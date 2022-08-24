Cobie olarak bilinen kripto para balinası, bugün başka bir YouTuber tarafından dava edildiğini duyuran ve kripto paralarla ilgili videolar paylaşan YouTuber Erling Mengshoel'e 100 bin dolar bağışladı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Cobie olarak bilinen ve kripto para topluluğu tarafından bilinen kripto para trader’ı ve yatırımcısı (ayrıca kripto para balinası), Ben Armstrong (BitBoy Crypto olarak da bilinir) adlı başka bir YouTuber tarafından açılan davada savunmasına yardımcı olmak amacıyla Erling Mengshoel (Atozy olarak bilinir) adlı bir YouTuber’a 100 bin dolar bağışladı.

Bağış Kampanyası Başlattı

Mengshoel bugün kişisel Twitter hesabından “Keşke bu başlığı açmak zorunda kalmasaydım.” diyerek 2021’in Kasım ayında yaptığı ve BitBoy’un takipçilerini dolandırdığını iddia ettiği bir videodan dolayı Armstrong tarafından dava edildiğini duyurdu. Davacı Armstrong, videonun itibarını zedelediğini ve duygusal olarak zarar görmesine neden olduğu iddia ediyor.

Mengshoel, Twitter’daki takipçilerinden bir bağış kampanyası düzenleyeceğini, bu kampanya kapsamında kendisine bağış yapmalarını veya doğrudan kripto para ile bağış yapmalarını talep etti. İlk başta Cobie, bilgisayarının başına geçtiğinde yaklaşık 100 bin dolar bağışlayacağını söyledi. Bu yanıtından birkaç saat sonra kripto para borsası FTX‘ten 100 bin dolar değerinde USDC ile bağış yaptı ve bağış işleminin tamamlandığını onayladı.

Karşılıklı Suçmalar

Mengshoel, Twitter’dan paylaştığı ileti dizisinde Armstrong’un kripto para projeleri için ücretli tanıtım videoları çektiğini ve bu projelere yatırım yaparak para kaybeden izleyiciler için kötü hissettiğini belirtti.

Mengshoel’in davayla ilgili tweet’lerinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Armstrong , “Gerçekten insanlar hakkında yalan konuşamaz ve uydurma suçlamalarda bulunamazsın. Bunun sonuçları olur, çünkü iki doğru ve bir yalan söylüyorsunuz, bu yalanı mazur göstermez.” dedi. Daha sonraki yorumlarında ise avukatlarının tavsiyesi üzerine daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini belirterek konuyla ilgili açıklama yapmayı bıraktı.

Cobie isimli kripto para balinası geçmişte lösemi hastası olan ve JO olarak bilinen bir çocuk için para toplanması adına önemli bir bağış kampanyasına liderlik etmiş ve kampanyada çeşitli kripto paralarda 800 bin dolar toplamayı başararak adından söz ettirmişti.