçmişte Bitcoin’de önemli dip bölgelerine yakın dönemlerde ortaya çıktığını gösterdi.

Bununla birlikte bu sinyal tek başına ani bir toparlanmayı doğrulamıyor. Göstergenin işaret ettiği durum daha çok piyasa stresinin arttığı ve dip oluşumu ihtimalinin güç kazandığı bir evre olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Bitcoin’in yatay seyretmesi ya da dalgalı hareketlerini sürdürmesi de olası görülüyor.

Alım duvarları destek bölgesini işaret etti

Piyasadaki son düşüşün ardından Bitcoin tarafında talebin kademeli biçimde geri döndüğüne dair ilk işaretler de izlendi. Analist CW’nin aktardığı verilere göre 59.400 dolar ile 61.100 dolar arasında yeni alım duvarları oluştu. Bu bölgeler, yoğun alış emirlerinin biriktiği likidite alanları olarak öne çıkıyor ve olası geri çekilmelerde destek işlevi görebiliyor.

Saatlik grafikte Bitcoin’in son dip seviyeden toparlanarak bu kümelenmiş alım bölgesinin üzerine çıktığı görüldü. Alt alta dizilen destek alanları, son piyasa satışının ardından alıcıların daha düşük seviyeleri aktif biçimde savunduğunu düşündürüyor.

CW’nin analizine göre mevcut fiyat bölgesi ile 68.500 dolar arasında belirgin bir satış duvarı bulunmuyor; bu nedenle piyasa, alıcıların ivmeyi koruyup koruyamayacağına odaklanmış durumda.

Direnç tarafında ise en yakın büyük likidite kümeleri 68.500 dolar, 70.000 dolar ve 72.000 dolar seviyelerinde yer aldı. Bu durum, fiyat yükselmeyi sürdürürse satıcıların özellikle bu alanlarda daha görünür hale gelebileceğine işaret ediyor. Kısa vadede piyasanın odağında, Bitcoin’in yeni oluşan alım duvarlarının üzerinde tutunup tutunamayacağı bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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