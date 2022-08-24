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Litentry, kullanıcı kimliklerini birden çok ağda birbirine bağlamayı sağlayan merkezi olmayan bir zincirler arası Kimlik Toplayıcıdır.

Litentry (LIT) Coin Nedir?

Litentry , veri sorgulamaya likidite, birlikte çalışabilirlik ve tutarlılık sağlamayı amaçlıyor. Protokolün, DeFi, zincir içi yönetişim ve özelleştirilmiş veri hizmetlerinde geniş çapta benimsenmesi amaçlanıyor.

Litentry’ın sunduğu “Kripto profilim (MCP)”, kullanıcı verilerinin sahipliğini ihmal eden mevcut Web2 hizmetleri sorununu ele alıyor. MCP, web’de kullanıcı verilerinin kullanım sırasını yeniden oluşturarak bu soruna bir çözüm sunar. Kullanıcı, orijinal kimliklerini açıklamadan hangi hizmetlerin verilerine erişebileceğini, kimliklerini doğrulayabileceğini ve yetkilendirebileceğini kontrol eder.

Yeniliğiyle, zincir içi yönetişim oldukça karmaşık ve birçokları için cesaret kırıcı olarak nitelendiriliyor. Litentry mobil uygulaması, özel kimlik istatistiklerine sahip alt katman tabanlı ağlar için zincir üstü yönetişim odaklı eylemleri kolaylaştırmayı ve dolayısıyla teşvik etmeyi amaçlar. Yönetişim konusunun ötesinde, topluluk üyelerinin ekosistemdeki önemli olayları takip etmelerine yardımcı olmak isteniyor.

Öte yandan Web3Go, zincir içi ve zincirler arası verilerin değerini ortaya çıkarır. Bireylere ve kurumlara, özel iş ihtiyaçları için özel olarak hazırlanmış veri analizleri oluşturma ve çalıştırma yetkisi veriliyor. Web3Go, blok zincirinden büyük miktarda veriyi sorgulamak, ayıklamak ve görselleştirmek için tasarlanmıştır.

Drop3, kullanıcıların web3 projeleri tarafından finanse edilen görevleri yerine getirdiği bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan bir Topluluk Katılımı aracıdır. Kullanıcılar için bu, hesap ve beceri doğrulama ve zincir üzerinde itibar oluşturma anlamına gelir.

Projeler, keşfedilmek, ekonomilerini etkinleştirmek ve eğitim ve benimsemeye yol açan daha yüksek seviyeli etkileşim fırsatları yaratmak için kötü amaçlı hesaplara karşı filtrelenmiş kullanıcı tabanlarını ödüllendirebilir.

LIT Coin Nereden Alınır?

LIT Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. LIT Coin; Binance platformunda LIT/BTC, LIT/USDT, LIT/ETH ve LIT/BUSD paritelerinde işlem görüyor. LIT Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,77 dolardan alım satım işlemi görüyor.

LIT satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de LIT Coin satın alabilirsiniz. LIT/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. LIT/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından LIT Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.