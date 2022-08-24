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Ripple (XRP) SEC davası ve ayı piyasası nedeniyle zor günler geçirirken, Binance’tan XRP’ye müjde geldi.

Binance, XRP’yi ‘Öğren ve Kazan’ Programına Dahil Etti

Binance, popüler ‘öğren ve kazan’ programında XRPL hakkında bir kursa yer vereceğini duyurdu. Program, borsa kullanıcılarının sektördeki çeşitli kripto ağlarının işleyişine aşina olmalarına ve yatırım yapacakları tokenleri seçerken doğru kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğren ve kazan programının 30 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar, XRPL Ledger ile ilgili kurslara ve ‘quiz’ programına katılmak için belirli kriterleri karşılamalı. Yatırımcıların öncelikle KYC (Müşterini Tanı) doğrulama sürecini tamamlamaları gerekiyor. Bundan sonra, kullanıcıların bedava token kazanmak için ilgili makaleleri okuması, eğitim videolarını izlemesi ve en sonunda sınavları geçmesi gerekiyor.

Her promosyon programında olduğu gibi XRPL kursunda da Binance öğrenme ve kazanmada uyulması gereken kurallar var. Programa katılmak için toplu hesap ve alt hesap açmaya çalışan kullanıcılar diskalifiye edilecek. Ödüller, borsanın etik ve uyum esasına göre sunulacak. Her bölgeye/ülkeye tahsis edilen bedava token sayısında bir üst sınır olacak. Tüm ödüller dağıtıldığında katılım sona erecektir. Kazanılan ödüller, katılımlarından itibaren 48 saat içinde kullanıcılara dağıtılacaktır.

Binance’ın hamlesi, XRP İçin Ne Anlama Geliyor?

Binance öğren ve kazan programına XRPL’yi dahil etmek, XRP’nin popülaritesini ve benimsenmesini artırmaya yönelik büyük bir adım. Bu girişim, piyasaya yeni gelenlerin özellikle son zamanlarda SEC davası ile mücadele eden XRP hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak. En büyük borsalardan birinin hala XRP üzerine yoğunlaşması, SEC’in XRP’nin kripto para birimi yerine menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiği iddialarına ters düşüyor.

Ripple avukatI John Deaton, geçtiğimiz haftalarda XRP fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deaton, XRP fiyatını belirleyen faktörü ortaya koydu. Avukat, SEC’in Ripple yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in XRP fiyatını etkilemek için önemli çabalar gösterdiği iddiasının aksine, XRP’nin büyük ölçüde Bitcoin (BTC) tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Avukat Deaton, argümanını destekleyerek, Ripple’ın son birkaç hafta içinde önemli duyurular yapmasına rağmen, XRP’nin önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini belirtti.