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Kripto para piyasaları ABD Hazine Bakanının kararsız duruşuna karşı eğlenceli bir yükseliş süreci başlattı. Yellen müşteri mevduatlarının FDIC tarafından garanti edilip edilmemesi konusunda kararsız. Bu kararsızlık Amerikalıları da tedirgin ediyor. Bu tedirginlik bank run’ı hızlandırıyor ve hatta kripto para şirketlerini de tehdit ediyor.

Tether: Bizde Güvenin

Bugünlerde Amerikalılar bankalara güvenemiyor. Türkiye’deki bankaların birkaçının iflas ettiğini ve diğerlerinin de iflasın eşiğinde olduğunu hayal edin. Paranızı bankada tutar mıydınız? Benzer sorunlar kripto borsalarında yaşandığında herkes parasını banka hesaplarına çekiyordu peki bankalar batıyorken insanlar ne yapacak? Tether baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, Paris Blockchain Week 2023’te bize gelin diyor. Yani insanları güvenilir bir sığınak olarak USDT’ye çağırıyor.

Tether yöneticisi, USDT‘nin “dünyada elde tutulabilecek en güvenli varlık” haline geldiğini çünkü şirketin kısmi rezerv modeline dayalı bankalardan farklı olduğunu söylemeye devam etti. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sisteminde devam eden krize açıkça atıfta bulundu ve SVB gibi bankaların kısmi rezerv modeliyle ilgili sorunlar nedeniyle çöktüğünü belirtti.

Sorun şu ki 2021 yılından bu yana ticari kağıtlardan ABD tahvillerine dönen Tether şirketi de eğer yoğun itfalarla karşı karşıya kalırsa muhtemelen elindeki tahvilleri zamanından önce iskontolu biçimde satacağı için SVB ile benzer bir kader yaşayabilir. En azından rezerv dağılımları doğru ilan edildiyse olacak olan şey budur.

USDT Kazanç Beklentisi

Paolo Ardoino son zamanlarda işlerin onlar için iyi gittiğini vurguluyor. Piyasa değeri 80 milyar dolara yaklaşan USDT özellikle USDC’nin zayıflaması ve BUSD’nin token ihracını durdurmasıyla pazarında tekelleşiyor. Ardoino bu yılın ilk 3 ayında kabaca 700 milyon dolar kazanç elde etmeyi beklediklerini söyledi.

“Yani bu, şirket öz sermayemizin, varlıkların %100’ünü destekleyen sahip olduğumuz rezervlere ek olarak 1,5 milyar ya da 1,7 milyar dolara çıkacağı anlamına geliyor.”

Ardoino ayrıca Tether’in hedge’i olan büyük kripto para birimi Bitcoin’in hayranı olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Bitcoin‘i seviyorum ve bu bizim hedge’imiz ve bu yüzden Bitcoin’deyiz, çünkü müşteri mevduatları üzerinde bu kadar risk aldıkları için bu adamlara güvenmiyoruz.”

Daha önce bildirildiği üzere, Tether geçen yıl ticari kâğıt desteğini agresif bir şekilde azaltmış ve sonunda 2022’nin sonlarına doğru sıfıra indirmişti. Tether, ticari kâğıtları rezervlerinden çıkarmanın yanı sıra, bu yatırımları ABD hazine tahvil ve bonolarıyla değiştiriyordu.

Eğer rezerv fazlası tutar raporlara da girerse önümüzdeki aylarda Tether FUD’ı riski daha da azalmış olur. Bloomberg ve diğerler her ay eski birkaç soruşturmanın tozunu alıp onu manşetine taşıdığı için Bitcoin fiyatının Tether haberleriyle düştüğünü görüyoruz. Bunu neredeyse her ay yapıyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.