ALTCOIN

15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak

Özet

  • Fidelity, FIDD adlı ABD dolarına sabit bir stablecoin’i Ethereum üzerinde piyasaya sürüyor.
  • Stablecoin, düzenleyici uyumlu rezerv yapısı ve DeFi entegrasyonu hedefiyle konumlandırılıyor.
  • Pazar hâkimiyeti Tether ve Circle’da olsa da Fidelity’nin ölçeği kurumsal ilgi yaratabilir.
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Fidelity Investments, kendi stablecoin’i Fidelity Digital Dollar’ı (FIDD) piyasaya sürmeye hazırlanarak kripto para ekosisteminde yeni bir döneme giriyor. ABD dolarına bire bir sabitlenecek şekilde tasarlanan FIDD, nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli ABD Hazine tahvilleriyle desteklenecek. Bloomberg’in aktardığına göre stablecoin, önümüzdeki haftalarda hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların kullanımına açılacak. Fidelity, tercihini Ethereum ağından yana kullanarak ürünü doğrudan merkeziyetsiz finans altyapısına entegre etmeyi hedefliyor.

İçindekiler
1 Fidelity’nin Stablecoin Stratejisi ve FIDD’nin Yapısı
2 Yoğun Rekabet Ortamında Ethereum Tercihi

Fidelity’nin Stablecoin Stratejisi ve FIDD’nin Yapısı

FIDD, Fidelity Digital Assets çatısı altında faaliyet gösteren ve ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden (OCC) Aralık ayında şartlı faaliyet izni alan ulusal bir tröst bankası tarafından ihraç edilecek. Şirket, bu yapı sayesinde düzenleyici uyumluluğu ön planda tutarken, stablecoin rezervlerini de GENIUS Act kapsamında belirlenen varlıklarla sınırlı tutmayı planlıyor. Rezervlerde yalnızca yüksek likiditeye sahip ve düşük riskli enstrümanların yer alması, FIDD’yi kurumsal yatırımcılar için öngörülebilir bir ödeme ve saklama aracı haline getirmeyi amaçlıyor.

Fidelity Digital Assets Başkanı Mike O’Reilly, stablecoin’lerin ödeme ve mutabakat süreçlerinde temel bir rol üstlenebileceğini vurguluyor. Gerçek zamanlı, haftanın yedi günü kesintisiz çalışan ve düşük maliyetli bir yapı sunan dijital dolar modelinin, hem bireysel kullanıcıların hem de büyük portföy yöneticilerinin operasyonel verimliliğini artıracağı görüşü öne çıkıyor. Ethereum üzerinde inşa edilen FIDD’nin herhangi bir ETH adresine transfer edilebilmesi, çok sayıda DeFi protokolüyle birlikte çalışabilmesine imkân tanıyor.

Yoğun Rekabet Ortamında Ethereum Tercihi

Fidelity, son derece yoğun bir stablecoin pazarına giriş yapıyor. Tether ve Circle, toplam pazar payının yaklaşık yüzde 82’sini kontrol ederek sektörde belirleyici konumda bulunuyor. PayPal ve Ripple gibi küresel oyuncuların çıkardığı stablecoin’ler ise henüz sınırlı bir etki yaratabilmiş durumda. Tether’in yalnızca ABD pazarına odaklanan ve düzenlemelere uyumlu şekilde konumlandırılan USA₮ adlı yeni ürünü de rekabeti daha da sertleştiriyor.

Ethereum, stablecoin dağıtımında liderliğini koruyor. RWA.xyz verilerine göre pazarın yüzde 56’sı Ethereum üzerinde yer alırken, Tron yüzde 28 ile ikinci sırada bulunuyor, Solana ise yüzde 5’e yaklaşan payla üçüncü konumda. Coingecko verileri, toplam stablecoin piyasa değerinin 312 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. USDT, 186 milyar dolarlık arzla tek başına pazarın yüzde 60’ını elinde tutuyor. Fidelity’nin bu ölçekle doğrudan rekabet etmesi zor görünse de, 50 milyonu aşan müşteri tabanı ve 15 trilyon doları aşan varlık büyüklüğü, FIDD’yi özellikle kurumsal segmentte dikkatle izlenecek bir konuma taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü

Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir

Son Dakika: Listeleme Yol Haritasına Yeni Altcoin Eklendi

Son Dakika: Coinbase 28 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu, Moonbirds (BIRB) Nedir?

Son Dakika: Müjde Trilyon Dolarlık Fidelity Ethereum’da Kendi Altcoinini Çıkarıyor

Ethereum 3.000 Doları Geri Aldı: Sırada Daha Büyük Bir Hamle mi Var?

Hyperliquid (HYPE) Yükseliyor, Şaka Gibi Ama Gümüş ve Altın Yüzünden Ralli Yaşıyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü
Bir Sonraki Yazı Japon Devinden Blockchain Atağı: Soneium İçin 13 Milyon Dolar Getirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak
BINANCE
Japon Devinden Blockchain Atağı: Soneium İçin 13 Milyon Dolar Getirdi
BLOCKCHAIN
XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: WLD Coin Yükseliyor, Apple Face ID Alternatifi Olabilir
Worldcoin (WLD)
Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı
Ekonomi
Lost your password?