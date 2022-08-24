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Son Çöküşü Bilen Ünlü Stratejist Uyardı: Bitcoin Bu Seviyelere Çakılacak!

Bitcoin (BTC) yatırımcıları sürdürülebilir bir ralliyi iple çekerken, önde gelen bir stratejistin açıklamaları endişeye neden oldu. 
16:25
24 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcıları sürdürülebilir bir ralliyi iple çekerken, önde gelen bir stratejistin açıklamaları endişeye neden oldu.

Gareth Soloway: Bitcoin, 12.000 Dolara Düşebilir

IntheMoneyStocks.com’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway Bitcoin‘in geçen yılki en yüksek seviyesinden  20.000 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti. Ünlü yatırım uzmanı, BTC fiyat hareketine yönelik yine korku salan bir tahminde bulundu. Kitco’dan David Lin ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Soloway, Bitcoin’in düşmeye devam edeceğini iddia etti. Analist, Bitcoin’in öncelikle 17.000 dolar seviyesine ardından ise 12.000 veya 13.000 dolara düşemesini bekliyor. Programın sunucusu Lin, Bitcoin’in zaten yaklaşık %75 düştüğünü dolayısıyla %50’lik başka bir düşüşün o kadar da büyük olmadığını ifade etti. Soloway şunları söyledi:

Bitcoin’in 69.000 dolardan 21.000 dolara düşmesi, büyük yankı uyandırdı. Bitcoin, 12.000 dolara düşerse bu sürpriz olmaz. Koşullar ve şartlar, buna işaret ediyor.

Lin, Galaxy CEO’su Mike Novogratz’ın birkaç hafta önce uzun vadede Bitcoin‘in en az 500.000 dolara ulaşacağını hatırlattı. Soloway, Novogratz’ın haklı olduğunu düşündüğünü ve uzun vadede aynı görüşe sahip olduğunu yineledi. Stratejiste göre,  Kısa vadede Bitcoin’in muhtemelen çok daha düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. Diğer ayı döngülerine baktığımızda %85’lik bir düşüş normal olarak karşılanıyor. Soloway şunları ekledi:

Yatırımcıların ayı piyasasında paniğe kapılmaları, normal bir durum. 22.000 dolar veya 21.000 dolarda BTC satın alanlar, fiyat 12.000 dolara düşünce panik satış yapma eğiliminde olabilirler. Bitcoin, hala yüksk volatilitesi nedeniyle  eleştirin hedefinde yer alıyor. Bitcoin’in uzun vadede 50.000 ve 100.000 dolara gitmesi muhtemel. Bu yüzden, yatırımcılar uzun vadedeki dinamikleri dikkate almalı.

‘Birleştirme’, Yaraya Merhem Olacak mı?

Ethereum (ETH) Birleşmesinin kripto para piyasasının hisse senetleri ile olan yüksek korelasyonuna son verebilme ihtimali sorulduğunda Soloway, Ethereum’un hala bir risk varlığı olduğuna inandığı için bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Uzman, BTC’nin borsa ile uyumu nedeniyle satış baskısı yaşayacağını ve bu nedenle 12.000 doların kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Uzmanlara göre, zirvesinden yaklaşık %70 oranında düşen Bitcoin, ‘enflasyona karşı koruma sağlıyor’ anlatısını kaybetti. Bu, yatırımcıda güven kaybına neden oldu. Bloomberg analistleine göre, Bitcoin fiyatı, kısa ve orta vadede, teknoloji hisseleri ile uyumlu hareket edecebilir.

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