Hyperliquid 49,87 milyon HYPE tokenı kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı

Merkeziyetsiz işlem platformu Hyperliquid, yerel tokenı HYPE’ın 49,87 milyon adedini kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı. Bu miktar, 1 milyar adetlik azami arzın yaklaşık %5’ine karşılık geliyor. Zincir üstü veriler, yakılan varlıkların toplam değerinin güncel fiyatlarla 3,89 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Arz azaltımı nasıl işliyor

Arz düşüşü otomatik bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Protokol, elde ettiği ücret gelirlerini açık piyasadan sürekli HYPE geri alımı için kullanıyor. Platformun bugüne kadarki toplam gelirinin 1,38 milyar doları aşması da bu sürecin ölçeğini büyüttü.

Bu yapı, Assistance Fund adı verilen bir sistem akıllı sözleşmesine dayanıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler sunan bir platform olarak biliniyor. Assistance Fund ise özel anahtarı bulunmayan, yani tek taraflı müdahaleye kapalı bir sözleşme yapısı olarak çalışıyor.

Mini sözlük: Akıllı sözleşme, blokzincir üzerinde otomatik çalışan kod yapısıdır. Özel anahtarı olmayan bir sözleşme, tek bir kişi ya da kurumun doğrudan kontrolü dışında çalışacak şekilde tasarlanır.

Ağın doğrulayıcılarının %85’i, Aralık 2025’te bu fondaki bakiyenin yakılmış kabul edilmesini onayladı. Borsanın işlem ücretlerinin %97 ila %99’luk bölümü de bu fona yönlendiriliyor.

Hyperliquid’in ücret gelirlerini dolara endeksli geri alımlara ayıran modeli, HYPE arzını düzenli biçimde azaltıyor; ancak piyasadaki fiyat seviyesi, aynı gelirle ne kadar tokenın dolaşımdan çıkarılacağını doğrudan etkiliyor.

Son 24 saatteki veriler

Son 24 saatte sistem 19.700 HYPE tokenı dolaşımdan çıkardı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 1,59 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Aynı dönemde protokolün günlük ücret geliri 1,69 milyon dolar oldu.

Toplam 1,38 milyar dolarlık gelir içinde son 30 günde üretilen bölüm 63,52 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, geri alım mekanizmasının halen aktif biçimde çalıştığını ortaya koyuyor.

Deflasyon etkisi sınırlı kalıyor

Bununla birlikte HYPE için net arz görünümü yalnızca yakımla şekillenmiyor. Ekip ve erken dönem katkı sağlayanlar için planlanan hak ediş takvimi, her ay yaklaşık 9,9 milyon HYPE tokenın dolaşıma girmesine neden oluyor.

Mevcut 19.700 tokenlık günlük tempo korunursa, aylık geri alım miktarı yaklaşık 591 bin HYPE düzeyinde kalacak. Bu da aylık kilit açılışlarının yalnızca yaklaşık %6’sını dengeleyebiliyor. Başka bir ifadeyle, yakım sürse de net dolaşımdaki arz artmaya devam ediyor.

HYPE fiyatı 78 ila 80 dolar bandında kaldığı sürece, ücret gelirleri dolar bazında sabit olsa bile aynı tutarla geri alınabilen token sayısı azalıyor.