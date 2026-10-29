Coinbase CEO’su, x402 ile abonelik modelinin değişebileceğini söyledi

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, stabilcoinler ile x402 ödeme protokolünün internet üzerindeki içerik tüketiminde yeni bir modeli öne çıkarabileceğini söyledi. Armstrong’a göre bu yapı, özellikle tekil içerik erişiminde aylık abonelik zorunluluğunu azaltabilir ve kullanım başına küçük tutarlı ödemeleri daha pratik hale getirebilir.

x402 ile mikro ödeme modeli öne çıkıyor

Armstrong, X platformundaki değerlendirmesinde stabilcoinler ve x402 protokolünün işletmeler ile kullanıcılar açısından ödeme sürecindeki sürtünmeyi azaltacağını savundu. Ona göre bu sistem, kullanım bazlı mikro ödemeleri mümkün kılarak dijital içerik satışında daha esnek bir yapı kurabilir.

Brian Armstrong, stabilcoinler ve x402 sayesinde işletmelerin kullanım başına mikro ödeme kabul edebileceğini, ödeme anındaki sürtünmenin de azalacağını söyledi.

Armstrong, özellikle çevrim içi haber içeriklerinde mevcut abonelik modelinin sorgulanabileceğini belirtti. Bir kullanıcının yalnızca tek bir yazıyı okumak için aylık abonelik satın almak zorunda kalmaması gerektiğini savunan Armstrong, bunun yerine yapay zeka aracılarının kullanıcı adına ilgili içeriği alıp yayıncıya yalnızca o içerik için ödeme yapabileceğini anlattı.

Mini sözlük: x402, HTTP 402 yani “ödeme gerekli” durum koduna dayanan açık bir ödeme protokolüdür. Amaç, internet isteklerine otomatik ödeme katmanı ekleyerek internet siteleri, uygulamalar ve yapay zeka araçları arasında doğrudan ödeme yapılmasını sağlamaktır.

Protokol 2025’te tanıtıldı

Coinbase, Armstrong’un sözünü ettiği x402 protokolünü Mayıs 2025’te tanıttı. Sistem adını, internetin ilk dönemlerinden beri var olan ancak ödemelerde yaygın biçimde kullanılmayan HTTP 402 durum kodundan alıyor. Coinbase, bu teknik unsuru otomatik ödeme sürecine dönüştürmeyi hedefliyor.

Verilen örnekte, bir gazete yazısının fiyatı 0,25 dolar olduğunda kullanıcı doğrudan abonelik duvarına yönelmek yerine yapay zeka aracısı üzerinden işlem yapabiliyor. Kullanıcı gerekli izni verdiyse, yapay zeka aracı yayıncıdan gelen ödeme talebine stabilcoin ile 0,25 dolarlık ödeme onayı gönderebiliyor.

Armstrong, bir makaleye erişim için aylık abonelik yerine yapay zeka aracısının kullanıcı adına tek seferlik ödeme yapabileceğini dile getirdi.

Büyük teknoloji şirketleri altyapıyı genişletiyor

Bu yaklaşım, Coinbase ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ödemelerine yönelik altyapıyı geliştirdiği bir dönemde geldi. Haziranda Coinbase, Amazon Web Services ile iş birliğine giderek AWS CloudFront ve Web Application Firewall kullanan yayıncıların, yapay zeka aracıları üzerinden gelen talepleri x402 ile gelir modeline bağlamasını hedefledi.

Eylülde ise Cloudflare, Monetization Gateway ürününü kapalı beta sürecinde kullanıma açtı. Bu sistem, programa dahil olan işletmelerin internet siteleri, veri kümeleri ve uygulama programlama arayüzleri için yapay zeka aracılarına x402 üzerinden ödeme talebi göndermesine imkan veriyor.

Şirket Girişim Kapsam Coinbase x402 protokolü Mikro ödemeler ve yapay zeka ödemeleri Amazon Web Services Coinbase iş birliği Yayıncı taleplerinin x402 ile gelirleştirilmesi Cloudflare Monetization Gateway Site, veri ve API erişimi için ödeme talebi

Coinbase, ABD merkezli bir kripto para şirketi olarak borsa hizmetlerinin yanı sıra saklama, ödeme ve blokzincir altyapısı alanlarında faaliyet gösteriyor. Armstrong’un değerlendirmesi, şirketin yalnızca alım satım değil, dijital ödeme altyapısı tarafında da daha geniş bir rol hedeflediğine işaret ediyor.