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En büyük 100 kripto para arasında yer alan bu altcoin beklenen hareketine başladı. Hacimdeki artış yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki kısa vadede hangi seviyeleri hedefliyor? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik bölgeler hangileri? Önümüzdeki saatlerde 12,2 doları aşabilecek bu altcoin yatırımcısına ciddi anlamda para kazandırabilir.

Helium (HNT)

Temmuz-Ağustos kripto toparlanmasının aksine, HNT/USDT çifti iki ayı aşkın bir süredir sabit bir düşüş görmüştü. Ayrıca, fiyatlardaki istikrarlı düşük düşüş, günlük zaman çizelgesi grafiğinde düşen paralel kanal formasyonunun oluşumunu ortaya çıkardı. HNT fiyatını yöneten bu model yakında bir yükselişin olabileceğini söylüyor.

Nitekim HNT yazı hazırlandığı sırada 7,31 dolardan alıcı buluyor ve günlük kazancı %10’u aştı. İşlem hacmi ise 31,5 milyon doları %328’lik bir artışla geçti. Piyasa değerine göre en büyük 53’üncü kripto para olan HNT geçtiğimiz yılın 12 Kasım’ında 55 doları aşarak ATH seviyesini belirlemişti. Bugün ise yükselen fiyata rağmen bunun %86 altında yer alıyor.

Helium (HNT) Fiyat Analizi

Bu formasyondaki son ayı döngüsü, fiyatların 9 Ağustos’ta direnç trend çizgisinden dönmesiyle başladı. Ayrıca, kripto para piyasasındaki son satışlarla birlikte, yatırımcılar agresif bir düşüş yaşadı ve Mayıs’ın düşük desteği olan 6,5 dolara indi. 22 Ağustos’ta HNT fiyatı platformdaki kesinti nedeniyle 6,36 dolara kadar düştü. Ancak günün sonunda, fiyat yüksek bir talep baskısına işaret ederek yükseldi.

8,36 dolarlık trend çizgisine ulaşabilecek olan fiyat yükselişine devam ediyor. Teoride düşen kanal, direnç trend çizgisinin kırılması üzerine güçlü bir ralliyi tetikleyen bir yükseliş devam formasyonudur. Bu nedenle, bu modelden bir yükseliş kırılması, trendin tersine döneceğinin erken bir işareti olabilir. Bu senaryoda HNT fiyatı 12,2 dolar direncini hedefleyecektir.

RSI eğimi aşırı alım bölgesinden toparlandı ve agresif satışın biraz istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Bununla birlikte, gösterge eğimi %50’nin altına düştüğü için genel duyarlılık hala düşüşte. Kısa vadede yatırımcıların 6,8 ve 6 dolar desteklerini izlemesi gerekir. Fiyatın yükselişine devam ettiği durumda 8,3 ve 10 dolar dirençlerinin ardından 12,2 dolar hedeflenecektir.