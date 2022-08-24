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  •   Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!

Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!

En büyük metaverse altcoinlerden biri ve fiyatının negatif performansı temelde bu gelişmelere bağlı.
20:15
24 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında etkileyici bir büyüme yaşayan metaverse odaklı kripto para projeleri sallantı. Bu altcoin için işler iyi gitmiyor. Kripto para piyasalarında azalan iştah sebebiyle NFT ve metaverse alanındaki talepte de ciddi zayıflama görülüyor. Güncel veriler ışında en popüler metaverse altcoinlerden birini ele alıyoruz. İşte detaylar.

Decentraland (MANA)

Haftalık bazda APE’den daha fazla düşen MANA ikincilik konumunu devam ettiriyor. APE ise 5,4 dolar fiyatı ve 1,659 milyar dolarlık piyasa değeriyle birinci sıradadır. MANA, yazı hazırlandığı sırada 0,83 dolardan alıcı buluyor ve piyasa değeri 1,553 milyar dolara düştü. Son 7 günde ise BTC’nin yaşadığı dalgalanmalar sebebiyle %14,68 oranında eridi. Kayıplar sadece MANA tokenin fiyatıyla sınırlı da değildi.

Dune Analytics’ten alınan verilere göre, Decentraland kullanıcıları metaverse arazi ve giyilebilir NFT’lere de artık pek ilgi göstermiyor. Bu dijital varlıklar MANA kullanılarak alındığı için fiyata da direkt etki ediyor. Satışların azalması token talebindeki zayıflığa işaret ederken fiyattaki kayıpları da açıklıyor.

Decentraland (MANA) Verileri

Decentraland‘deki haftalık satışlar son beş ayda önemli ölçüde azaldı. 22 Ağustos itibariyle, geçen hafta yapılan toplam satışlar, bir önceki hafta kaydedilen 78.597 dolardan 7.600 dolara düştü. Toplam kayıp ise %93’ü aştı.

Decentraland’deki satıcıların günlük sayısı, 26 Temmuz’un en yüksek seviyesinden bu yana sürekli olarak düştü.

Ayrıca, geçen ay Decentraland’de benzersiz alıcılar 81 idi. 26 Temmuz’dan bu yana Decentraland’de işlem yapan alıcıların da günlük sayısı düştü. Decentraland Marketplace’te NFT olarak LAND, giyilebilir avatarlar ve isimler satın alınabiliyor. Son altı ayda bu NFT koleksiyonlarına olan talep ciddi anlamda eridi. Mart ayında 4,6 ETH taban fiyatını gören Decentraland LAND NFT‘leri bugün taban fiyat olarak 0,39 ETH seviyesine düşmüş durumda. Aynı dönemde satış hacmi %77 düştü.

Decentraland Names için taban fiyatı mart ayından bu yana %55 düştü. Satış hacmi de aynı dönemde %80’lik bir düşüş kaydetti. MANA yatırımcılarının token fiyatında artış görebilmesi için öncelikle bu verilerde iyileşme görmesi gerekiyor. Fakat kripto paralar birkaç aylık bir yükseliş dönemine girmediği sürece metaverse odaklı platformlara para akmasını beklemek gülünç olacaktır.

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