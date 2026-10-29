HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid 49,87 milyon HYPE tokenı kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Hyperliquid, 49,87 milyon HYPE tokenı kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı ve $HYPE arzının yaklaşık %5’i silindi.
  • 📊 Platform, 1,38 milyar doları aşan ücret gelirini açık piyasadan sürekli geri alım için kullanıyor.
  • 🧭 Aralık 2025’te doğrulayıcıların %85 onayıyla yakılmış sayılan fonlara rağmen aylık 9,9 milyon tokenlık kilit açılışı sürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Merkeziyetsiz işlem platformu Hyperliquid, yerel tokenı HYPE’ın 49,87 milyon adedini kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı. Bu miktar, 1 milyar adetlik azami arzın yaklaşık %5’ine karşılık geliyor. Zincir üstü veriler, yakılan varlıkların toplam değerinin güncel fiyatlarla 3,89 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Arz azaltımı nasıl işliyor
2 Son 24 saatteki veriler
3 Deflasyon etkisi sınırlı kalıyor

Arz azaltımı nasıl işliyor

Arz düşüşü otomatik bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Protokol, elde ettiği ücret gelirlerini açık piyasadan sürekli HYPE geri alımı için kullanıyor. Platformun bugüne kadarki toplam gelirinin 1,38 milyar doları aşması da bu sürecin ölçeğini büyüttü.

Bu yapı, Assistance Fund adı verilen bir sistem akıllı sözleşmesine dayanıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler sunan bir platform olarak biliniyor. Assistance Fund ise özel anahtarı bulunmayan, yani tek taraflı müdahaleye kapalı bir sözleşme yapısı olarak çalışıyor.

Mini sözlük: Akıllı sözleşme, blokzincir üzerinde otomatik çalışan kod yapısıdır. Özel anahtarı olmayan bir sözleşme, tek bir kişi ya da kurumun doğrudan kontrolü dışında çalışacak şekilde tasarlanır.

Ağın doğrulayıcılarının %85’i, Aralık 2025’te bu fondaki bakiyenin yakılmış kabul edilmesini onayladı. Borsanın işlem ücretlerinin %97 ila %99’luk bölümü de bu fona yönlendiriliyor.

Hyperliquid’in ücret gelirlerini dolara endeksli geri alımlara ayıran modeli, HYPE arzını düzenli biçimde azaltıyor; ancak piyasadaki fiyat seviyesi, aynı gelirle ne kadar tokenın dolaşımdan çıkarılacağını doğrudan etkiliyor.

Son 24 saatteki veriler

Son 24 saatte sistem 19.700 HYPE tokenı dolaşımdan çıkardı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 1,59 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Aynı dönemde protokolün günlük ücret geliri 1,69 milyon dolar oldu.

Toplam 1,38 milyar dolarlık gelir içinde son 30 günde üretilen bölüm 63,52 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, geri alım mekanizmasının halen aktif biçimde çalıştığını ortaya koyuyor.

Deflasyon etkisi sınırlı kalıyor

Bununla birlikte HYPE için net arz görünümü yalnızca yakımla şekillenmiyor. Ekip ve erken dönem katkı sağlayanlar için planlanan hak ediş takvimi, her ay yaklaşık 9,9 milyon HYPE tokenın dolaşıma girmesine neden oluyor.

Mevcut 19.700 tokenlık günlük tempo korunursa, aylık geri alım miktarı yaklaşık 591 bin HYPE düzeyinde kalacak. Bu da aylık kilit açılışlarının yalnızca yaklaşık %6’sını dengeleyebiliyor. Başka bir ifadeyle, yakım sürse de net dolaşımdaki arz artmaya devam ediyor.

HYPE fiyatı 78 ila 80 dolar bandında kaldığı sürece, ücret gelirleri dolar bazında sabit olsa bile aynı tutarla geri alınabilen token sayısı azalıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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