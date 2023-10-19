  Altcoin’ler İçin Müjde! Analist Bitcoin’de “Kıyamet Koparacak Yükseliş Geliyor” Diyerek Uyardı!

Altcoin piyasası, son birkaç aydır dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin‘e (BTC) göre daha düşük performans göstererek önemli oranda pazar payı kaybetti. Bu zorlu dönemde, analistler geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyorlar. Tecrübeli kripto para analisti Michael van de Poppe, içinde bulunulan ayı piyasasının sonuna gelindiğini ve altcoin piyasasına ilginin artabileceğini öne sürdü.

Altcoin’lerde Ayı Piyasasının Sonuna Yaklaşılıyor

Poppe, altcoin piyasasının uzun bir ayı piyasası dönemi geçirdiğini ve bu dönemin artık sona erebileceğini ifade etti. Özellikle Chainlink (LINK) gibi altcoin’ler, Ağustos 2020’de LINK/BTC işlem çiftinde zirve noktaya çıkarken, birçok altcoin, Mayıs 2021’de ABD doları karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Ancak o tarihten bu yana neredeyse 29 ay geçti.

Poppe ayrıca, bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’de gerçekleşmesinin beklenmesi nedeniyle bu konuya da dikkat çekti. Poppe, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağına yönelik gelişmelere ve artan jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatlarında artışa yol açtığına vurgu yaparak yakın gelecekte Bitcoin’in değerini artırabileceğini belirtti.

Buna ek olarak, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’un CEO’su Larry Fink, son zamanlarda Bitcoin hakkında sıkça konuşur oldu ve her fırsatta en büyük kripto parayı güvenli liman varlığı olarak tanımlıyor. BlackRock etkisiyle daha fazla kurumsal yatırımcının Bitcoin‘e ilgi göstermesi ve onu dijital altın olarak görmesi kuvvetle muhtemel duruyor.

Altcoin’ler Muhtemel Bir Bitcoin Rallisini Takip Edecek mi?

Piyasa gözlemcileri, bir spot Bitcoin ETF’sine onay verilmesinin Bitcoin’de büyük bir yükselişi tetikleyeceğini ve altcoin’lerin de bu yükselişi takip etmesini bekliyorlar. Bu nedenle kripto para piyasasında başlayacak olan bir rallinin işaret fişeği Bitcoin’den çıkmasına bağlı. Bitcoin rallisine başladığında, altcoin’lerin de yükselmesi beklenir. Ayrıca, son birkaç hafta içinde büyük altcoin’lerden bazıları, piyasanın dikkatini çeken önemli fiyat hareketleri yaptı ve bu, ayı piyasasının sonuna gelindiği yorumlarını destekliyor.

Özellikle Ethereum (ETH) vadeli işlem tabanlı Ethereum ETF’snin lansmanı sonrasında birden fazla önemli gelişmeyle karşı karşıya görünüyor. Ethereum şu anda ETH/BTC işlem çiftindeki düşüşün tamamlanması noktasında. Poppe, bu durumun Bitcoin’in piyasadaki hakimiyetinin neden arttığının açıklaması olduğunu belirtti.

Geçmişteki ayı piyasası dinamiklerine atıfta bulunan Poppe, “Şu anda insanlar piyasaların bir düşüş trendine daha gireceğini düşünüyorlar. Bu, 2019’da gördüğümüz gibi bir senaryo. Teknik açıdan, N=1. Yani bu konuda bir deneyimimiz var. Eğer bir deneyimimiz varsa, belki de Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına doğru yavaşça yükseldiğimiz ve daha geriye bakmadığımızda 2015/2016 yıllarındaki gibi bir durumun tekrar yaşanamsı söz konusu olabilir” dedi.