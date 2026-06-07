XRP, borsalardan 25 milyonun üzerinde çıkışa rağmen Bitcoin’deki düşüşle $1,13 seviyesine geriledi

XRP piyasasında son günlerde birbirine zıt sinyaller öne çıkıyor. Piyasa analisti Crypto Jet’e göre bu tablo, yatırımcıların yön tayin etmesini zorlaştırıyor. Zincir üstü veriler ve fon akışları birikime işaret ederken, fiyat tarafında aynı ölçüde güçlü bir toparlanma görülmüyor.

Borsalardan çıkış sürerken fiyat baskısı devam etti

Verilere göre son günlerde 25 milyondan fazla XRP borsalardan çekildi. Bu tür hareketler genellikle kısa vadeli satış hazırlığından çok, varlıkların özel cüzdanlara taşınarak daha uzun vadeli tutulduğunu düşündürüyor. Normal koşullarda bu görünüm, piyasada destekleyici bir işaret olarak değerlendirilirdi.

Buna karşın XRP’ye bağlı ETF ürünlerinde de düzenli para girişi kaydedildi. Bu durum, kurumsal tarafta ilginin tamamen kaybolmadığını ve daha sessiz bir şekilde pozisyon birikiminin sürdüğünü gösteriyor olabilir. ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor ve yatırımcılara ilgili varlığa doğrudan tutmadan dolaylı erişim sağlıyor.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın veya endeksin performansını izleyen ve borsada işlem gören fon yapısıdır. Kripto bağlantılı ETF ürünlerine para girişi olması, özellikle kurumsal yatırımcı ilgisinin dolaylı yoldan sürdüğüne işaret edebilir.

Crypto Jet, zincir üstü birikim işaretleri ile fiyat hareketi arasındaki ayrışmanın yatırımcıları en fazla zorlayan unsur haline geldiğini aktardı.

Spot talep zayıf kalınca Bitcoin etkisi ağır bastı

Bununla birlikte sermaye girişleri ile doğrudan spot alım baskısı aynı anlama gelmiyor. Fonların ETF’lere, saklama yapılarına ya da uzun vadeli cüzdanlara yönelmesi, piyasada anlık ve güçlü alım emri oluştuğu anlamına gelmeyebiliyor. Spot talebin zayıf kaldığı dönemlerde bu fark daha belirgin hale geliyor.

XRP de bu süreçte Bitcoin’deki daha geniş çaplı geri çekilmeye eşlik etti. Bitcoin’in 60.000 doların altına inmesiyle kripto piyasası genelinde likidite daralırken, kaldıraçlı işlemlerin çözülmesi ve risk iştahındaki gerileme altcoinler üzerinde ek baskı yarattı. Bu ortamda olumlu zincir üstü sinyaller veren varlıklar bile kritik seviyeleri korumakta zorlanabiliyor.

Gözler yeniden piyasa istikrarına çevrildi

CoinCodex verilerine göre XRP, 1,13 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu bölge, yalnızca temel göstergelerden çok piyasa psikolojisinin de etkili olduğu bir alan olarak öne çıkıyor. Son dönemde 1 dolar bölgesine olası geri çekilme tartışmalarının artması da bu hassasiyeti güçlendirdi.

Mevcut tabloda XRP’nin yönü, yalnızca giriş verileriyle değil, daha geniş piyasa istikrarının geri dönüp dönmeyeceğiyle bağlantılı görünüyor. Süregelen borsa çıkışları ve ETF girişleri, perde arkasında bir pozisyonlanma olduğuna işaret etse de, bunun makro baskıyı tek başına kıracak düzeye ulaşmadığı görülüyor.

XRP’de borsalardan çıkış ve ETF girişleri sürse de fiyatın yatay ya da aşağı yönlü kalması, birikimin henüz yeterli alım gücüne dönüşmediğini gösteriyor olabilir.

Bu nedenle XRP’de olası yön değişiminin büyük ölçüde Bitcoin’in bir sonraki hamlesine ve kripto piyasasında risk iştahının yeniden güçlenip güçlenmeyeceğine bağlı olacağı değerlendiriliyor.