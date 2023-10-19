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  •   XRP, Bitcoin, Ethereum’da 800 Milyon Dolarlık Transfer Serisi! Neler Oluyor?

XRP, Bitcoin, Ethereum’da 800 Milyon Dolarlık Transfer Serisi! Neler Oluyor?

Özet

  • Son 17 saat içinde Bitcoin, XRP ve Ethereum gibi popüler kripto paralarda 800 milyon dolar değerinde büyük transferler gerçekleştirildi.
  • Coinbase on milyonlarca dolarlık BTC ve ETH transfer edilirken, Bitstamp ve Bitso borsalarına da milyonlarca dolarlık XRP transfer edildi.
  • Bu büyük transferler, neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair soruları gündeme getirdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:13
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Deneyimli piyasa katılımcılarını bile şaşırtacak bir dizi gelişme yaşandı ve en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) ile popüler altcoin’ler XRP (XRP) ve Ethereum (ETH) son 17 saat içinde gerçekleştirilen 800 milyon dolar değerindeki transferlerle kripto para dünyasının gündemine oturdu.

Bitcoin’de On Milyonlarca Dolarlık Transfer Serisi

Dikkat çeken büyük kripto para işlemleri serisi, Coinbase borsasına 85.24 milyon dolar değerinde 3 bin adet BTC’nin transferiyle başladı. Bu transfer bir dizi dikkate değer transferin ilkiydi ve bu transferden birkaç saat sonra, iki anonim cüzdan adresinden 6 bin 522 adet BTC ve 6 bin 756 adet BTC olmak üzere toplamda 376.76 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirildi.

Dahası kripto para borsası Coinbase, toplamda 158.76 milyon dolar değerinde 2 bin 785 adet BTC ve 2 bin 818 adet BTC transferi ile bu büyük transferlerde öncü bir rol oynadı.

Bitcoin Gibi Altcoin’ler de Hareket Halinde

Popüler altcoin XRP odaklı da dikkat çeken iki transfer gerçekleştirildi. 14.73 milyon dolar değerinde 30.1 milyon adet XRP BitstampBitstamp borsasına ve 11.17 milyon dolar değerinde 22.85 milyon adet XRP, Bitso borsasına transfer edildi. Bu transferler, Ripple Payments’ın artan kullanımı ile ilişkilendiriliyor gibi görünüyor. Özellikle, Ripple için kilit ödeme koridorları olan Bitstamp ve Bitso borsaları bu transferlerin odağında bulunuyor.

Öte yandan en büyük altcoin Ethereum da hareketli bir dönemden geçti. İki anonim cüzdan adresi arasında gerçekleşen 110.6 milyon dolar değerindeki 70 bin 704 adet ETH’lik önemli bir transfer dikkat çekti. Ethereum odaklı ikinci büyük transfer ise son varış noktası Coinbase borsasını olan 34.73 milyon dolar değerindeki 22 bin 374 adet ETH transferi oldu.

Gerçekleştirilen devasa büyüklükteki transferler, kripto para dünyasında işlemlerin kimler ve hangi amaçla gerçekleştirildiğinin sorgulanmasına neden oldu. Tahmin edilebileceği gibi kripto para sektöründeki şeffaflık kadar hakim olan anonimlik bu sorunların yanıtlanmasının önüne geçiyor.

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