15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak

Fidelity Investments, kendi stablecoin’i Fidelity Digital Dollar’ı (FIDD) piyasaya sürmeye hazırlanarak kripto para ekosisteminde yeni bir döneme giriyor. ABD dolarına bire bir sabitlenecek şekilde tasarlanan FIDD, nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli ABD Hazine tahvilleriyle desteklenecek. Bloomberg’in aktardığına göre stablecoin, önümüzdeki haftalarda hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların kullanımına açılacak. Fidelity, tercihini Ethereum ağından yana kullanarak ürünü doğrudan merkeziyetsiz finans altyapısına entegre etmeyi hedefliyor.

Fidelity’nin Stablecoin Stratejisi ve FIDD’nin Yapısı

FIDD, Fidelity Digital Assets çatısı altında faaliyet gösteren ve ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden (OCC) Aralık ayında şartlı faaliyet izni alan ulusal bir tröst bankası tarafından ihraç edilecek. Şirket, bu yapı sayesinde düzenleyici uyumluluğu ön planda tutarken, stablecoin rezervlerini de GENIUS Act kapsamında belirlenen varlıklarla sınırlı tutmayı planlıyor. Rezervlerde yalnızca yüksek likiditeye sahip ve düşük riskli enstrümanların yer alması, FIDD’yi kurumsal yatırımcılar için öngörülebilir bir ödeme ve saklama aracı haline getirmeyi amaçlıyor.

Fidelity Digital Assets Başkanı Mike O’Reilly, stablecoin’lerin ödeme ve mutabakat süreçlerinde temel bir rol üstlenebileceğini vurguluyor. Gerçek zamanlı, haftanın yedi günü kesintisiz çalışan ve düşük maliyetli bir yapı sunan dijital dolar modelinin, hem bireysel kullanıcıların hem de büyük portföy yöneticilerinin operasyonel verimliliğini artıracağı görüşü öne çıkıyor. Ethereum üzerinde inşa edilen FIDD’nin herhangi bir ETH adresine transfer edilebilmesi, çok sayıda DeFi protokolüyle birlikte çalışabilmesine imkân tanıyor.

Yoğun Rekabet Ortamında Ethereum Tercihi

Fidelity, son derece yoğun bir stablecoin pazarına giriş yapıyor. Tether ve Circle, toplam pazar payının yaklaşık yüzde 82’sini kontrol ederek sektörde belirleyici konumda bulunuyor. PayPal ve Ripple gibi küresel oyuncuların çıkardığı stablecoin’ler ise henüz sınırlı bir etki yaratabilmiş durumda. Tether’in yalnızca ABD pazarına odaklanan ve düzenlemelere uyumlu şekilde konumlandırılan USA₮ adlı yeni ürünü de rekabeti daha da sertleştiriyor.

Ethereum, stablecoin dağıtımında liderliğini koruyor. RWA.xyz verilerine göre pazarın yüzde 56’sı Ethereum üzerinde yer alırken, Tron yüzde 28 ile ikinci sırada bulunuyor, Solana ise yüzde 5’e yaklaşan payla üçüncü konumda. Coingecko verileri, toplam stablecoin piyasa değerinin 312 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. USDT, 186 milyar dolarlık arzla tek başına pazarın yüzde 60’ını elinde tutuyor. Fidelity’nin bu ölçekle doğrudan rekabet etmesi zor görünse de, 50 milyonu aşan müşteri tabanı ve 15 trilyon doları aşan varlık büyüklüğü, FIDD’yi özellikle kurumsal segmentte dikkatle izlenecek bir konuma taşıyor.