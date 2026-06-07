Ethereum cephesinde yön tartışması büyüdü! Joe Lubin hangi mesajı verdi?

Ethereum Foundation’daki bütçe kesintileri, çalışan ayrılıkları ve yönetim değişiklikleri son haftalarda topluluk içinde yoğun tartışmalara yol açtı. Ancak Ethereum’un kuruluş sürecinde yer alan ve yazılım şirketi Consensys’in CEO’su Joe Lubin, bu gelişmeleri bir kriz değil, kurumsal yapının gerekli bir dönüşümü olarak değerlendirdi.

Vakfın rolü yeniden tanımlanıyor

CoinDesk’e konuşan Lubin, Ethereum Foundation’ın daha dar ve net bir alana odaklanması gerektiğini söyledi. Buna göre vakfın temel görevi, ağın çekirdek teknolojisini ve temel ilkelerini korumak olmalı. Benimsenme, kurumsal ilişkiler ve ekosistemin büyümesi ise farklı kuruluşlar tarafından üstlenilmeli.

Mini sözlük: Consensys, Ethereum altyapısı üzerinde çalışan yazılım ürünleri geliştiren bir blokzincir şirketidir. MetaMask gibi yaygın kullanılan araçlarla tanınır ve Ethereum ekosistemindeki en görünür özel sektör aktörlerinden biri olarak öne çıkar.

Joe Lubin, Ethereum Foundation’ın güvenilir biçimde tarafsız kalmasının kritik olduğunu, ticari hedeflerle protokol geliştirmenin aynı çatı altında yürütülmesinin çıkar çatışması riskini artırabileceğini belirtti.

Lubin’in açıklamaları, vakfın yönüne dair süren eleştirilerin ardından geldi. Tartışmalarda bazı kesimler kurumun rekabet baskısına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini savunurken, bazıları da yeniden yapılanma süreci ve ekipten ayrılan isimler üzerinde durdu.

Tek merkez yerine çok aktörlü yapı

Lubin’e göre bu eleştirilerin bir bölümü, vakfın Ethereum için tam olarak hangi rolü üstlenmesi gerektiğine dair yanlış beklentilerden kaynaklanıyor. Etherscan verilerine göre ağda günde yaklaşık 2 milyon işlem gerçekleşirken, Ethereum’un geleceğinin tek bir baskın kurum tarafından değil, farklı alanlarda uzmanlaşan birden fazla yapı tarafından şekilleneceğini ifade etti.

Bu yaklaşım, protokol geliştirme ile ticari stratejinin çoğu zaman aynı yapı altında toplandığı diğer blokzincir projelerinden ayrılıyor. Lubin, Ethereum’un merkeziyetsiz yapısının daha dağınık ve paylaştırılmış bir kurumsal çerçeve gerektirdiğini dile getirdi.

Gerileme iddialarına itiraz

Ethereum’un gerileme dönemine girdiği yönündeki söylemlere de karşı çıkan Lubin, ağın zayıflamadığını savundu. Buna karşın, kripto sektörünün son yıllarda yatırım ve sermaye akışı açısından yapay zeka ile daha yoğun bir rekabet içine girdiğini kabul etti.

Lubin, bir dönem teknoloji dünyasının en dikkat çeken anlatısının kripto olduğunu, ancak bugün sermaye girişleri ve yatırımlar açısından sektörün odağın merkezinde yer almadığını söyledi.

Buna rağmen Lubin, Ethereum’un uzun süredir ölçeklenme altyapısına yaptığı yatırımların yeni bir benimsenme dalgası için zemin hazırladığını belirtti. Öne çıkardığı başlıklar arasında zincir üstünde işlem yapan otonom yapay zeka ajanları ile Ethereum tabanlı altyapının kurumsal kullanımındaki artış yer aldı.

Lubin’e göre bu yeni kullanım alanları, Ethereum Foundation’ın neden daha sınırlı bir göreve odaklandığını da açıklıyor. Benimsenme ve ticarileşme farklı kurumlara dağılırken, vakfın önceliği protokolün kendisini korumak ve üzerine inşa edilecek yeni nesil faaliyetleri destekleyebilecek yapıyı sağlam tutmak olacak.