XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü

XRP piyasası yeni yıla fiyat tarafında zayıf bir başlangıç yaparken, zincir üstü veriler perde arkasında farklı bir tabloya işaret ediyor. Ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden XRP, kısa vadeli satış baskısına rağmen büyük yatırımcı davranışlarında toparlanma sinyalleri üretiyor. Santiment verileri, uzun süredir gerileyen yüksek bakiyeli cüzdan sayısında ilk kez artış yaşandığını ortaya koyuyor. Aynı dönemde ABD’de işlem gören XRP odaklı ETF’lere yönelik sermaye akışı da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

Milyon XRP Sahibi Cüzdanlarda Dört Ay Sonra Artış

Zincir üstü analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre, en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısı Eylül 2025’ten sonra ilk kez yükselişe geçti. Ocak ayı itibarıyla söz konusu cüzdanların sayısı 42 adet artarak 2.016 seviyesine ulaştı. Dört ay boyunca süren kademeli düşüşün ardından gelen artış, uzun vadeli yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Santiment, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, deftere geri dönen yüksek bakiyeli cüzdanların uzun vadeli görünüm açısından cesaret verici olduğunu vurguladı. XRP, Ripple tarafından sınır ötesi ödeme çözümlerinde kullanılan, kurumsal odaklı bir kripto varlık olarak biliniyor. Bu nedenle büyük yatırımcı hareketleri, bireysel alım-satım davranışlarından daha belirleyici kabul ediliyor.

Fiyat tarafında ise aynı iyimserlik henüz görülmüyor. XRP, yazım anında 1,88 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 1,7 civarında gerilemiş durumda. Teknik görünüm, 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalan fiyatın 2 dolar bölgesinde tekrar tekrar satışla karşılaştığını gösteriyor. Bu tablo, büyük oyuncuların kısa vadeli yükseliş kovalamaktan ziyade uzun soluklu bir senaryoya odaklandığını düşündürüyor.

XRP ETF’lerine Güçlü Giriş, Bitcoin’de Çıkışlar

XRP lehine oluşan tablo yalnızca zincir üstü verilerle sınırlı değil. ABD borsalarında işlem gören spot XRP ETF’leri, Ocak ayında toplam 91,72 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre söz konusu fonlar, Kasım ayında 666 milyon dolar, Aralık ayında ise 499 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

Aynı zaman diliminde bitcoin ETF’leri ise ters yönde bir seyir izledi. Ocak ayında 278 milyon dolarlık net çıkış yaşayan bitcoin fonları, 2025’in son iki ayında 4 milyar doları aşan geri çekilmelerle karşı karşıya kalmıştı. Kurumsal sermayenin XRP ürünlerine yönelmesi, risk dağılımında yaşanan değişime işaret ediyor.

Fiyat performansı ile fon akışları arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Zayıf piyasa momentumu nedeniyle XRP, artan talebi henüz fiyatlara yansıtabilmiş değil. Geçmiş dönemlerde benzer yapıların, uzun süren yatay hareketlerin ardından daha sert fiyat dalgalanmalarıyla sonuçlandığı biliniyor. Ancak zamanlamanın her döngüde farklılaştığı da hatırlatılıyor.