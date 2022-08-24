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Fed ve Kripto Paralar! Paul Volcker Dirilecek Mi?

Paul Volcker öleli birkaç yıl oldu ancak FED onun yolunu izleyebileceği sinyallerini gönderiyor. Bu kripto paralar için ne anlama gelir?
21:00
24 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları FED tarafından gelen açıklamalarla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Bitcoin 21.000 doların altına düştü. Yazı hazırlandığı sırada ise 21.550 dolardan alıcı buluyor. Peki önümüzdeki ay FED tarafından ne gibi haberler gelmesi bekleniyor? Son açıklamalar neler? Kripto para piyasalarının yarınına dair önemli işaretleri ele alıyoruz.

Kripto Paralar Son Gelişmeler

Bitcoin %10’a yakın düşerken Ethereum’un düşüşü %11’in üzerinde oldu. Bununla birlikte, Fed‘den gelen gösterge, durgunluk korkularının ortaya çıkmaya başlamasıyla durumun kötüleştiğine işaret ediyor. Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, yakın zamanda bir röportaj da Volcker benzeri bir faaliyet gösterebileceklerini söyledi. ABD’nin 1979 ile 1987 tarihleri arasında FED Başkanlığını yapan Paul Volcker o günlerde %14’e ulaşan enflasyonu dizginleyebilmek için faizleri %17’ye çekmiş bunun sonucu olarak ülkede tarihi bir işsizlik ve borç krizi patlak vermişti. FED eğer 2022 ve 2023 yıllarında böylesine sert bir adım atarsa kripto paralar ve hisse senetlerinde kıyametin provasını görebiliriz. Yani Paul Volcker’ın dirilip yeniden FED’in başına geçmesi tam bir yıkım olacak.

Kripto paraların yaşadığı son düşüş bu açıklamaların ardından geldi. Öte yandan önümüzdeki ay 75bp faiz artışı yapılması ihtimali de arttı.

Fed ve Kripto Paralar

Federal Rezerv, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki enflasyonu kontrol etmekten sorumludur. Tüketici Fiyat Endeksi, ülkedeki etkili bir enflasyon ölçüsüdür. Haziran ayındaki yüksek TÜFE verisi, Fed’in normalden daha yüksek faiz artırımına neden oldu. Bu hareket piyasanın da kan gölüne dönmesini sağladı. Öte yandan 2021 yılının son toplantısından bu yana FED bu yönde adımlar atıyor ve kripto paralar bugüne kadar aralıksız düşüyor.

Geleneksel ve teknoloji hisse senetleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olan Bitcoin, on yıldan fazla bir süredir en kötü çeyreğini yaşadı. Ancak Temmuz ayında TÜFE’nin beklenenden yüksek çıkması borsada aynı etkiyi yaratmadı. Pek çok uzmana göre, enflasyon korkusu çoktan fiyatlanmıştı. Ayrıca, kilit emtiaların soğumasıyla birlikte enflasyonun da soğuması bekleniyordu. Ağustos ayındaki en son TÜFE bu fikri güçlendirdi. Beklenenden daha az bir TÜFE, kripto pazarında büyük bir ralli gördü. Beklenti, Fed’in resesyon korkuları nedeniyle yön değiştireceği yönündeydi.

Ancak, Fed’in kendisi “Volcker-vari” bir duruş ihtimalini masaya koyuyorsa bu durum değişecektir. ABD teknik olarak resesyona bir süredir girdi ve iki çeyrektir küçülüyor. Önümüzdeki aylarda FED’in atacağı adımlar kripto para ve hisse senedi piyasalarında çok ciddi volatiliteye dönüşebilir.

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