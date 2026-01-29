RIPPLE (XRP)

XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü

Özet

  • 1 milyon XRP ve üzeri tutan cüzdan sayısı dört ay sonra yeniden yükseldi.
  • ABD’deki XRP ETF’leri güçlü sermaye girişi yaşarken bitcoin ETF’lerinde çıkışlar öne çıktı.
  • Fiyat baskısı sürse de veriler uzun vadeli birikime işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP piyasası yeni yıla fiyat tarafında zayıf bir başlangıç yaparken, zincir üstü veriler perde arkasında farklı bir tabloya işaret ediyor. Ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden XRP, kısa vadeli satış baskısına rağmen büyük yatırımcı davranışlarında toparlanma sinyalleri üretiyor. Santiment verileri, uzun süredir gerileyen yüksek bakiyeli cüzdan sayısında ilk kez artış yaşandığını ortaya koyuyor. Aynı dönemde ABD’de işlem gören XRP odaklı ETF’lere yönelik sermaye akışı da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

İçindekiler
1 Milyon XRP Sahibi Cüzdanlarda Dört Ay Sonra Artış
2 XRP ETF’lerine Güçlü Giriş, Bitcoin’de Çıkışlar

Milyon XRP Sahibi Cüzdanlarda Dört Ay Sonra Artış

Zincir üstü analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre, en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısı Eylül 2025’ten sonra ilk kez yükselişe geçti. Ocak ayı itibarıyla söz konusu cüzdanların sayısı 42 adet artarak 2.016 seviyesine ulaştı. Dört ay boyunca süren kademeli düşüşün ardından gelen artış, uzun vadeli yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Santiment, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, deftere geri dönen yüksek bakiyeli cüzdanların uzun vadeli görünüm açısından cesaret verici olduğunu vurguladı. XRP, Ripple tarafından sınır ötesi ödeme çözümlerinde kullanılan, kurumsal odaklı bir kripto varlık olarak biliniyor. Bu nedenle büyük yatırımcı hareketleri, bireysel alım-satım davranışlarından daha belirleyici kabul ediliyor.

Fiyat tarafında ise aynı iyimserlik henüz görülmüyor. XRP, yazım anında 1,88 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 1,7 civarında gerilemiş durumda. Teknik görünüm, 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalan fiyatın 2 dolar bölgesinde tekrar tekrar satışla karşılaştığını gösteriyor. Bu tablo, büyük oyuncuların kısa vadeli yükseliş kovalamaktan ziyade uzun soluklu bir senaryoya odaklandığını düşündürüyor.

XRP ETF’lerine Güçlü Giriş, Bitcoin’de Çıkışlar

XRP lehine oluşan tablo yalnızca zincir üstü verilerle sınırlı değil. ABD borsalarında işlem gören spot XRP ETF’leri, Ocak ayında toplam 91,72 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre söz konusu fonlar, Kasım ayında 666 milyon dolar, Aralık ayında ise 499 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

Aynı zaman diliminde bitcoin ETF’leri ise ters yönde bir seyir izledi. Ocak ayında 278 milyon dolarlık net çıkış yaşayan bitcoin fonları, 2025’in son iki ayında 4 milyar doları aşan geri çekilmelerle karşı karşıya kalmıştı. Kurumsal sermayenin XRP ürünlerine yönelmesi, risk dağılımında yaşanan değişime işaret ediyor.

Fiyat performansı ile fon akışları arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Zayıf piyasa momentumu nedeniyle XRP, artan talebi henüz fiyatlara yansıtabilmiş değil. Geçmiş dönemlerde benzer yapıların, uzun süren yatay hareketlerin ardından daha sert fiyat dalgalanmalarıyla sonuçlandığı biliniyor. Ancak zamanlamanın her döngüde farklılaştığı da hatırlatılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Öncesi Kripto Para Piyasasında Sessizlik Fırtınası: Bitcoin, Ethereum, XRP’de Son Durum

PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 26 Ocak

XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?

XRP’de Fırtına Öncesi Sessizlik mi? Kritik Bir Hafta Başlıyor

Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

Küresel Ödeme Sistemleri Yeniden Masada: Ripple’ın Uzun Vadeli Vizyonu

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir
Bir Sonraki Yazı 15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak
ALTCOIN
Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir
Worldcoin (WLD)
Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı
Ekonomi
Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı – 28 Ocak Karar Metni
Ekonomi
Kripto Yükselmeden Dakikalar Önce Gelen Sinyaller: Fed, DXY ve ABD Verileri Tek Ekranda
BITCOIN Haberleri
Lost your password?