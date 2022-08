Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yerinde sayarken, 3 altcoin güncellemeleri, yakım oranları ve ortaklıkları sayesinde artış kaydetmeti başardı.

NEXO, Neden Yükseliyor?

Piyasada volatilite giderek artarken, yatırımcılar Federal Rezerv başkanı Jerome Powell’ın 26 Ağustos’ta Wyoming’dekiyıllık küresel merkez bankacılığı konferansında yapacağı konuşmayı bekliyor. 24 Ağustos’ta CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, kripto para piyasasının değeri, son güne göre %0,29 artışla 1,03 trilyon dolarda. İşlem hacmi ise %1,43 düşüşle 68,83 milyar dolar civarında. Nexo platformunun yerel tokeni NEXO ise ilk 100 yer alan tüm kripto paralardan daha iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Nexo, son 24 saatte %11,5’lik bir artış kaydetti. Waves (WAVES) %10 ile ikinci sırada, Helyum (HNT) ise % 9 ile üçüncü sırada yer alıyor. Tüm piyasa hala son düşüşten toparlanmaya çalışırken NEXO piyasaya meydan okuyor. Geliştirme ekibi yaklaşmakta olan Ethereum (ETH) Birleşmesi için stratejilerini açıkladıktan beri NEXO yükselişte. Grup, Ethereum’un Hisse Kanıtı (PoS) geçişini destekleyeceğini belirtti.

NEXO, Kısa Vadede Bu Seviyeye Ulaşabilir

Buna rağmen, İş Kanıtı (PoW) çatallarının oluşması durumunda, Nexo dağıtım için lojistik ve yardımı değerlendirecek. Ağ sağlamsa ve kullanıcılarına önemli miktarda değer sunuyorsa, Nexo çatallanmış tokenleri bu kullanıcıların hesaplarına gönderecek. Finbold analistlerine göre, NEXO, rallisi aynı hızda devam ederse, önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde 1.172 dolar da bulunan ilk büyük direnç seviyesini aşabilir. Bununla birlikte, NEXO’nun Mayıs ayından bu yana ilk kez 1,40 dolarlık psikolojik engeli aşmak için kripto para piyasasının desteğine ihtiyacı olacak.

Altcoin, an itibariyle 0.98 dolardan işlem görüyor. Kripto kredi platformu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, Birleşme’nin başarısının Ethereum’u daha iyi bir konuma getirmede büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Son 24 saatte %2’den fazla bir değer kazandıktan sonra Ethereum, 1.700 dolardaki direnç noktasını aşmak için mücadele veriyor. ETH, an itibariyle 1.639 dolardan işlem görüyor. Bitcoin (BTC) son 24 saatte %0,54 ve önceki yedi gün boyunca %10,21 değer kaybetti ve an itibariyle 21.347 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin piyasa değeri ise 409 milyar dolarda. Uzmanlara göre, BTC ve ETH’nin yeni zirvelere ulaşması için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor. Özellikle Fed’in faiz oranlarını artırması bu süreçte en büyük engel olarak nitelendiriliyor.