Pudgy Penguins 3.100 mağazaya girdi! PENGU tarafında kritik ayrıntı ne gösteriyor?

Pudgy Penguins, NFT odaklı bir proje olarak başladığı yolculukta fiziksel ürünler, perakende dağıtımı ve ana akım görünürlükle daha geniş bir markaya dönüştü. Markanın oyuncak ürünleri, Walmart’ın 3.100 mağazasında ve Target mağazalarında raflara girerken, bu gelişme blokzincir çıkışlı bir marka için dikkat çekici bir perakende başarısı olarak öne çıktı.

Perakende tarafında öne çıkan büyüme

Pudgy Toys ürünlerinin Walmart ve Target gibi büyük zincirlerde yer alması, kripto ekosisteminden çıkan projelerde nadir görülen bir dağıtım ağına işaret ediyor. Haberde, bunun sınırlı süreli bir test çalışması değil, doğrudan geniş ölçekli bir ana akım dağıtım hamlesi olduğu vurgulandı.

Pudgy Penguins’in çatı şirketi Igloo da 2024 yılında 11 milyon dolar yatırım aldı. Finansman turuna Founders Fund liderlik etti. Igloo, Pudgy Penguins markasının arkasındaki şirket olarak biliniyor ve markanın ticari genişlemesini yöneten yapı konumunda bulunuyor.

Resmi token belgelerinde PENGU’nun yalnızca eğlence amaçlı var olduğu ve ticari bir değer taşımadığı açık biçimde belirtiliyor.

Token ile marka arasında net ayrım

Haberin dikkat çeken bölümü ise markanın ticari başarısıyla PENGU tokenin hukuki ve ekonomik niteliği arasındaki fark oldu. Resmi belgelere göre PENGU, ekosistemin yerel tokeni olsa da şirkette ortaklık hakkı sunmuyor ve ürün satışları ya da lisans gelirleri üzerinde herhangi bir talep hakkı vermiyor.

Ayrıca token dağılımında içeriden kişilerin elindeki payın toplam arzın %29,28’ine ulaştığı aktarıldı. Bunun %11,48’i kurumsal amaçlara, %17,80’i ise mevcut ve gelecekteki ekip üyelerine ayrıldı. Bu oranların kripto piyasasında sık görülen yapılara benzer olduğu, ancak yine de önemli ölçüde merkezi yoğunlaşmaya işaret ettiği kaydedildi.

Arz yapısı ve dolaşımdaki miktar

CoinGecko verilerine göre piyasada işlem gören PENGU miktarı yaklaşık 63 milyar adet seviyesinde bulunuyor. Tokenomist verilerinde toplam arz 88,89 milyar olarak yer alırken, buna göre dolaşımdaki oran yaklaşık %70,72 düzeyine ulaşıyor.

Kalan tokenlerin piyasaya girişi doğrusal bir takvimle değil, belirli tarihlerde toplu açılım anlamına gelen cliff vesting modeliyle planlandı. Bu yapı, yeni arzın zamana yayılmak yerine belli dönemlerde aynı anda serbest kalmasına neden olabilir.

Mini sözlük: Cliff vesting, belirli bir bekleme süresinin ardından tokenlerin ya da hisselerin tek seferde veya büyük bölümler halinde açılması anlamına gelir. Bu modelde piyasaya kademeli değil, dönemsel ve toplu arz girişi yaşanabilir.

Haberde, işlem derinliğinin bireysel yatırımcı işlemleri için yeterli göründüğü ve büyük fiyat kaymaları olmadan alım satım yapılabildiği ifade edildi. PENGU’nun piyasa değeri ise 396 milyon dolar ile 424 milyon dolar aralığında gösterildi.

Değerlendirmede, PENGU’yu sıradan mizah temalı tokenlerden ayıran unsurun arkasındaki markalaşma altyapısı olduğu belirtildi. Buna karşın, marka başarısı ile tokenin ekonomik işlevi arasındaki kopukluğun, varlığın finansal açıdan değerlendirilmesinde temel başlıklardan biri olmayı sürdürdüğü aktarıldı.