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Meme coin’ler arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, bazı projeler Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’in (DOGE) hükümdarlığına son vermek istiyor.

Baby Doge Coin Yatırımcı Sayısı, Rekor Kırdı

Babydogeburn_ Twitter hesabı, piyasa değerine göre 232. sırada yer alan Baby Doge Coin’in (BabyDoge) toplam yatırımcı sayısı bakımından yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. BabyDoge sahiplerinin toplam sayısı 1.608.600’ü aştı. BabyDoge, Ethereum zinciri üzerine inşa edilmiş ve ilk 15’te işlem gören Shiba Inu’yu geride bırakmayı başardı.Bu ayın başlarında BabyDoge, önde gelen kripto borsası Poloniex’te listelendi. Meme coin ayrıca, FCF Pay ve NOWPayments platformları tarafından bir ödeme seçeneği olarak eklendi. Projede yakımlarda hız kesmeden devam ediyor. son 24 saat içinde Baby Doge, büyük oranda coin yakımı gerşekleştirdi. Güncel verilere göre, toplam BabyDoge arzının neredeyse yarısı yakıldı. babydogeburn_ kullanıcısı tarafından yakın zamanda paylaşılan bir tweet’e göre, son 24 saat içinde, BSC tabanlı meme coin’in topluluğu, dolaşımdaki arzdan toplam 6.159.781.942.879 BabyDoge’u çıkardı.

Twitter kullanıcısı, şu ana kadar toplam arzın %47’sini temsil eden 198.559.701.264.492.704 BabyDoge’in yakıldığını bildirdı. 15 Ağustos’ta blockchain kendi test ağını başlattı. Balinalar ise Shiba Inu satın almaya ve ardından kar elde etmek amacıyla satmaya devam ediyor. WhaleStats verilerine göre, son 24 saat içinde Ethereum zincirindeki en büyük 100 balina 17 milyon dolarlık Shiba Inu aldı. Bu, 1.291.793.313.069 Shiba Inu tokenine eşit. Son verilere göre, balinalar şu anda 119.787.272 dolar değerinde SHIB tutuyor. Bu, balinaların yine 37,3 milyon dolar değerinde SHIB sattığını gösteriyor.

BabyDoge, ilk Play-to-Earn (P2E) Oyununu Piyasaya Sürdü

Dogecoin (DOGE) topluluğu hayranları tarafından oluşturulan popüler bir meme tokeni olan BabyDoge, Decentraland’da (MANA)ilk Play-to-Earn (P2E) oyununu piyasaya sürdü. BabyDoge Çarşamba günkü bir Twitter gönderisinde, topluluk üyelerinin ilk P2E oyununu sektördeki önde gelen metaverse platformlarından biri olan Decentraland’da piyasaya sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılar artık favori BabyDoge NFT’leri ile oynayabilir, ücretsiz token kazanabilir ve dijital evrendeki ilk P2E Pet Park’ta harika NFT’lerin kilidini açabilir.

Bu çarpıcı avantajlara ek olarak, BabyDogeNFT sahipleri oyunlarda %250’ye varan ödüller kazanabilir. Ethereum blok zincirinde yaklaşık 10.000 tokenize edilmiş varlık bulunuyor. NFT‘ler, şapkalar ve kürklü giysiler dahil olmak üzere 200’den fazla evcil hayvan özelliğinden tasarlandı.