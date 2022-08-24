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Dev Borsa ile En Büyük Altcoin Arasındaki Olası Çatışma için Korkutan Senaryo!

Ethereum'un merakla beklenen The Merge güncellemesine artık birkaç hafta uzaklıktayız. The Merge yaklaşırken ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase ile Ethereum arasındaki olası çatışma için korkutan senaryolar yazılmaya başlandı.
15:25
24 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum‘un merakla beklenen The Merge güncellemesine artık birkaç hafta uzaklıktayız. Ethereum geliştiricileri, The Merge’nin yayınlanacağı tarih olarak 15 Eylül’ü işaret ediyor olsalar da güncellemenin kesin tarihi ağın hash rate’ine bağlı olarak değişebilir. The Merge, kripto para ekosistemi için oldukça büyük bir olay ancak güncellemenin ardından ikinci en büyük kripto para (aynı zamanda en büyük altcoin) Ethereum ile ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase arasında büyük sorunlar yaşanabilir.

Coinbase ve Ethereum

CNBC’nin kripto para trader’ı ve Crypto Banter’ın kurucusu olan Ran Neuner, Coinbase‘in The Merge güncellemesi sonrası Ethereum ekosisteminde oynayacak büyük bir rolü olduğuna inanıyor. Neuner’e göre Coinbase, Ethereum 2.0’daki en büyük doğrulayıcılardan (validator) biri olacak.

Ethereum, Proof of Work (PoW) tabanlı konsensüs mekanizmasından Proof of Stake (PoS) mekanizmasına geçiş yapacak. Proof of Stake, işlemleri doğrulamak ve sistemi çalışır durumda tutmak için doğrulayıcılar birlikte çalışır. Doğrulayıcılar, ellerindeki yerel varlığın bir miktarını sisteme yatırır yani stake ederler ve sistem işler. Doğrulayıcılar dürüst olmayan davranışlarda bulunmaları durumunda ise stake ettikleri yerel varlığı kaybederler.

Neuner’e göre, çok fazla ETH’si bulunan Coinbase, ağın en büyük doğrulayıcılardan biri olacak. JP Morgan analistlerinden Kenneth Worthington, bundan önce Neuner’ın görüşünü doğrulayan bir değerlendirmede bulunarak dev kripto para borsasının The Merge‘nin en büyük faydalananları arasında olacağına dikkat çekmişti. Gerçekten de Coinbase’in Ethereum varlıklarında yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahip olduğunu tahmin ediliyor ve bu da tüm bu iddiaları doğruluyor.

Ethereum’un Coinbase Problemi

Her şeye rağmen Coinbase ile Ethereum arasındaki ilişki beklendiği gibi olumlu sürmeyebilir. Buradaki sorun ABD’nin Tornado Cash‘i yaptırım listesine almasının ardından ortaya çıkan potansiyel yasal durumlarla bağlantılı. Neuner, Coinbase’in kurumsalların Ethereum’u stake etmesine izin vereceğine ve işlemlerin doğrulayıcısı olacağına inanıyor. Ancak Tornado Cash kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemde ne olacağı sorusuna da dikkat çekiyor.

Neuner, Coinbase’in Tornado Cash kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemi doğrulaması durumunda Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) radarına girebileceğinin altını çiziyor. OFAC, ABD Hazinesi’nin Tornado Cash’i yaptırım listesine alınmasını sağlayan önemli bir departman. Öte yandan borsanın böyle bir işlemi doğrulamayı reddetmesi Ethereum’u değersiz hale getirebilir. Neuner’e göre, Coinbase belirli işlemleri doğrulamayı rededecek olursa Ethereum merkeziyetsizliğini kaybettiği ve sansüre açık hale geldiği iddiasıyla değersizleşebilir. Bu da başta altcoin‘ler olmak üzere en büyük kripto para Bitcoin’de büyük yıkımlarla sonuçlaanbilir.

Ethereum 2.0, potansiyel merkeziyetleşme ve sansüre açık hale geleceği iddialarıyla şu anda ateş hattının tam ortasında ve görünen o ki The Merge güncellemesiyle birlikte bu yöndeki iddiaların dozu daha da artacak.

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